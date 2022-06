Un hort a la Vall de Bianya amb xais, gallines i insectes

A l’hort que el restaurant Les Cols té a la Vall de Bianya, just al peu de la Casa Horitzó (obra també dels arquitectes RCR), hi ha diferents tipus de tomates, d’albergínies, de pebrots, de patates, hi ha cebes de Figueres, alls, mongetes carbassons, cogombres i cogombrets, pèsols, faves, enciams, carxofes, gerds, maduixes, a més de fruiters diversos: pomes, peres, préssecs, cireres, codonys i fins i tot kiwis. També hi ha gallines i una reserva genètica de xais de la raça ripollesa. I insectes: «Hi ha zones sense desbrossar perquè hi hagi flors i hi vinguin insectes que poden pol·linitzar l’hort». La biòloga Maria Colldecarrera, responsable des de principis d’aquest any de l’hort, explica que aquesta idea forma part del concepte d’hort biològic que han plasmat en un llibre Jesús Vegas i Miquel Macias, que l’assessoren i li proporcionen llavors: «L’hort biològic és un concepte que li agrada molt a la Fina perquè va més enllà de l’hort ecològic i té en compte la biodiversitat del voltant, els ocells, els insectes...»

L’hort forma part del circuit de sostenibilitat de Les Cols perquè no només els productes que s’hi recullen (els vegetals i els ous de les gallines, sobretot) es fan servir al restaurant, sinó que els residus orgànics de l’establiment hi tornen per ser transformats en compost o per alimentar les gallines: «Tenim un galliner mòbil que està adaptat a les dimensions dels bancals de l’hort, de manera que quan en una zona no hi ha res sembrat i només hi ha herba, hi posem el galliner: les gallines mengen aquesta herba i bona part dels residus orgànics que arriben del restaurant, i elles fertilitzen el terra». I quan convé, es trasllada el galliner a un altre bancal.

Per a Martina Puigvert, és a l’hort on hi ha ha l’autèntic I+D de Les Cols (que té un espai propi a la Casa Horitzó). De fet, tant ella com les seves germanes i la seva mare expliquen que durant els períodes de tancament del restaurant per culpa de la pandèmia van dedicar moltes estones a investigar en sistemes de conservació dels vegetals, i també en l’elaboració de begudes: «Vam fer proves amb vinagre, oli, sal, sucre, vam fer licors, infusions, encurtits, melmelades... És una nova línia de treball que continuem i que ens permet evitar el malbaratament alimentari i tenir productes durant tot l’any». Martina Puigvert afegeix que l’hort «ens ha premés recuperar varietats autòctones de la Vall de Bianya».