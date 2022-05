EUA envia gas de «fracking» cap a Europa

Acausa de la guerra d’Ucraïna i del desig de la UE de tallar llligams energètics amb Rússia, s’ha arribat a un acord amb els EUA mitjançant el qual aquest país enviarà per vaixell a Europa 37.000 milions de metres cúbics de gas natural liquat abans que s’acabi l’any, fet que suposa un 68% més que l’exercici anterior. No n’hi ha prou per substituir el gas rus, però es confia que representi una aportació rellevant. Ara bé, el problema rau en com els Estats Units obtenen aquest gas. La resposta no és precisament encoratjadora, perquè la polèmica tècnica del fracking segueix totalment vigent als EUA, malgrat els perills que comporta i el rebuig social i científic que genera.

El fracking consisteix a bombar grans quantitats de líquid a l’interior de la roca del subsòl per fragmentar-la i ajudar així a obtenir el gas que hi ha sota terra. Les conseqüències ambientals, incloent moviments sísmics, estan àmpliament demostrades ia Europa és una tècnica prohibida de manera gairebé uniforme, també a Espanya. Però la guerra d’Ucraïna ho està canviant tot. D’aquesta manera, per assegurar el subministrament de gas que deixarem de rebre de Rússia, la UE sembla disposada a mirar cap a una altra banda sobre la manera com s’obté el gas nord-americà. La prioritat ara, segons afirmen els dirigents europeus, és poder tenir gas. A la Gran Bretanya, un dels països que han donat l’esquena al fracking, ja s’està reobrint el debat sobre la conveniència o no de tornar a permetre aquest sistema. Jacob Rees-Mogg, secretari per a les Oportunitats del Brexit, sorprenia tothom fa pocs dies en llançar un desafiament al mateix Boris Johnson: «El Govern ha de repensar el fracking per garantir que es poden escalfar les cases a un preu assequible». Però les proves dels seus perjudicis se succeeixen: «Trobem evidència consistent i sòlida que la perforació de pous de gas d’esquist (fracking) té un impacte negatiu tant en la qualitat de l’aigua potable com en la salut infantil». Aquesta frase, clara i contundent, apareix al primer paràgraf d’un estudi realitzat per científics americans que acaba de ser publicat a la revista Journal of Health Economics.