La revista «El Troc»

A banda de les publicacions especialitzades, que a l’Estat espanyol es coneixen pràcticament de tota la vida, com ara la més longeva en parla hispana, El Eco Filatélico y Numismático, i la Revista de Filatelia, ambdues amb aparició mensual i amb un preu de 4,30 i 5 euros respectivament, existeixen un bon nombre de butlletins socials, editats per les mateixes associacions de filatèlia i col·leccionisme, amb una difusió evidentment reduïda i gratuïta en els seus cercles de socis i simpatitzants, amb unes periodicitats molt dispars, des de la trimestral fins a l’anual, i amb un retrocés significatiu en els darrers anys degut a la falta de relleu generacional i a que els cronistes de sempre ens van deixant per raons d’edat.

A banda d’aquestes revistes i opuscles socials, des de fa dues dècades ve publicant-se a Barcelona, mensualment i només deixant a la voluntat dels seguidors una modesta col·laboració, El Troc, una gaseta inspirada des del primer dia i adreçada al col·leccionisme de base i les temàtiques diguem-ne «maries» i totalment assequibles per a qualsevol aficionat -punts de llibre, xapes de cava, embolcalls de sucre, calendaris ...-, sense oblidar-se dels vessants històrics com ara la filatèlia, la numismàtica i la cartofília, per exemple. Aquesta revista, que apareix totalment en català i ara en color, i que acaba de presentar el seu número 262, ve a ser com la portaveu de tantes i tantes entitats que viuen en el Principat.

El compromís ferm i des del primer dia d’El Troc és, com dèiem, projectar l’activitat de les associacions; anunciar tota de mena de mercats al carrer, fires i certàmens, que tot i que no pugui ser creïble cada dia sembla que n’hi ha més, i això mateix ho podem veure els diumenges en força localitats gironines; i fer una sana apologia d’aquest esbarjo social i cultural tan potent com és el col·leccionisme popular. El consell de redacció el conformen els fundadors, Jordi Goñi, Oriol Gascón i Enric Valls; i l’extens seguit de col·laboradors està integrat per associacions, alguns comerciants, aficionats especialitzats, i amb vergonya però amb una inevitable satisfacció, hi afegirem que aquest cronista el col·loquen encapçalant el llarg elenc.

Una altra forma de contactar amb la gent interessada és la ben actual, pràctica i de proximitat via informàtica, per a la qual cosa editen igualment la publicació en format PDF, i paral·lelament amb un enllaç WhatsApp. Una novetat més és la separata que fan servir per donar a conèixer els catàlegs que van apareixent, de les disciplines anteriorment esmentades i d’altres, de tal manera que el servei que ofereixen aquests amics de Barcelona no només es referma, sinó que com podem veure va millorant.