La casa més votada

Després d’haver hagut d’ajornar l’edició de l’any passat per culpa de la pandèmia, la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) vivia fa ben pocs dies un dels moments culminants del curs, amb l’acte de proclamació dels projectes guanyadors i distingits en els Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2022. Uns guardons que es concedeixen en les categories d’Arquitectura, Espais Efímers, Exteriors, Paisatges i Rehabilitació, i que incorporen l’anomenat Premi de l’Opinió, que es concedeix per votació popular entre les gairebé cinquanta obres seleccionades pel jurat d’entre totes les que s’havien presentat a la convocatòria.

I entre edificis de serveis, construccions d’immobles amb tècniques avançades, habitatges més o menys convencionals, rehabilitacions i reformes diverses, intervencions paisatgístiques i transformacions d’espais, ha estat una casa unifamiliar al barri de Palau de Girona la que, amb més de cinc mil vots, va ser elegida per rebre aquest Premi de l’Opinió. I no va ser l’única distinció del projecte de l’arquitecte Àlex Sibils Ensesa, que també va rebre una menció especial del jurat en la categoria d’Arquitectura.

Un jurat integrat per les arquitectes Isabela de Rentería (que exercia de presidenta), Montse Nogués i Marta Benedicto, que va considerar que la proposta de Sibils, i dues cases unifamiliars més que també van rebre una menció especial (una a Cadaqués de l’estudi Arquitectura-G, fomat per Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes i Igor Urdampilleta, i una altra al Baix Empordà de l’estudi Mesura, format per Benjamín Iborra Wicksteed, Jordi Espinet Roma , Jaime Font Furest, Carlos Dimas Carmona i Marcos Parera Blanch), «a partir del cànon d’un habitatge en L, utilitzen diferents estratègies per lligar-se magistralment al lloc: a través de la geometria, del material i de la relació entre l’interior i l’exterior».

En el cas concret de la seva proposta a Palau, Àlex Sibils comença detallant en la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis que es tracta d’un «habitatge ampli en superfície, ampli en programa» que li dona «una oportunitat per revisar objectius». Així, apunta que «prevaldrà la vida, funció i tradició. Pretén ordenar un programa domèstic complex, ser acurat en els espais i no ser mai ostentós».

D’entrada, l’arquitecte (reconegut en altres edicions dels Premis) té molt en compte les característiques de l’indret: «S’intenta ser precís en la implantació. El pendent transversal facilita la disposició dels diferents nivells i permet projectar un únic espai, a la planta noble, de relació-distribució longitudinal». A partir d’aquí, «perpendicularment i en diferents seqüències, es componen de forma lineal i repetitiva espais ocupats domèstics, buits enjardinats, patis, coberts, terrasses o porxos. Fluïdesa contínua, relació d’espais, recorreguts i la permanent presència de vida exterior».

Segons Sibils, «després d’uns mesos de vida, cadascun dels espais se segueixen acomodant a les necessitats dels propietaris».