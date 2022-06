La Volta, el motor cultural de Sant Narcís

Fundat a finals dels anys 40 del segle passat, Sant Narcís és avui un dels barris més singulars de Girona. Amb les seves reconeixibles casetes blanques dissenyades per l’arquitecte Ignasi Bosch i Reitg, els carrers i places d’aquesta zona de la ciutat, que des de fa uns anys s’ha vist afectada en part per la gentrificació del Barri Vell així com per les llargues obres de l’AVE que van fer estralls en el seu teixit econòmic, mantenen avui la seva essència original. Des de fa vuit anys, el barri de Sant Narcís és també molt popular entre el col·lectiu artístic i artesà gràcies a La Volta, un projecte que treballa des de la cèntrica plaça de l’Assumpció en diferents àmbits de la cultura, la creació artística i la investigació social, i que té en les Jornades Voltaiques -antigament el Mercat de La Volta- un dels seus esdeveniments més populars.

Com a projecte, La Volta va néixer el 2014 «amb diferents pares i mares», tal com explica Marta Sureda, membre de l’actual equip que s’ocupa de gestionar i coordinar el projecte des de l’Associació La Volta, al costat de Montserrat Moliner i Enric Cassú. «Al barri de Sant Narcís hi havia l’associació Fang, gestionada per mi, la Joana Miserachs i en Joanot Cortés. Un dia ens va sorgir una oportunitat, a través del Bòlit. Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona, que llavors dirigia la Carme Sais i d’un fons europeu destinat a finançar una residència artística. Vam poder rehabilitar un espai amb el qual ja comptàvem a la plaça de l’Assumpció i a partir de llavors vam començar a rebre artistes i artesans en residència a través de convocatòria pública», afegeix Sureda.

Un cop engegat el projecte, els seus responsables van aconseguir, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, establir convenis per mantenir l’activitat i créixer. La marxa de dos dels membres de l’associació Fang va motivar que, el 2017 i ja sense la participació del Bòlit, es fundés l’Associació La Volta, una entitat sense ànim de lucre que ha promogut la cooperació i la implicació activa dels veïns per tal de garantir el bon funcionament i la consolidació del projecte.

«Som una associació la que gestiona el projecte, que al final és un equip, i això fa que un dels propòsits, que és dinamitzar econòmicament i culturalment el barri de Sant Narcís, tingui més sentit. És una associació que neix i arrela en aquest barri» rebla Sureda. «La Volta no només treballa per al barri de Sant Narcís. Estem arrelats a aquest barri, però els projectes que duem a terme es poden estendre per altres llocs de la ciutat i de fet ho fan. Al final és una cosa molt local de Girona, encara que els locals estiguin situats a Sant Narcís» explica al seu torn Enric Cassú. Per la seva banda, Dolors Moliner incideix en que, malgrat tractar-se d’un projecte «extrapolable a altres barris», La Volta neix a Sant Narcís «perquè des de l’Ajuntament tenen una idea de rehabilitar aquest barri».

La filosofia

Partint d’una dimensió col·lectiva, amb la qual La Volta es decanta per unir esforços entre el màxim de persones possible, tenint en compte els veïns, tant del barri com de la ciutat, els valors sostenibles i solidaritat són part essencial en la filosofia del projecte. «Molts dels projectes que tenim en residència contemplen l’economia social i solidària, tant en la conceptualització com en l’execució. També tractem amb un perfil d’artista, artesà o creador que sap que ve a treballar dins un col·lectiu i això comporta tenir una implicació que va més enllà de l’espai de treball» sosté Sureda.

«La Volta té interès en què allò que vehiculem arribi a com més gent millor. La filosofia del projecte es basa a fer un treball constant i que tots els diners que generes o reps els intentis repartir de la millor manera possible» afegeix Moliner.

Jornades i projectes

És un dels actes organitzats per La Volta que amb el pas dels anys més popularitat ha adquirit. El fins al 2017 conegut com a Mercat de La Volta i que posteriorment va passar a denominar-se Jornades Voltaiques, és un esdeveniment en què es combinen més d’una vintena de parades d’art i artesania, i productes i serveis de professionals de diferents sectors amb una programació expositiva i formativa centrada en una de les quatre temàtiques (Art i artesania, Bioconstrucció i disseny sostenible, Il·lustració, animació i arxiu i Disseny de producte i artesania digital).

«Els mercats tenien inicialment una periodicitat mensual, però el 2017 vam decidir que fossin quatre cada any i que s’anomenessin Jornades Voltaiques. També vam decidir atorgar a cada edició una temàtica concreta, una mica per ordenar-ho. Vam aconseguir així, i gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya, estabilitzar la programació, ampliar-la i professionalitzar-la. Hem crescut molt oferint espais i oportunitats als creadors de fer visible el seu treball», subratlla Sureda sobre un esdeveniment que, gràcies a la col·laboració de festivals com el NEU!, l’(a)phònica de Banyoles o el Black Music Festival, incorpora la música en directe en cada una de les seves edicions. «Oferint quatre jornades temàtiques la idea era també atraure professionals del mateix sector, generant així llaços i sinergies dins d’un mateix col·lectiu», afirma de la seva banda Cassú, que destaca també que «és una activitat molt interessant per professionals, però també una eina de divulgació».

Entre les moltes iniciatives que es treballen al mateix temps, els responsables de La Volta en destaquen tres: «Menja’t Sant Narcís», centrat a fomentar els horts urbans; «La Incòmoda», un grup d’arts escèniques i visuals que neix en el Centre Cívic de Sant Narcís per part de diferents entitats i veïns per treballar temes incòmodes, i «Segona Residència», que activarà la plaça del Pou Rodó, la plaça Empúries i la plaça Llibertat de Salt, durant el mes de juliol vinent, a través de tallers dirigits a nens i nens i que seran impartits per artistes residents de La Volta.

Un sostre de vidre

Tot i que La Volta respira des de fa vuit anys, la pandèmia i altres factors han generat algunes complicacions. «Fins al 2017, l’Ajuntament posava un 90% de la subvenció total del projecte. Vam arribar a un acord per rebaixar aquesta aportació per tal de demostrar que érem capaços de demanar altres subvencions i de generar més recursos propis. Ho vam aconseguir, però malauradament ens ha creuat una pandèmia i això ens ha afectat», apunta Sureda. «Quan tu tens la roda feta, és molt difícil parar els projectes. Amb els retards de l’administració a l’hora de convocar el que acabem patint és molt d’estrès i la gent que porta el projecte es veu obligada a fer sacrificis. Hem demostrat tenir cintura, perquè l’aportació total de l’Ajuntament de Girona va ser l’any passat d’un 51%. Dels recursos propis, el 2019 vam arribar al 27% i ara hem recuperat entre un 24% i un 25%» puntualitza Moliner, que alerta de l’existència d’un «sostre de vidre».

«Per al futur del projecte, a part de més aportació, necessitem espai per poder absorbir més artistes en residència. Pot sonar a retret, però sí que nosaltres hem fet un esforç molt gran i l’Ajuntament no ha estat a l’altura en aquest sentit. No ha cuidat el projecte com es mereix», rebla la mateixa Moliner.