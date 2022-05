Francesc (Gran) Sunyer Capdevila

Assegut a aquella sala, envoltat d’homes una mica més joves que ell, no va poder evitar que se li escapés un somriure, mig de malenconia, mig de resignació. Feia quaranta anys que lluitava per uns ideals que en prou feines aconseguien passar del paper a la realitat, i una vegada més hi havia un grup d’idealistes convençuts que aquella vegada sí que seria la bona.

Francesc Sunyer Capdevila va néixer a Roses el 4 de març de 1826. Com que els seus pares van tenir un altre fill el 1842, a qui també van posar el mateix nom, a aquest se’l coneix com en Francesc Gran. Va fer els estudis secundaris a Figueres i després va cursar medicina a Barcelona. Es va llicenciar el 1850 amb una tesina titulada ¿Es permitido al médico provocar el aborto?. Com a facultatiu va exercir a la capital catalana i a l’Empordà i, fruit de la seva experiència, el 1865 va publicar Curación de la tisis, i el 1872 , Tratado popular de la tisis. Ara bé, més enllà de l’àmbit professional, en Francesc Gran va destacar per la seva implicació política. Durant el 1840 ja havia estat en contacte amb els republicans del figuerenc Abdó Terrades, i durant la dècada posterior va estar implicat en diversos episodis destacats. El 1854 va participar en el moviment progressista i dos anys més tard va lluitar contra el govern d’O’Donnell. Quan el 1866 va fracassar un intent de revolta republicana en el qual estava implicat, va haver de marxar a l’exili. Va tornar el 1868 quan el general Prim va triomfar amb la seva Revolució de Setembre, i es va iniciar el període conegut com el Sexenni Democràtic. Durant aquella etapa va ocupar diversos càrrecs públics d’importància. Per exemple, entre l’1 de gener i el 3 de febrer de 1869 va ser designat alcalde popular de Barcelona i Diputat per la circumscripció de Girona. Posteriorment, durant l’efímera Primera República que va durar uns pocs mesos de 1873, també va ser batlle de Figueres, diputat en representació de la capital empordanesa i fins i tot ministre d’ultramar entre el 28 de juny i el 18 de juliol. Quan el 1875 els borbons van recuperar el poder i es va reinstarurar la monarquia en la figura d’Alfons XII, va retirar-se de la primera línia política per dedicar-se més a la seva faceta professional. Tot i això, també va participar en la fundació del Partit Republicà Democràtic Federal i va ser un dels assistents al Congrés Federalista de Barcelona, on es defensà la creació d’un Estat Català dins d’una Espanya Federal. Era l’any 1883. Francesc Sunyer Capdevila, el Gran, va morir el 14 d’agost de 1898 als 72 anys d’edat.