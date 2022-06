L’èxit de l’aposta verda de Les Cols

Fina Puigdevall Nogareda, xef i copropietària (amb el seu marit, Manel Puigvert, cap de sala) del restaurant Les Cols d’Olot mostra un àlbum de grans dimensions amb fotografies de fa vint anys, de les obres de la reforma de l’establiment, dissenyada pels arquitectes olotins RCR (que segurament llavors no comptaven que acabarien guanyant el premi Pritzker, el Nobel de l’arquitectura), i de la festa d’inauguració amb la presència de grans noms de la gastronomia com Ferran Adrià, Nandu Jubany, Josep Roca, Carme Ruscalleda... El mes de juny de 2002, Les Cols iniciava una nova etapa marcada per una doble aposta radical: gastronòmica i estètica. Gastronòmica perquè Fina Puigdevall es decidia a aprofundir en un camí que ja feia anys que havia iniciat i que la portava a treballar sobretot amb productes propers, «aliments no viatjats» en expressió de Manel Puigvert, i a fer-ho amb la màxima cura i respecte per aquests aliments, i sense excessives barreges: una cuina essencial i de proximitat. I estètica perquè la transformació que RCR va proposar dels baixos de la casa pairal de Fina Puigdevall, on les Cols havia arrencat onze anys abans i havia anat creixent de manera desordenada, trencava amb el concepte llavors existent de la sala d’un restaurant i buscava també l’essencialitat, en aquest cas amb la integració en l’entorn i l’ús de determinats materials.

Vint anys després, la reforma arquitectònica de RCR continua del tot vigent i és un projecte de referència mundial, i l’aposta gastronòmica de Fina Puigdevall també ha triomfat arreu: per citar només alguns exemples d’aquest èxit, ha estat reconeguda amb dues estrelles Michelin (la primera el 2005, la segona el 2010) i tres sols Repsol, i amb tota mena d’altres distincions, i fa poques setmanes s’ha sabut que ella i la seva filla Martina, cap de cuina de Les Cols, es troben entre els aspirants a formar part del llistat dels cent millors cuiners del món, un guardó que concedeix The Best Chef i que actualment ostenta Dabiz Muñoz.

El triomf de l’aposta radical de Les Cols no s’acaba aquí: l’any 2021, en plena pandèmia, i amb els restaurants en una situació d’incertesa perquè ara havien de tancar ara podien obrir, la mateix Guia Michelin va concedir a Les Cols una estrella verda, una distinció de nova creació destinada a reconèixer els restaurants que aposten per la sostenibilitat. Va ser el primer de les comarques gironines a tenir aquesta estrella (una vintena en el conjunt de l’Estat), que l’any següent també s’atorgaria al Celler de Can Roca de Girona.

En paral·lel, en aquest temps d’incertesa pandèmica, també s’ha culminat el procés d’incorporació al restaurant de les tres filles del matrimoni entre Manel Puigvert i Fina Puigdevall. Clara Puigvert, la més gran, exerceix de cap de sala, al costat del seu pare; Martina Puigvert és la cap de cuina del restaurant, amb Fina Puigdevall; i Carlota Puigvert, la més jove, treballa de moment a la partida de postres, un món que l’atreu de manera especial. «Em sembla molt gratificant que les nenes hagin decidit emprendre el projecte i dedicar-s’hi», diu Fina Puigdevall, que tot seguit admet que «m’havia passat pel cap que no ho farien i m’ha sorprès molt gratament que sí que ho fessin; és molt difícil, però molt maco alhora, i han de tenir clar que ho han de tirar endavant juntes, jo sempre els dic que no s’han de barallar mai».

Les tres germanes semblen decidides a continuar amb el projecte dels seus pares, perquè a més asseguren compartir-ne plenament la filosofia. « Si a mi em pregunten, no em veig fent una cosa diferent del que fem aquí, i evolucionant en aquesta línia», assegura Martina Puigvert, la mitjana, que es va formar al Basque Culinary Center, va fer pràctiques en restaurants com Koy Shunka (Barcelona) o Blue Hill at Stone Barns (Estats Units) i que amb 22 anys ja es va incorporar al restaurant. «És molt positiu haver estudiat a fora perquè aporta visions diferents, enriquidores, no només en la cuina. Que hi hagi cinc persones de la família treballant plegades aporta més idees, és molt positiu i no imagino una altra cosa».

És de la mateixa opinió la seva germana gran, Clara Puigvert, formada en filologia anglesa i italiana i en història de l’art: «Aquesta formació mutidisciplinar que tenim ens permet a cadascuna aportar alguna cosa diferent al projecte, i això és enriquidor». I quan se li demana si aquesta convivència enriquidora és també fàcil, reconeix que «hi ha moments de tot, com a pertot. Tothom té la seva opinió, i tots tenim força caràcter, de manera que a vegades costa, encara que ho portem bé. Perquè a part som una família que fem moltes coses plegats, i hi ha molt de diàleg, encara que a vegades opinem diferent».

Carlota Puigvert, la petita de les tres germans, ha estat l’última a incorporar-se a Les Cols després d’haver-se format en ciències culinàries i gastronòmiques al CETT i d’haver fet pràctiques a Azurmendi (Biscaia), a Mirazur (França; hi va arribar just quan el van proclamar millor restaurant del món) i al Celler de Can Roca de Girona. Però comparteix la visió gastronòmica de la resta de la família, i s’ha marcat com a objectiu introduir cada vegada més els vegetals en el món de les postres. De fet, en l’actualitat a Les Cols ja hi ha postres basades en espàrrecs, albergínies o pèsols.

Tot i que en principi no hi comptava, Fina Puigdevall no troba estrany que les tres filles s’hagin acabat incorporat al restaurant: «Hi ha hotelers i restaurants on hi ha segones i terceres generacions, però és cert que es tracta d’una feina dura i sovint hi ha qui intenta desvincular-se’n. En el nostre cas, suposo que han vist que era una manera de viure, i segurament això els ha engrescat».

Manel Puigvert valora de manera especial que la incorporació de les tres filles beneficiarà el restaurant: «Sempre he cregut en el restaurant multidisciplinar, que ha de beure de la vida plena, que vol dir nodrir-se de l’art, de l’arquitectura, de tantes disciplines com puguis amb una ment oberta en benefici d’allò que fas, en aquest cas del restaurant, en benefici del comensal».

A més, segons ell, les tres noies han aportat «energies renovades, i et fan en certa manera seguir amb més il·lusió per deixar-les un bon llegat. Seria una irresponsabilitat no implicar-nos cada dia més en el projecte per això, per deixar un bon llegat. I al mateix temps crec que paulatinament se’ls ha d’anar donant el protagonisme, que ha de ser en detriment del nostre, per això, perquè són noves generacions i per edat els toca més treballar a elles que no a nosaltres, que ja portem 32 anys. Per tant, de manera natural, que no és fàcil, també t’ho dic, s’ha d’anar fent una transició tranquil·la i amorosa».