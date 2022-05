«Volem seguir donant resposta a les necessitats socials de la Garrotxa»

Recentment, un rànquing elaborat per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada va situar Sílvia Domènech com una de les deu directives més rellevants d’Espanya. És el reconeixement a la seva tasca al capdavant de la fundació La Fageda, entitat a la qual hi va entrar l’any 2012, i que dirigeix des del 2019.

Quin resum faria d’aquestes quatre dècades de La Fageda?

Al llarg d’aquests quaranta anys La Fageda ha construït un projecte social que ha impactat en la vida de moltes famílies, creant llocs de treball per a persones amb discapacitat o amb trastorn mental, i d’un temps cap aquí per altres persones en risc d’exclusió. En Cristóbal i la Carme van començar el 1982 amb una quinzena de persones amb l’objectiu de dignificar la vida d’aquestes persones a través del treball, i aquest objectiu s’ha complert amb escreix.

Què ofereix avui La Fageda?

Oferim un model d’atenció integral, que desplega serveis per atendre les necessitats d’habitatge, d’oci o de salut de les persones que formen part del nostre projecte. En l’àmbit laboral, hem estat capaços de tirar endavant activitats empresarials, com les visites a la nostra finca, fer iogurts, gelats o melmelades, per convertir-les en el mitjà que sustenta el nostre projecte social.

L’entitat és un exemple de treball cooperatiu.

La Fageda és possible gràcies a moltes persones que, en algun moment al llarg d’aquests 40 anys, han contribuït amb la seva generositat i estima cap a la nostra entitat. Volíem fer un honest agraïment a als patrons que ens acompanyen i ens han acompanyat, treballadors i usuaris de serveis i les seves famílies, clients, proveïdors, col·laboradors, consumidors i amics, així com les entitats socials i institucions properes i aliades.

Quines han estat les principals dificultats en la història del projecte?

Tenint en compte que sempre hem estat un projecte sense ànim de lucre, doncs vam néixer com a cooperativa i a dia d’avui som fundació, les dificultats i reptes han estat presents al llarg d’aquests 40 anys, i s’han concretat en activitats que s’han hagut d’evolucionar o canviar, històries de vida de persones que han passat per La Fageda, contextos incerts i canviants... Hi ha milers de situacions i anècdotes explicades al llibre Història d’una bogeria. La idiosincràsia sociolaboral de les nostres activitats fa que la vida a la Fageda sigui molt intensa i plena d’aprenentatges de vida. Sempre ens han guiat uns valors ferms que vetllem perquè continuïn. Les etapes més complicades sempre s’han superat amb esforç, perseverança i, també, com sovint recorda en Cristobal «l’ àngel de la guarda» que apareix quan més el necessitem. La història de la Fageda és un petit miracle teixit de milers de complicitats i casualitats.

Com han encarat les crisis dels darrers anys?

La pandèmia ens va dur a tancar temporalment algunes activitats, com la de jardineria i el servei d’atenció al visitant, i ara el context inflacionista, causen impactes que no podem esquivar. L’actual conjuntura és canviant i complexa, i ens obliga a dedicar molts esforços i energies a combatre la situació.

Hi ha d’haver més «fagedes» a Girona i Catalunya?

A Girona i a Catalunya hi ha moltes entitats socials i Centres Especials de Treball sense ànim de lucre que fan una feina excel·lent allà on estan implantats i que a diferència de nosaltres no tenen la visibilitat que La Fageda sí que té. Aquesta visibilitat és el resultat d’elaborar uns productes propis i de molta qualitat que han posicionat una marca al mercat del gran consum. Els darrers anys, les fites assolides a nivell empresarial i social han motivat que el model de la Fageda desperti molt interès, sigui una entitat coneguda més enllà de les nostres fronteres i una marca estimada pels catalans

Tenen algun projecte destacat en camí?

Durant quaranta anys La Fageda ha treballat per a la inserció de persones amb discapacitat i risc d’exclusió social, amb la creació darrerament d’una empresa d’inserció. Amb la vocació de seguir atenent emergències socials de la Garrotxa, també treballem per a la formació i acompanyament de joves que han quedat fora del sistema educatiu. Ho fem impulsant en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot, l’Escola de Noves Oportunitats Noima que es troba en una fase molt inicial. En el terreny més empresarial, volem seguir atenent les demandes de les famílies que decideixen comprar i consumir els nostres productes, posant al mercat nous productes com el flam d’ou, el desnatat sense lactosa, el iogurt Orígens o el gelat de pastís de formatge. També ens agradaria poder convidar a tots els nostres seguidors convidant-los a formar part de la comunitat Arrelats a La Fageda.

Quins són els reptes de futur del projecte

El repte constant és aconseguir que el nostre projecte continuï essent sostenible econòmicament, gestionant l’equilibri social i empresarial. I el repte principal és seguir donant resposta a les necessitats socials que emergeixin a la Garrotxa. Això ho farem possible en la mesura que siguem capaços de preservar els valors de La Fageda i amb el màxim de bones pràctiques socials, econòmiques i mediambientals.