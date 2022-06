Château d’Yquem 2018

És un dels vins mes emblemàtics del món. Es disputa el lideratge dels vins més desitjats amb La Romanée Conti de Borgoya, els cinc Premiers Grands Crus Classes de Burdeus (Margaux, Lafite-Rothschild, Latour, Haut-Brion i Mouton Rothschild) i el Château Pétrus de Pomerol. El Château d’Yquem és un vi blanc de Sauternes que brilla com una estrella en el firmament dels millors vins del món. Aquest vi està elaborat amb raïms Sauvignon blanc i Sémillon que han sofert una podridura noble per la humitat de la zona i s’han collit a mà, gra per gra. De color or quan és jove, que deriva amb els pas del temps a un color groc vell i coure. Subtil i profunda aroma que recorda la mel i la fruita blanca dolça molt madura. És un vi dolç, gens embafador, amb una graduació alcohòlica natural ( sense addició de sucre) i un grau alcohòlic moderat de 12,5 graus. En boca és sedós, vellutat, enigmàtic i persistent. Recomanat per beure’l molt fresc, tot sol o acompanyant un foie-gras d’oca. La barreja d’aaquest dos productes en boca fa «que els àngels hi cantin»i quedi gravat a la memòria per sempre.

El celler elaborador: Château d’Yquem està situat a Sauternes, dins de regió de Burdeus. Aquest vi estava present a l’esdeveniment « Magnificat», que presentava la distribuidora Primeras Marcas, del grup Juvé & Camps (J&C Prime Brands), a la propietat d’Espiells, a la qual van assistir més de 1.800 professionals del sector i la premsa, coincidint amb el centenari de les caves Juvé & Camps. S’hi varen reunir i presentar els seus productes més de 60 prestigioses firmes del món del vi i els destil·lats, entre les quals Louis Roederer, Gaja, Delamain, Domaines de Ott, Ron Clément, Morand, López Heredia, Pagos de Anguix, Mas Martinet, Anima Negra, Terra Remota, Edetària, Fefiñanes i molts més. L’acte va ser organitzat per l’agència de comunicacio Mahala, amb la presència de la família Juvé, que gestiona personalment l’empresa, i la seva filla Meritxell, actual CEO del grup. Any: 2018 D.O.: Sauternes Raïm: Sémillon i Sauvignon blanc Graduació: 12,5º Preu aproximat: 380 € (ampolla de 0,75 l.)