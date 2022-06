Avançat al seu temps

Nasqué el 1867 a Tordera, arrelà a Girona on estudià el batxillerat i hi residí fins el 1911, que anà a Barcelona amb la seva família, l’esposa Neus Salazar. Tingué quatre fills, un dels quals fou l’escriptora Aurora Bertrana. No estudià cap carrera tot i la voluntat del seu pare. Modernista, s’implica molt en el republicanisme catalanista d’esquerres. Les seves dues primeres novel·les publicades i contes li donaren una imatge de crític i amb el seu tarannà d’artista el marcaren com un exponent de la literatura rebel o, millor dit, individualista. Molt lligat amb Girona, escenari de bona part de la seva producció literària, estigué vinculat en la renovació de la vida cultural, les revistes i publicacions culturals i els Jocs Florals. Participà en direcció de revistes com Ciudadanía i fou dinàmic conferenciant militant en una opció política minoritària davant la força del catalanisme conservador. Excel·lí tanmateix amb la capacitat narrativa dels seus contes.

Prudenci Bertrana és autor d’una suggestiva obra marcada per la diversitat formal de gèneres: articles d’opinió, narrativa costumista, crítiques teatral en un periodisme cultural d’alt nivell com palesen les seves primeres produccions a Vida i Lo Geronés, per exemple, amb contes o, més endavant, les seves columnes d’opinió, en els «Improntus», títol de la seva secció a La Veu de Catalunya, que aplegà en part el 1936 tot i que són, del 1922 fins a la guerra, més de mil articles. Col·laborà en altres periòdics com el primer El Poble Català i La Publicidat (1920-1922).

És amb la narrativa que conrea, amb un alt sentit creatiu i en un gran nombre d’escrits, que la seva faceta d’escriptor pren relleu social notable. Destaquem Crisàlides (1907), Proses bàrbares (1911), La lloca de la viuda (1915), Els herois (1920)... En els escrits teatrals, amb una molt extensa producció, no assolí ni l’èxit ni la popularitat d’altres dramaturgs del moment. Fou també crític teatral, constant i amb una extensa producció a La Veu de Catalunya. Més endavant, en les seves tres novel·les autobiogràfiques que constitueixen la trilogia Entre la terra i els núvols, i estant marcades per una duresa de la vida d’una família en la que l’autor ha d’escriure articles, crítiques teatrals, pintar, etc. en el difícil equilibri econòmic de mantenir-se professionalment, sense tenir èxit teatral ni ser columnista famós com Josep Maria de Sagarra ni sense propietats que donessin rendes com la Víctor Català, o una vida d’advocat o funcionari. Ara encara no és el moment.

Resideix a Girona, on escriu Nàufrags, i quatre anys després, el 1911, anirà, casat, a Barcelona, amb l’èxit de Josafat (1906) i d’aquest 0Nàufrags (1907). Amb empenta juvenil l’escriu ràpidament, la presenta al concurs del diari, el guanya, l’edita i es veu en cor d’encetar després nova vida a la capital de Catalunya, on coneixerà les dificultats d’una cultura que fa seva però que només gràcies al periodisme, col·labora a La Veu de Catalunya i a altres publicacions, de Cuca Fera a Iberia tot i que fou director dels dos setmanaris de l’editor López -La Campana de Gràcia i L’Esquetlla de la Torratxa- en l’afany de supervivència de qui es vol professionalitzar en català amb la ploma. Una dificultat, la de l’escriptor català, que retrata amargament en la trilogia novel·lada de la seva vida Entre la terra i els núvols formada per L’hereu (1931), El vagabund (1933) i L’impenitent (1948).

Altres obres són: L’orgue del diputat (1924), Jo! Memòries d’un metge filòsof (1925), Tieta Claudina (1929), L’Ós benemèrit i altres bèsties (1932), La ruta abandonada (1934), El rossinyol que jo he tractat (1937).... També pintà, aconseguint notorietat en algun dels seus retrats.

Se l’ha definit com un desarrelat, tot i que la seva prosa i conducta el fa molt identificat amb un espai i unes idees.

El premi gironí de novel·la que té el seu nom és un dels guardons en català més prestigiosos. Morí el 1941. La Universitat de Girona ha catalogat els gairebé dos mil cinc-cents articles que Bertrana publicà i que constitueixen la crònica d’un temps vist des de la posició d’un escriptor avançat del que la seva obra continua vigent i amb lectors.