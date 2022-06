Rayos Uva 2020

És un vi negre de La Rioja elaborat amb les varietats Garnatxa, Graciano i Tempranillo, amb una criança de cinc mesos sobre el seu propi solatge en diversos recipients. Està elaborat a La Rioja pel cèlebre enòleg francès Olivier Rivière. És un cupatge clàssic de la zona amb la particularitat de l’aportació de la varietat Graciano, que es la gràcia d’aquest vi. Els raïms són fruits de vinyes velles de baix rendiment conreades a 650 metres d’alçada a la Rioja Alabesa. Un terrenys de clima temperat i sols calcaris i sorrencs esquitxats de còdols, on els ceps no superen els 1,5 kilos de producció. Es vinifica únicament el most flor. El raïm, una vegada desrapat, es macera en fred i es fa l’elaboració pel sistema tradicional, amb remuntades diàries per obtenir color i aromes. La criança sobre el seu propi solatge es fa en tines d’acer inoxidable i es completa en dipòsits de ciment. El resultat és un vi d’un color negre blavós molt aromàtic, amb notes primàries procedents del raïm, molt suau, fresc, gens àcid, golós i atractiu. Recomanat per embotits, formatges semi curats i amb un excel·lent maridatge amb les carns que presenta el restaurant Roent, situat davant de la nova Clínica Girona i que recomana el sommelier Carlus.

El celler elaborador: El celler Olivier Rivière és de l’enòleg del mateix nom, admirat per la seva capacitat tècnica, tant a la vinya com al celler, i que practica una enologia de respecte a la matèria prima -el raïm- per aconseguir vins amb personalitat que reflecteixin el terreny i la vinya. Olivier Rivière va arribar a Espanya el 2004 per treballar amb el famós enòleg Telmo Rodríguez i descobrir altres zones, però les ganes d’elaborar el seu propi vi van fer que comencés la seva tasca en solitari. A la Rioja elabora tres vins de forma artesanal i en petites produccions. No te vinyes pròpies però treballa amb viticultors que li proporcionen el raïm. També assessora altres cellers de la Rioja i Navarra. Es un autèntic «mag» de l’elaboració de vins singulars i excel·lents. Any: 2020 D.O.: Rioja Raïm: Garnatxa, Graciano i Tempranillo Graduació: 14º Preu aproximat: 12 €