El Sónar+D, la fira tecnològica acollida pel festival homònim de Barcelona, va arrencar tímidament; es va consolidar en pocs anys, quan els seus convidats i continguts es van endinsar sense complexos en tots els sistemes de la quarta revolució industrial -intel·ligència artificial, robòtica, internet de les coses, big data, blockchain...-; i, aquest 2022, aspira a una fusió natural amb l’edició de dia del certamen musical, celebrat al Palau de Congressos de la capital catalana (i no al pavelló 4 de Fira Montjuïc, com en les últimes edicions).

Per començar, Stage+D és un espai nou, dedicat a conferències i actuacions híbrides, entre la presentació i el concert, en aquest marc de referència internacional. Les sessions que hi ha programades entre el 16 i el 18 de juny compten amb un elevat component audiovisual. O sigui, com si el Mobile World Congress, a més d’útil, fos realment divertit.

Hi destaquen propostes com Unplug and recharge: AI-powered soundscape experience; The belongs to those who can hear it coming, de Bernie Krause; KHIPU Computador prehispánico electrotextil, de Constanza Piña feat. Milena Pafundi; Androids singing the body electric, de Craig Leon; Planet city and the return of global wilderness, de Liam Young; i altres muntatges de creadors tan suggeridors com Mario Klingemann, Michel André i Hamill Industries; Monira Al Qadiri i Raed Yassin; Sougwen Chung; Tupac Martir; o JASSS i Ben Kreukniet.

Una altra novetat és SónarMàtica by Tezos, dissenyada per exposar obres d’art digital. Concebuda com a galeria, la il·luminació és escassa i les condicions reprodueixen els desitjos dels autors perquè les seves peces siguin observades en les millors condicions. En aquesta zona, hi conviuen les instal·lacions audiovisuals amb una superfície de mostra i una selecció d’experiències de realitat virtual, agrupades sota l’epígraf Realities+D.

L’àrea de debat del Sónar+D d’aquest exercici és el SónarÀgora, el qual, en col·laboració amb ISEA2022 Barcelona i Hac Te, alberga masterclasses, tallers i altres activitats per a professionals de les indústries creatives. Alguns exemples en són Synthetic singing: Towards natural, personalized and user controllable voices; DICE i How the music industry can use data for good; Sensorium Galaxy, amb Future of music: AI-driven virtual artists; Andreas Refsgaard, amb Playful machine learning; i les intervencions de Bas Grasmayer i Kaitlyn Davies; Danny Avila; i Natasha Greenhalgh.

Dins del Lounge+D by Patreon, hi ha un petit racó anomenat Corner+D, on se celebren trobades i debats entre ponents i experts. I la intersecció entre la fira tecnològica i el festival musical es plasma d’una manera òptima al SónarComplex, l’escenari del Palau de Congressos. La programació de performances i xous experimentals està pensada per a una escolta atenta i reposada: Eartheater, Eli Keszler, IHHH & Desilence Live A/V, Lafawndah, Lyra Pramuk, Martin Messier, Quayola/Seta o Tarta Relena, entre altres.