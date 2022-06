Projecte emblemàtic d’uns arquitectes de referència

Es podria dir que el restaurant Les Cols ha nascut dues vegades. La primera, l’11 de maig de 1990, quan Fina Puigdevall i Manel Puigvert el van obrir a la planta baixa del mas de la família d’ella, situat a l’entrada d’Olot, habilitant una de les tres antigues masoveries que hi havia en aquest casalot del segle XV. El negoci va anar bé, i en els anys posteriors Les Cols es va expandir per altres dependències de la planta baixa de la masia (les plantes superiors eren i continuen sent per a ús familiar). Fins que van decidir que havien de reformar de dalt a baix el local, per poder atendre millor els seus clients, i equipar-lo a més per poder assumir la proposta gastronòmica cada vegada més avançada de Fina Puigdevall.

Així, Les Cols va tornar a néixer el 2 de juny de l’any 2002 (n’acaba de fer vint anys), quan es va inaugurar la reforma dissenyada pels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, de l’estudi RCR, també d’Olot. Va ser una transformació radical, amb l’ús d’uns materials i una estètica gens habituals en la restauració, fins el punt que es va convertir en un projecte arquitectònic de referència i un dels primers que van donar projecció internacional als seus autors, que quinze anys més tard guanyarien el premi Pritzker, considerat el Nobel de l’arquitectura.

Rafael Aranda explicava fa pocs dies que Fina Puigdevall i Manel Puigvert «formen part d’un grup de clients amb els quals hem tingut relacions al llarg del temps i hem establert vincles i complicitats que van molt més enllà de la relació estrictament professional». Manel Puigvert ja parlava de complicitat fa vint anys, quan es va inaugurar la reforma: «Amb RCR es va establir una col·laboració molt gratificant. Sabien el que volíem i ens ho han donat amb escreix. Ha estat un viatge de complicitats, molt important en una obra d’aquesta envergadura».

Vint anys després, quan se li demana pel trencament que va suposar aquella reforma, Aranda assegura que «això ens passa amb tots els projectes quan intentes entrar-hi des dels conceptes. Quan fas una altra nena de preguntes és quan s’obren altres camins, camins desconeguts, que no van a allò segur». Entre aquests camins hi havia la gran taula per a 44 comensals que presideix el menjador de Les Cols, o situar les taules d’una altra zona de l’establiment a tocar d’un galliner i un hort que es poden observar a través de grans finestrals. «Quan et preguntes sobre el fet de reunir-se al voltant del menjar, o sobre la relació amb l’hort, o sobre la fusió entre exterior i interior, i ho fas des del concepte, van apareixent aquests espais i aquestes atmosferes». En aquest sentit, Aranda apunta que «t’has de plantejar què espera trobar la persona quan entri en un espai determinat». Per a ell, aquí hi ha una de les claus de l’arquitectura: «Ens passem la major part de la nostra vida dins d’espais arquitectònics, i se’ls hauria de donar molt més valor». A més, reivindica que «s’hauria de deixar que els espais tinguin el seu temps perquè les persones els entenguin».

Rafael Aranda es mostra convençut que intervencions com la de les Cols no perden actualitat perquè «estan fetes des de l’essencialitat del material, de la llum, que transmet missatges de serenitat i d’emoció profunda, i no d’artifici». I destaca el mèrit dels responsables de Les Cols «perquè la complicitat implica també fer funcionar l’espai durant vint anys amb el mateix esperit amb què va ser concebut».