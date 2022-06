Francesc (petit) Sunyer Capdevila

La primera vegada que havia marxat ho havia fet per força. Quedar-se hauria estat pitjor. Ara, però, quan s’embarcava ho feia per necessitat, perquè quan l’enyorança el feia tornar a la seva terra l’ànima li queia als peus. Les mateixes converses de sempre amb els quatre idealistes de sempre. Ningú estava disposat a canviar les coses de veritat. Molt soroll per no res.

Francesc Sunyer Capdevila va néixer el 1842 a Roses. Els seus pares li van posar el mateix nom que al seu germà gran, nascut el 1826, i per això ell és conegut com en Francesc petit. Si això no fos prou confús, ambdós van seguir trajectòries molt similars, cosa que a vegades dificulta discernir a quin dels dos corresponen les dades que es troben. En Francesc petit va fer el batxillerat a Figueres i després va estudiar la carrera de medicina. Durant l’etapa universitària va entrar en contacte amb els republicans. Quan el 1868 va començar el Sexenni Democràtic, va formar part de la Junta Revolucionària de Figueres. Després va ser escollit diputat per la demarcació d’Olot i fou designat vicepresident de la Diputació de Girona. Quan el 1875 els borbons van recuperar el poder i va començar la Restauració, a causa del seu compromís polític es va haver d’exiliar a l’Uruguai. A partir d’aquell moment va començar a desenvolupar una carrera paral·lela als dos costats de l’Atlàntic. Així, el 1876 va arribar ser catedràtic de fisiologia de Montevideo i quan el 1878 va tornar a Catalunya, va exercir a Barcelona. Durant la dècada dels vuitanta va reprendre les activitats polítiques i el 1883, juntament amb el seu germà, va participar en el Congrés Regional Federalista de Catalunya, que defensava la creació d’una República Espanyola Federal en la qual s’integrés l’Estat Català. Evidentment tot allò va quedar en paper mullat, com la resta de propostes de gestió territorials alternatives que s’han plantejat a l’Estat en qualsevol altre moment de la història. La darrera dècada del segle XIX va tornar a l’Uruguai però durant el naixement de Solidaritat Catalana de 1906 era a Catalunya i fou escollit senador per Girona a les eleccions de l’any següent. Tot i això sembla que hi va haver problemes amb el seu escó que al final va deixar vacant i va salpar de nou cap a Amèrica. El 1909 va col·laborar en la fundació de l’Hospital Sanatorio Español de Montevideo. Francesc petit Sunyer Capdevila ja no es va moure mai més de l’Uruguai, on va morir el 1916. Aleshores tenia 74 anys. Per cert, l’hospital continua obert i forma part de la xarxa de salut pública del país.