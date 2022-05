Quins són els objectius d’Espanya per al 2030?

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica també estableix uns objectius mínims que el país haurà d’haver complert per al 2030, l’any que la mateixa ONU es marca com a data límit per complir les metes de Desenvolupament Sostenible acordades per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015, que venien a substituir els coneguts com a Objectius del Mil·lenni.

En el cas d’Espanya, d’aquí a vuit anys el país haurà d’haver reduït els gasos d’efecte hivernacle del conjunt de l’economia nacional en almenys un 23% respecte als nivells del 1990. Així mateix, el 2030, les energies d’origen renovable han d’haver aconseguit una penetració en el consum d’energia final d’almenys un 42%. Pel que fa al sistema elèctric, l’objectiu és haver aconseguit una generació d’electricitat d’almenys un 74% a partir d’aquestes energies renovables. Aleshores, una altra de les aspiracions és haver millorat l’eficiència energètica d’Espanya mitjançant una reducció del consum d’energia primària de, com a mínim, un 39,5% respecte al que marca la normativa comunitària. Amb tot això, abans del 2050, allò que la llei considera «el termini més curt possible», el país haurà d’haver assolit la neutralitat climàtica. D’altra banda, la llei deixa la porta oberta a la revisió de tots aquests objectius, sempre que sigui una actualització a l’alça dels esforços de reducció d’emissions de gasos marcats d’efecte hivernacle. A més, aquestes revisions estaran justificades amb la necessitat d’ajustar les metes nacionals a compromisos internacionals com l’Acord de París, per complir la normativa de la Unió Europea, o adaptar-se als avenços tecnològics i científics. Aquestes revisions començaran el 2023.