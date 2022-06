«Diàriament es transvasa petroli rus davant de les nostres costes

Amb tota probabilitat, el cafè que ha pres aquest matí, la fusta de la taula sobre la qual ha esmorzat i el gas que ha escalfat l’aigua amb què s’ha dutxat han passat en algun moment, des del seu lloc d’origen fins a arribar a casa seva, per mitjancers avars que no han tingut objeccions a subornar polítics corruptes, extorsionar productors locals o negociar amb senyors de la guerra per fer negoci amb aquestes transaccions. Ho testifica el periodista econòmic resident a Londres Javier Blas (Sabiñánigo, Osca, 1977), coautor del documentat assaig El mundo está en venta (Península), a les pàgines del qual explica la llei de la selva que impera en el mercat de les matèries primeres i posa el focus sobre un sector acostumat operar a l’ombra.

L’actualitat mana. ¿L’acord assolit aquesta setmana a Brussel·les per deixar de comprar cru rus li fa mal a Putin? Molt. A Europa li preocupa el gas perquè en depenem, però a Putin li interessa més el cru, perquè guanya més diners amb la seva venda. Perdre el mercat europeu impactarà de ple en la medul·la de l’economia russa. L’obligarà a tancar part de la seva producció i li farà perdre molts diners.

Els mercaders del cru es van fregar les mans quan va saltar la notícia? Els mercaders de matèries primeres sempre veuen les sancions com una oportunitat de negoci. De fet, molts s’estan fent d’or amb les imposades a Rússia. Pensi que part del petroli que Moscou deixarà de vendre a Europa el compraran ells a meitat de preu i el revendran després a països com l’Índia, i guanyaran un bon marge de benefici en l’operació.

Això pot passar? Això passa diàriament. Sense anar més lluny, el dia 13 de maig, el petroler Aframax Vergios, amb bandera de Belize, va transbordar 600.000 barrils de cru rus al petroler Adygeya, que va descarregar la mercaderia al port indi de Vadinar dues setmanes més tard. Però no pensi que el transvasament es va fer en un lloc amagat. L’operació va tenir lloc a 40 milles de Ceuta, enmig del Mediterrani. Diàriament, es transvasa petroli rus de barco a barco davant de les nostres costes.

I no ho controla ningú? Passa en aigües internacionals, allà ningú té jurisdicció, i els mercaders ho saben. Però no necessitem anar-nos-en a alta mar, ni limitar-nos al cru, per comprovar que el mercat de matèries primeres és un immens basar on tot es compra i es ven sense cap control. Ull, no parlem de samarretes publicitàries, sinó del blat, l’alumini, el cafè, el gas i la gasolina que consumeix el món sencer.

Qui dirigeix aquest mercat? Un grup de grans companyies que mouen més diners que Amazon o Apple, però de les quals amb prou feines se’n sap res. Compren matèries primeres en llocs remots i les venen als fabricants que elaboren els productes que més tard compren els consumidors. En aquest sentit, compleixen una tasca necessària en les cadenes de subministrament. Són el lubricant que manté en moviment el gran comerç mundial.

Llavors, ¿quin és el problema? Que operen sense cap control. Aquest mercat està molt poc regulat i les poques lleis que hi ha se les salten sense pudor. Glencore, la més gran comercialitzadora de matèries primeres del món, acaba de reconèixer davant el Departament de Justícia dels Estats Units que durant anys va estar pagant suborns a diversos països per manipular el mercat de petroli. Els ha costat una multa de 1.500 milions de dòlars, però els compensa pagar-los mentre puguin continuar operant en un sector que sovint es desenvolupa en racons on ningú voldria anar.

Diran que això també té un preu. Sens dubte. Pocs empresaris estarien disposats a fer negocis amb els rebels libis en plena guerra civil o amb Saddam Hussein en els anys del bloqueig a l’Iraq. Ells sí. El problema no és només que comprin matèries primeres a paios sense escrúpols o en meitat d’una guerra, sinó que financen bàndols combatents i acaben canviant la història d’aquests països.

Tenen ideologia? Un dia li vaig preguntar a un quin era el seu ideari polític i em va contestar: «Jo faig negocis amb els vermells i els blaus, a mi només m’importa el verd dels bitllets de dòlar». Els mateixos que compraven coure a Pinochet als anys 70 comercialitzaven alhora amb el sucre cubà de Fidel Castro. Marc Rich, un dels històrics mercaders de matèries primeres, va fer negocis amb Franco i amb el Govern de Felipe González. Quan financen guerres, la seva única preocupació és encertar a l’elegir bàndol i recolzar el guanyador, perquè això els garanteix que cobraran. Totes les altres coses tant els fan.

No tenen conflictes morals, vaja. Diguem que dormen bé a les nits i no els preocupa la destinació que tindran els diners que han pagat per una mercaderia. El que més em va sorprendre documentant-me per al llibre va ser la naturalitat amb què els executius d’aquestes empreses parlaven de pagar comissions, que és un eufemisme de suborn, i es mostraven disposats a fer negocis en zones de guerra. Bob Finch, antic càrrec de Vitol, la més gran comercialitzadora de cru del món, em va reconèixer que com més espinós és un país, més avantatges ofereix, perquè els permet guanyar més diners. Només els igualen en desimboltura els comerciants d’armes, amb els quals sovint tenen connexions.

Parlant de desimboltura, ¿què li sembla la història de Luis Medina i Alberto Luceño, els que van vendre mascaretes amb sobrecost al Govern autonòmic de Madrid en plena pandèmia i es van presentar davant del jutge com a brokers de matèries primeres? Quan em van explicar aquesta història, vaig estar a punt de caure de la cadira. Hem d’acudir al Lazarillo de Tormes per trobar-los equivalència, representen el buscavides, el pillo, l’aconseguidor... Als bons mercaders no els enxampen, saben moure’s a les ombres i no fan ostentació dels seus èxits. I sens dubte, no es presenten com a brokers de matèries primeres. Aquests són mercaders de Mortadel·lo i Filemó.

Com poden mantenir aquest perfil tan baix els grans comercials de matèries primeres manejant les quantitats que manegen? Perquè no cotitzen a la borsa i no necessiten fer públics els seus comptes i, a més, no els interessa que se’n parli. A les seves targetes de visita no presumeixen de càrrec, només hi posen el nom i la firma per a la qual treballen, res més. Parlen de les seves operacions amb dissimulació, traient-se importància, perquè saben que si criden l’atenció, començaran les preguntes incòmodes.

I les autoritats econòmiques no tenen res a dir-hi? El més sorprenent és que molt pocs governs i organismes econòmics mundials saben a què es dediquen realment aquestes empreses.

Això és acceptable? Regular aquest sector no és fàcil, però no impossible. Partim d’un nivell tan baix de control que qualsevol mesura serà sempre millor que el que hi ha. Fins al 2016, a Suïssa, on hi ha establertes moltes d’aquestes companyies, es podien desgravar els pagaments per suborns en l’impost de societats. És hora de posar llum i taquígrafs en un sector vital per a l’economia mundial que funciona en la foscor en ple 2022.