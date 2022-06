Al final de la conversa, la conclusió va ser clara: «Anem a trobar el doctor Barnadas, que segur que ens ajudarà a tirar-ho endavant». I tenien raó, aquell metge era a totes les salses. No hi havia entitat o projecte on ell no hi participés.

Eveli Barnadas Vila va néixer el 23 d’abril de 1870 a Girona, on també va estudiar el batxillerat, que va acabar el 1885. A continuació va marxar a Barcelona per fer-hi la carrera de medicina, de la qual es llicencià el 1891. Després va obrir consulta a Olot. El doctor Barnadas es va convertir en una de les personalitats més rellevants de la Garrotxa per la seva implicació en la cultura, la política i la societat de la comarca. A nivell polític va començar militant al Centre Catalanista fins que a partir del segle XX va fundar l’Agrupació Catalanista d’Olot que, el 1905, va donar origen al Centre Autonomista. L’any següent fou escollit vocal de la Junta Permanent de la Unió Catalanista i va participar en la candidatura transversal de la Solidaritat Catalana. Desenganyat per les rivalitats internes de la política nacional, es va limitar a actuar en l’àmbit local i va arribar a ser alcalde d’Olot entre 1914 i 1915 i entre 1918 i 1919. Malgrat ser períodes molt breus va maldar per millorar la ciutat aprofitant la seva visió de metge higienista. Així, per exemple, va treballar per prohibir la presència de corts d’animals i femers dins l’àmbit urbà i va donar suport a projectes com la ciutat jardí. A més, era un ferm partidari de l’exercici físic, tal i com demostra el fet que fundés un gimnàs i fos un dels promotors de la posada en marxa del club Olot Deportiu. En l’àmbit de la cultura va participar en el certamen literari de la localitat tant com a membre de la junta com del jurat. I va impulsar la posada en marxa d’entitats com l’Institut Olotí de les Arts, les Ciències i les Indústries; el Museu Biblioteca d’Olot i l’Orfeó Popular. També va ser una de les ànimes de la revista La Comarca i col·laborà amb la majoria mitjans garrotxins, sovint fent servir el pseudònim «Dr. Claret». I tot això sense deixar de banda les preocupacions que demostrava per millorar la seva professió. Precisament per això el 1895 va ser un dels impulsors de la creació del Sindicat de Metges d’Olot i després ajudà a constituir el Col·legi de Metges de Girona. El 1924, arran de la repressió política que es vivia a la Garrotxa per la dictadura de Primo de Rivera, es va traslladar a Barcelona, on va seguir exercint amb èxit la seva professió. Va morir el 3 de novembre de 1950, quan tenia vuitanta anys.