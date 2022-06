Pandèmia de ball a l’edat mitjana

El 14 de juliol del 1518, a Estrasburg, una dona anomenada Frau Troffea va sortir de casa i va començar a ballar. No sonava cap música. Aparentment, tampoc tenia res a celebrar. El seu marit, al veure-la, li va implorar que parés immediatament. De poc van servir les seves paraules: durant hores no va deixar de moure’s descontroladament, com si estigués posseïda, sense menjar ni beure.

Quan es va fer fosc, esgotada, es va desplomar a terra. Però, l’endemà, amb els peus inflats i ensangonats, va tornar a posar-se dreta i va continuar ballant. Segons cròniques de l’època, aquest impiu espectacle va durar entre tres i quatre dies. Les autoritats, sense saber què fer, van acabar enviant-la a un santuari de Saverne consagrat a sant Vito, ja que creien que el mateix sant que l’havia maleït era l’únic capacitat per curar-la. I per insòlit que sembli, així va ser.

El que ningú va presagiar llavors és que molts altres veïns s’afegirien a aquesta histèria dansaire. Quan Troffea va ser portada a Saverne, es van comptabilitzar 33 persones contagiades als carrers d’Estrasburg. Al cap d’un mes, la xifra es va elevar fins a les 400. Els alienats ballarins, en realitat, demanaven auxili als seus conciutadans. Ni gaudien ni volien formar part d’aquesta catarsi.

Una «rave» a la plaça

Al transformar-se en un ball epidèmic, els dirigents van consultar els metges locals. La majoria van concloure que el rampell era conseqüència de l’anomenada sang calenta, una malaltia causada per l’augment de temperatura del flux sanguini.

Ara bé, lluny de prescriure sagnies -un dels remeis més comuns de l’època, que consistia a extreure grans quantitats de sang-, van optar per construir un enorme escenari al mercat de cavalls de la ciutat. També, per incomprensible que sembli, van contractar una dotzena de músics perquè van considerar que el millor tractament possible era encara més ball.

Des de la distància, l’escena es podia assemblar a la d’una rave. Però el remei va ser pitjor que la malaltia: van morir una mitjana de 15 persones al dia per vessaments cerebrals, infarts i esgotament. Davant d’aquest fracàs, els afectats van ser traslladats al santuari que mesos abans havia trepitjat Troffea. Igual com ella, miraculosament, tots es van curar. A principis de setembre, de forma gradual, l’epidèmia va cessar completament.

Coreomania

A aquest particular succés se’l coneix com a coreomania o ball de Sant Vito. El d’Estrasburg no en va ser l’únic, sinó simplement el més ben documentat: es té constància que anteriorment, entre els segles XIV i XVII, n’hi va haver més de deu al llarg dels rius Rin i Mosel·la. A Espanya no es va viure res igual durant l’edat mitjana, però a Itàlia es va produir un fenomen similar batejat amb el nom de tarantisme.

S’ha especulat molt sobre què motivava els coreòmans a ballar fins que el cos digués prou. Durant temps es va suggerir que el culpable podria haver estat la banya de sègol, un fong al·lucinogen -amb efectes molt semblants als de la dietilamida d’àcid lisèrgic (LSD)- que proliferava a les espigues del sègol i en altres cereals. No obstant, la teoria es va descartar perquè, com que obstruïa el flux sanguini, dificultava el moviment de les extremitats.

Ansietat grupal

Al llibre publicat el 2009 Temps per morir: L’extraordinària història de la plaga de ball de 1518, l’historiador John Waller va formular una altra hipòtesi: el que va passar a Estrasburg va ser un primigeni episodi d’histèria col·lectiva. És a dir, un atac d’ansietat grupal, argument que explicaria casos com les falses bruixes de Salem o la Gran Por del 1789 a França.

D’acord amb Waller, després d’una sèrie de males collites, fam, calor extrema, inestabilitat política, l’arribada de la sífilis i la creença popular que els esperits enfadats -sant Vito, per exemple, podia infligir una maledicció sobre la població-, el ball els va ajudar a suportar la seva dissortada existència.

Independentment d’aquestes dissertacions, l’incident continua causant fascinació en els nostres dies. Sense anar més lluny, la banda Florence & The Machine acaba de dedicar-li una cançó al seu últim àlbum, Dance fever.

I tot i que el misteri mai es resoldrà, durant les pròximes setmanes serem testimonis d’infinitat de casos contemporanis de coreomania. Des del Primavera Sound o el Sónar, passant per les festes majors de ciutats i pobles. Sense morts, és clar. Després de dos anys en què la nostra vida social es va veure minvada per la pandèmia, l’anhelat moment de ballar fins a fer-se de dia ja és aquí.