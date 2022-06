Fúria, fred i por en l’última del «Pitanxo»

La temperatura és amable al sol. A la coberta es passa dels 17 graus i s’agraeix la brisa de Teis. No sembla un 26 de gener, en realitat. Però poc importa per a aquests homes: hi ha problemes a la sala de màquines, no s’han pogut dutxar uns quants dies –no tenien aigua– i estan en quarantena de 72 hores després d’haver deixat a terra, a Marín, un positiu per coronavirus. Així que ni tan sols hi ha treva per estirar les cames al moll de Frigalsa, a l’abric de mar obert.

– M’acaba de dir el capità que sóc dins dels negatius, però falten dos nois que van ingressar ahir. Cal esperar que els donin els resultats, esperem que siguin negatius per sortir tranquils.

És un dels 24 tripulants del «Villa de Pitanxo», un pesquer de 50 metres de Grupo Nores. Informa per telèfon la seva filla.

– Dels dos que faltaven en va sortir un de positiu i ara cal esperar per saber, diuen que haurem d’estar tres dies [en quarantena].

Aquesta no es compleix. El vaixell posa proa al mar a les 18.45 de la tarda d’aquell mateix dia.

– Ja estem sortint, estem negatius. Cuideu-vos molt.

El 15 de febrer, enmig de l’Atlàntic i al comandament del capità Juan Enrique Padín, consumia 21 vides. Hi havia avisos de tempesta, però la tempesta a bord havia començat molt abans, com es lamenta aquest altre mariner.

– Fan les coses tan malament que com s’assabenti l’autoritat portuària li clausura el vaixell. El vaixell fica aigua pel parc de pesca.

Aquest és el relat de l’última marea del «Villa de Pitanxo», amb informes tècnics i missatges de tripulants, facilitats per familiars i per a la divulgació dels quals s’ha comptat amb el seu consentiment exprés, eludint-ne la identificació (els missatges d’embarcats estan destacats en lletra cursiva). Tant el patró de l’embarcació com l’armadora seran investigats per quatre delictes, una vegada l’Audiència Nacional ha admès a tràmit querelles presentades per les famílies i després d’analitzar les primeres diligències practicades per la Guàrdia Civil: homicidi per imprudència greu, contra els drets dels treballadors, encobriment i falsificació documental.

Contagis

Passen quatre dies quan es detecten els primers positius per Covid. Són dos. Padín, enervat –«pot ser molt bon patró, però educació, cap. Ja s’ha cagat en Déu»–, opta per aïllar-los en un petit espai adaptat per guardar estris de pesca, amb un parell de palets fent de terra, coberts amb cartrons.

– On els estan confinant és pitjor que on dormen els gossos. No hi ha cap ventilació.

El 2 de febrer afloren quatre positius més. El capità opta per treure alguns mariners dels seus camarots per aïllar els sis contagiats. És quan –com va assegurar en una entrevista a Faro de Vigo (del mateix grup que Diari de Girona)– truca a Centre Ràdio Mèdic de Madrid, que depèn de l’Institut Social de la Marina (ISM). El Ministeri de Seguretat Social ha eludit confirmar si va existir aquesta comunicació. Fonts d’aquesta cartera apunten que és informació privada i subjecta a una investigació. En tot cas, el Govern apunta que la tasca dels metges de l’ISM és purament «assistencial». «L’aplicació de l’esmentat protocol al sector marítim pesquer i a cada vaixell és competència del servei de prevenció que hagi concertat l’armador, i és funció de l’ISM el seguiment assistencial de cada pacient en concret». Però aquesta directriu no és la que consta a la pàgina web del Ministeri de Pesca, que estableix que «el Centre Ràdio Mèdic serà l’encarregat de dictaminar si cal una evacuació i el seguiment del cas». Aquí se li atribueix, en definitiva, un rol més que «assistencial».

Sigui com sigui, Padín incideix que rep ordres de fer «vida normal», i és el que fa.

– Els contagiats estan tots treballant. És dia 3 de febrer.

El motor dièsel Wärtsilä model 9L20 porta el «Villa de Pitanxo» a zona de pesca en set dies, per a les primeres maniobres de llargada i virada (recollida) de l’aparell. Tant se val la graduació dels tripulants, a tots se’ls ordena baixar al parc de pesca a processar el peix.

– A l’altre vaixell ja podien tenir el peix pujant al pont que els de màquines tenien el seu horari de màquines, no de treballar el peix.

No hi ha descans. Ni tan sols per als malalts de Covid, que sí que mostren símptomes i així ho van explicar als seus, preocupats des de casa. «Quan va emmalaltir, al principi prenia la seva pròpia medicació de casa, el patró ni tan sols li’n donava i el feien treballar en aquestes condicions», relata una familiar.

Els missatges, les fotos i les notes de veu. Un últim testimoni dels 21 que no hi són, i que rellegeixen, recullen i miren una vegada i una altra els que els estimaven «El meu fill es rebentava a tossir i va contagiar el biòleg, que dormien junts. El meu fill patia asma», lamenta un altre.

