El Sónar torna amb més ganes que mai

Tornem amb més ganes que mai», assegurava fa uns dies Ricard Robles, codirector del Sónar, en la presentació de l’edició d’aquest 2022 d’un festival que per culpa de la pandèmia no s’havia pogut celebrar en condicions els dos anys anteriors i que torna aquesta setmana (de dijous a dissabte) a Barcelona. «Han estat mil dies sense el Sónar que tots coneixem, però no hem estat aturats, ni de bon tros», afegia Robles, que apuntava que «aquest temps ens ha servit per revisar i repensar el festival, la vocació de ser mostrari i laboratori de la diversitat cultural del nostre temps». Aquesta revisió afecta de manera especial el Sónar+D (veure peça a la pàgina següent) però no modifica gens l’aposta seminal del certamen per la música, la creativitat i la tecnologia, que es concretarà en 117 actuacions repartides en 12 escenaris entre el Sónar de Dia (Fira Montjuïc) i el Sónar de Nit (Fira Gran Via) i en una seixantena d’activitats programades als dos recintes i en altres espais de la ciutat.

La música torna a ser la gran protagonista del Sónar, com no podia ser d’altra manera, i pels seus escenaris hi passaran una eclèctica combinació d’artistes de masses amb d’altres que ofereixen propostes més minoritàries; hi haurà grans noms del panorama internacional i intèrprets de l’àmbit local; i també s’hi combinen una amplíssima varietat d’estils, des de l’electrònica més ballable a les creacions més experimentals i introspectives. En aquest cartell conegut de fet ja fa setmanes hi ha noms més que consolidats com The Chemical Brothers, Moderat o The Blaze, i alguns dels artistes més rellevants de la música electrònica del moment, com The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G, Helena Hauff..., a més d’intèrprets d’altres estils que amplien el ventall d’opcions i inquietuds a què dona resposta el Sónar: C. Tangana, Nathy Peluso, Morad, Simona, Rojuu, Juicy Bae, Pongo, etc. I encara més, diversos artistes porten a Sónar 2022 nous espectacles especialment creats per al festival, com els d’Arca, Niño de Elche amb Ylia i la Banda La Valenciana, Samantha Hudson, Tarta Relena o Maria Arnal i Marcel Bagés, que a Hiperutopia recrearan el seu disc Clamor amb les 36 veus del Cor de Noies de l’Orfeó Català.

«Potser és pel temps de què han disposat, però crec que aquest any els artistes han estat més creatius que mai. Expandeixen i posen al límit les fronteres del festival», assegurava en la presentació el també codirector Enric Palau, que es va aturar en aquest sentit en el concert que oferirà Niño de Elche amb Ylia i la Banda La Valenciana per explicar què significa, literalment, desafiar els límits i saltar al hiperespai: «El seu espectacle Concert de músika festera reinterpreta la música popular creuant-la ni més ni menys que amb el so bakala, les raves i la tradició flamenca».

Amb un pressupost de 9,4 milions d’euros, molt similar al del 2019, la majoria procedents de recursos propis, el Sónar assegura no tenir una previsió de públic assistent, però sí d’aforament: 17.000 persones diàries per al Sónar de Dia, i 32.000 per al Sónar de Nit. No s’emetrà «res» per streaming, a diferència d’altres anys, i hi haurà activitats fora del recinte de la Fira, sota l’epígraf de SonarExtra, que planteja durant els dies del Sónar un recorregut a través de tres intervencions sonores al cor de Barcelona: al Palau Güell «s’hi podrà escoltar per primer cop a Espanya un hiperorgue gràcies al projecte de co-creació Hyperorgan dels músics berlinesos gamut inc, Santi Vilanova (Playmodes) i l’orguener Albert Blancafort»; a l’Hotel ME Barcelona hi haurà la instal·lació audiovisual immersiva Transient, de l’artista italià Quayola; i a la Fundació Antoni Tàpies la instal·lació sonora Sondear de l’artista finlandès Mika Vainio, que precisament va treballar a partir de l’escultura Núvol i cadira que presideix la seu de la Fundació.

Després d’haver programat al març una edició a Istanbul i l’abril una altra a Lisboa, Sónar torna a expandir les seves fronteres aquest estiu, aquest cop a Mallorca, amb el cicle «Un SónarVillage a s’horabaixa», amb tres dates (16 de juliol, 6 d’agost i 3 de setembre) en horari de tarda que preveu reunir 5.000 persones a l’Antiguo Aquapark de Calvià.