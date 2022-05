Llibres entre reixes

Per entre les reixes que no poden pas aturar les efusions de l’esperit, a tothora arriben a Ell llibres i més llibres. Mai no sabrà dir als oferents tot l’agraïment de la seva ànima per l’almoina generosa que fan per a reconfortar-li l’esperit... Llibres de tota mena i de tota tendència constitueixen la Biblioteca del pobre pres: des de Plató a la Bíblia, des de Lord Averbury a Pere Coromines, passant per Sèneca..., totes les matèries, fins dintre un eclecticisme barroer, figuren en el prestatge improvisat de la trista cel·la.

Llibres! Aquests han estat els mitjans de defensa en les hores tèrboles, el reconfortant en els instants de defallença, el control del seu seny capgirat per la commoció patida!

Sort en tingué, Ell, a les hores de solitud a la cel·la de càstig, d’aquests fruits de l’ingeni humà que ens mostren els sofriments i les dolors com a fruit de totes les èpoques, més o menys sensibles segons sigui la finor espiritual de qui les sofreix.

(...) Vetlles que serien insuportables, si no fossin aquesta meravella de l’ingeni humà que s’anomena el llibre; vetlles que serien interminables, tireganyoses com llonguet de la vigília; vetlles llargues, feixugues, tristes, què haurien fet del pobre coratge d’Ell, sense el consol dels llibres?... I d’aquests, quina troballa no foren les comèdies llegides en petit cenacle, a l’entorn de l’estufa, amb l’amenitat dels diàlegs, el topament de caràcters, el pintoresc de lèxics, concentració de vides, plantejament de conflictes que, en l’espai de dues hores, se us enfronten i us els resolen..., deixant amarada la nostra ànima pel rou confortable de l’art que ens depura i exalta i ens fa estimar la vida; fornal d’obres perennes que resisteixen les misèries humanes, alegries i tristeses, misèries i alegries... pels segles dels segles?

La lectura d’obres de teatre que tenien lloc diàriament a la cel·la d’Ell era motiu de vera delectança per al seu esperit: l’afany de viure, al dia, la vida civil de les arts i de les lletres, el feia abocar a tot lo que apareixia als diaris i la gentilesa inexhaurible de bons amics -anotem com a inoblidables els noms de Laureà Dalmau, Joaquim Pla, Carles Rahola, Pompeu Pascual- fornien els materials d’actualitat fins a l’extrem que les estrenes de moltes obres tenien lloc a l’uníson en el teatre i en el petit cenacle de l’ergàstul, on Ell oficiava com un creient devot de les més altes funcions artístiques.

Llibres! Llibres beneïts! Ell no sabria pas dir mai el que us deu, ni sabria expressar-vos el seu agraïment per la salvació que féreu del seu esperit i de la seva raó en les hores tèrboles del captiveri, quan, en la soledat del pozo, la humitat del sòl semblava voler mustigar la plenitud del seu esperit. Mercès a vosaltres, llibres sants, llibres sagrats, Ell roman fort i seré, esperant el demà de justícia en què la llibertat li serà donada com a reconeixement d’haver estat solament un home, un ciutadà.