Per fer una bona truita cal batre rovells

Un llibre de memòries que es titula No me acuerdo de nada de seguida convida a llegir-lo. En el cas de Nora Ephron, una de les cronistes més enginyoses del periodisme de tots els temps, dotada amb una gran capacitat per detectar i analitzar els aspectes més absurds de la vida, el títol que engloba gairebé dues dotzenes de petites peces escrites als darrers anys abans de morir es refereix a tot allò que a un se li oblida perquè se li està buidant el disc dur i amb prou feines el recuperes amb Google. El que no recuperaràs, escriu Ephron, és la teva vida, llevat que siguis a Wikipedia, i «en aquest cas puguis recobrar-ne una versió inexacta».

Ephron escrivia meravellosament bé. Per al paper i per al cinema. Als qui la coneguin i l’hagin seguit els resultarà impossible llegir moltes de les actuals columnistes de societat sense pensar que abans va estar ella per marcar un camí. A No me acuerdo de nada, que acaba de publicar Libros del Asteroide, quan aquest mes es compliran deu anys de la seva mort, furga intel·ligent i lleugerament en la memòria per no cansar el lector. Repassa el passat, el seu idil·li amb el periodisme, l’amor i el divorci (va estar casada amb Carl Bernstein, un dels dos reporters que van destapar el Watergate), la seva obsessió amb el correu electrònic, les seves manies, fílies i fòbies, la cuina i el menjar, que van suposar per a ella grans entreteniments a la vida, a més d’algunes de les seves receptes.

Per exemple, si hi ha algú disposat a rebel·lar-se contra la idea manifestament estúpida d’una truita feta de clara d’ou, és Nora Ephron. Sembla que no entra al cap humà un disbarat així i, no obstant, aquest disbarat va capgirar els Estats Units durant el temps en què els rovells van ser declarats proscrits per absurdes lleis dietètiques, que consideraven que els ous, en tenir nivells alts de colesterol, els transmeten a qui en menja. De manera que alguns amics de Nora Ephron van decidir, per protegir-se, cuinar truites insípides de clares d’ou. En altres productes amb colesterol, com és el cas de les llagostes, la superxeria i la desinformació no actuen de la mateixa manera que amb el rovell d’un humil ou perquè no són aliments tan habituals.

Ephron, em sumaria al seu exèrcit, va declarar la guerra a la «colesterofòbia» dels ous a l’hora de fer una simple truita. Feu-les amb rovells de més, escrivia. «Una bona truita es fa amb dos ous sencers i un rovell extra, i per cert, el mateix val per als ous remenats. Pel que fa a l’amanida d’ou, aquí va la nostra recepta: bullir divuit ous, pelar-los i enviar sis de les clares als amics de Califòrnia entossudits que la clara d’ou és bona de qualsevol manera. Tallar amb un ganivet a trossos grans els dotze ous restants i els sis rovells, afegir maionesa Hellmann’s i salpebrar a gust».

Un altre dels grans moments a les memòries de Nora Ephron és quan passa de l’orgull a la decepció per culpa d’un pastís de carn que va enviar com a suggeriment, en una llista personal, a l’amic propietari d’un restaurant que obriria les portes a Nova York. Inicialment no sabia que el pastís de carn, la preferida de les seves recomanacions, figuraria a la carta del Monkey Bar, així es deia l’establiment, amb el seu nom: Pastís de Carn de Nora. Es va sentir afalagada; sempre havia envejat Nellie Melba pel seu préssec i la princesa Margarida per la seva pizza. Cobert amb una salsa de xampinyons li va semblar igualment deliciós; als clients també, i així es va convertir en un èxit fins que va deixar de ser-ho. El plat va començar a patir els canvis a la cuina, d’un xef a un altre, ningú no el demanava i una amiga se li va acostar per confessar-li: «El pastís de carn té el mateix gust que un disc d’hoquei». Un disc d’hoquei? Puafff!!! Es va quedar de pedra. Més tard van acomiadar el cuiner perquè el pastís de carn només era un símptoma del deteriorament, en general, de la cuina. Lliçó apresa: no admetin un plat amb el seu nom quan no existeixi la garantia que perdurarà a les millors mans. La princesa Margarida no es pot queixar per una pizza mal feta, però sí qui recomana un menjar i roman viu per veure com llangueix entre els comensals.

L’encert a remodelar els seus peculiars impulsos fins a convertir-los en un producte comercial brillant va ser el tic que va definir la carrera d’Ephron, que va saber fer de les seves tristes experiències històries divertides i efervescents. Era filla de Henry i Phoebe Ephron, una parella d’«exiliats novaiorquesos» a Beverly Hills, que escrivia guions de pel·lícules per a Fred Astaire i Katharine Hepburn, i que més d’una vegada van agafar taxis separats per tornar a casa després d’una festa a San Francisco. La seva mare va baixar als inferns de l’alcoholisme i el seu pare, també alcohòlic, va ser víctima de depressions maníaques. Fins al punt que quan Phoebe Ephron va morir el 1971, a causa d’una sobredosi de pastilles administrades pel seu marit, Nora recorda que per a ella va suposar un moment d’alleujament gairebé còmic. Va voler fixar en la seva memòria, com si es tractés d’una llegenda familiar, el dia que la seva mare va fer fora de casa Lillian Ross, aleshores una periodista al pinacle de la fama a causa dels seus reportatges al New Yorker i els seus perfils de famosos, després que Ross, que havia anat a la festa acompanyant un amic dels Ephron, decidís preguntar-li si tenia temps per veure alguna vegada les seves filles, després d’assenyalar un retrat on posaven les quatre, la Nora i les seves tres germanes. Les havien educat en la creença que una dona podia amb tot, i la Lillian Ross s’havia atrevit a qüestionar-ho.

Phoebe es va convertir durant anys en una deessa inspiradora per a la seva filla. «Jo hi vaig perdre la meva fe molt abans que morís. Tot i això, aquella nit, amb Lillian Ross, la vaig recuperar; vaig recuperar la mare que idolatrava abans que tot se n’anés al carall», va escriure la periodista novaiorquesa a propòsit de la trobada que va mantenir molts anys més tard amb la veterana periodista del New Yorker i en què aquesta li confessa que hi havia conegut a la seva mare una vegada que va ser a casa seva.