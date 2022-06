Tot just posar un peu a casa, la dona, que ja feia estona que estava neguitejada perquè trigava a venir, li va preguntar de seguida: «Què t’ha dit el metge?» «Bah... el mateix que ja t’havia dit jo. Que no serà res. M’haig de posar un ungüent uns quants dies i si la vermellor marxa senyal que ja estarà curat».

- Mira, sempre més val que ho vegin que no pas haver de córrer després... Escolta, i qui t’ha vist? El pare o el fill?

- El noi! És trempadot! Et diria que sembla que hi tingui més traça que el seu pare.

Narcís Vicenç Català Beyà va néixer a La Bisbal d’Empordà el 21 de gener de 1829. Després de fer els estudis de primària, va cursar el batxillerat de filosofia, que va acabar el 1844. A continuació va seguir estudiant per fer el batxillerat de medicina. El va finalitzar el 1849 i, dos anys més tard també va llicenciar-se en aquesta disciplina, quan tenia vint-i-dos anys.

D’aquesta manera seguia els passos del seu pare, Jeroni Català Comas, que també era metge en aquella localitat empordanesa. Narcís va mantenir la consulta del seu progenitor i, a més, segons expliquen les cròniques de l’època, gràcies al seu caràcter afable i comunicatiu va ampliar la clientela, convertint-se en el metge de confiança de molts bisbalencs. Sempre va ser un professional compromès amb els seus convilatans, fins i tot en els moments complicats com quan en aquelles contrades es van declarar diversos brots epidèmics de còlera, que tants estralls van causar a tot Catalunya durant el segle XIX.

El compromís cívic del doctor Català Beyà no es limitava a la seva professió i anava més enllà, per això es va implicar en política. Quan Amadeu I de Savoia va abdicar i es va proclamar la Primera República el 1873, ell va ser l’encarregat d’assumir l’alcaldia del municipi. A més, per aquell temps també va ser diputat provincial.

Després del període del Sexenni Democràtic, que va acabar el 1875 amb el retorn dels borbons en la figura d’Alfons XII, el doctor Català Beyà va deixar de banda la tasca política per concentrar-se en les seves ocupacions professionals. Ara bé, malgrat el canvi de règim, les autoritats el van designar subdelegat de medicina del partit judicial de La Bisbal. El 1897, a més, aquell càrrec va ser fusionat amb el de metge auxiliar de l’administració de justícia i de penitenciaria.

Malauradament, però, no va poder exercir les noves funcions durant massa temps perquè va morir el 26 de maig de 1898, a la mateixa localitat que l’havia vist néixer. En el moment de produir-se la seva defunció, Narcís Vicenç Català Beyà tenia 69 anys.