Cant a la llibertat des de la presó de Girona

Josep Puig Pujadas és conegut com a polític però fou també un notable escriptor i aquest dietari de presó, Ell, a la presó (1938), n’és una demostració clara per un estil elaborat i una finesa en la descripció de l’ambient del centre penitenciari de Girona on estigué reclòs. Recentment n’ha aparegut la segona edició, enriquida amb una molt ajustada introducció de Joan Armangué, dels escrits de Puig Pujades, que acompanya el magnífic pròleg de Carles Rahola de la primera, en la qual es narra la vida quotidiana a la presó provincial de Girona de l’octubre del 1934 a l’abril del 1935, que passa a presó atenuada al domicili. «Cant a la llibertat» en diu Armangué, també escriptor i alcalde que fou de Figueres, i que s’enamora d’aquest llibre atès el seu escrit que traspua tot un encès i sòlid elogi per a un dels personatges més estimats del moment. Tot i no tenir massa eco pels moments finals de la guerra a Catalunya, una crítica de Rafael Tasis el deixa molt bé com a llibre «sincer i emotiu» i elogi a l’amistat i és que, efectivament, la presó marca i apareixen els valors en la seva plenitud: amor, amistat, ideals...

Puig Pujades, molt estimat a Figueres i a la comarca en general per la seva implicació, rebé molt de suport i, fins i tot, hom organitzà una visita col·lectiva de deu -10- autobusos que fou prohibida. El fet atorga encara més coratge, si calia, a l’empresonat. Puig Pujades havia publicat narrativa, novel·la, biografia i, sobretot, molts articles, i era ben conegut del públic culte dels anys vint i trenta com a home de lletres de fina sensibilitat. En tancar-lo no fou gens estrany que cristal·litzés vivències més que pensaments, dades de l’observació més que de l’anàlisi en aquest volum que és una dissecció de la vida a la presó passada pel sedàs d’un atent analista de la realitat. Víctima de la repressió dels fets d’Octubre de 1934, fou un més dels tres mil empresonats, condemnat a cadena perpètua i alliberat del tot arran de les eleccions de febrer de 1936 en què fou diputat a Corts. Una vida, doncs, compartida en la literatura i la política. El treball memorialístic és dividit temàticament en gairebé una trentena de capítols. L’autor es refereix, sempre en la tercera persona que usa, l’Ell omnipresent, a aspectes molts suggerents -els llibres, les cartes, el Nadal, els sorolls, les festes, els amics...- que ultrapassen la dimensió personal de vivències per esdevenir una visió aguda i detallada de les interioritats del pou tètric que era l’edifici dels reclosos. El llibre ha tingut només dues edicions, la primera immediata a l’esdeveniment de referència del 1934 i darrerament la segona, que sortosament el posa a l’abast dels lectors que els hi plauen aquestes reflexions ordenades amb precisió i narrades amb eficàcia literària i bellesa.