LA fred

La dels pesquers gebrats, enfundats en gel, és una de les imatges que evidencia la duresa del calador de NAFO, on només als mesos de juliol i agost mostra certa misericòrdia. És aquí, en aquesta finestra de pietat meteorològica, per quan les famílies exigeixen que es noli un vaixell amb sonda lateral o magnetòmetre i capacitat per portar a bord un robot (ROV, remoted operated vehicle) que permeti baixar fins on reposen les restes del «Villa de Pitanxo». L’estat de l’aparell, els cables de les maquinetes de coberta o els sistemes de desguàs poden aportar, insisteixen, informació crucial per aclarir els motius del naufragi. El Govern, de moment, ha delegat aquesta decisió en el jutge, malgrat que el Suprem no ha decidit si la instrucció s’ha de dirigir des de l’Audiència Nacional o des del jutjat de Marín.

La fred...

Les plaques que es formen a coberta durant la marea es retiren a cops de martell perquè no afectin l’estabilitat del vaixell.

Però a dins, al «Villa de Pitanxo», no es posa la calefacció. Fins i tot, hi ha reticències a l’hora de repartir les mantes. «Tenien fred». Han passat cinc dies des que el pesquer iniciés els treballs de pesca a NAFO, a unes 300 milles a l’est de Sant Joan de Terranova.

– Aquí al camarot hi fa una fred de mil collons, ja hi ha el gel per tot arreu. No volen posar-la i cal. Només dormo amb el llençol [...] Em fan mal en dormir les articulacions.

A fora, la temperatura ronda els dos graus positius, amb una sensació tèrmica que arriba als -17º.

– Et congeles, ja hi ha el gel per tot arreu. Per sobre del guardaescalfor hi ha l’aigua congelada.

El vaixell està pescant bé, amb llargades i virades contínues.

– Jo per aquí amb molt de peix, cosa que és bona per aviat estar a terra.

La feina

Però hi ha poc descans entre el personal. Gairebé no existeix.

– Doncs estic treballant al parc 20 hores com els altres mariners, és el cinquè dia de pesca i ja la gent està cremadíssima. Estem tots cremats de dormir tres hores diàries, més o menys, i tots ens preguntem quan tornarem cap a casa.

Tots els missatges que traslladen els tripulants del «Pitanxo» als seus coincideixen, com reflecteix aquesta dona. Ressentits per la Covid els deia que havien de continuar treballant. No aïllaven els malalts perquè estaven tots junts. No els respectava les hores del dinar i el sopar, havien de deixar de menjar per treballar». A mariners d’aquest vaixell se’ls restaven gairebé 240 euros mensuals de la nòmina per alimentació i aigua.

– Em fan mal els peus de tantes hores dret.

Al parc de pesca, on es processen les captures que omplen la xarxa, l’activitat no cessa.

«Els insultava, els anomenava morts de gana, que hi eren per treballar i no per ferel gandul. Coses d’aquesta mena».

– Si tingués futur en aquest vaixell ja m’estarien ensenyant tot el que sap el costa i no m’estan ensenyant res, només sóc al parc i ja. És una cremada que estigui a baix seguit sense guàrdies ni res.

«El meu marit dormia en un llit trencat, treballaven amb la roba mullada».

– Tan bon punt acabem la descàrrega, en arribar a terra, no em veuran el pèl. Mariners se’n van anar un munt d’ells, treballen com esclaus i després no li paguen [...] Et donen el que li surt a ells dels collons, qui controla a com venen el peix.

– Ja està l’energúmen aquest cridant [...] Té la sort que pesca bé i els armadors li donen carta blanca.

L’escàs temps de descans es passa en petits camarots, sobretot els dels mariners. El personal amb titulació dorm en una alçada del vaixell, i els altres en una altra.

– Si veus com estan els camarots dels mariners... Hi arriba la merda al sostre. Fa pena, amuntegats com sardines, una olor a humanitat i a deixalles...

Fins i tot es cola gasoil en un, per una canonada picada o per l’estat del tanc.

El temporal

El Centre de Predicció de l’Oceà a Washington DC (NWS) va emetre, durant la matinada del 14 de febrer, un avís pel temporal que cercava la zona. Hurricane force wind warning, avís de vents amb força huracanada. Ratxes de fins a 65 nusos (més de 120 quilòmetres per hora) i onades de gairebé set metres. La situació no va millorar entre les 4 i les 4.30 UTC de l’endemà, quan, segons el capità, el motor principal va deixar de funcionar sense motiu aparent. El vent es va mantenir en força 8, amb «mar brava amb intervals de mar desfeta».

– Aquí amb el temporal està volant tot per les cabines–, escriu aquest mariner a les 02:51.

«La seva darrera comunicació va ser el 15 de febrer a les 3:15».

– Tingues cura dels nens.

A les 03.57.

I després, el silenci.

Tant a l’entrevista a Faro de Vigo com en les seves declaracions davant la Guàrdia Civil, els tècnics de la Ciaim (Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents Marítims) i el jutge Ismael Moreno, Juan Padín assegura que va donar ordre d’evacuació i de vestir la roba tèrmica a tots els tripulants.

«A les persones que eren al parc de pesca i entrepont ningú els va avisar. Van quedar atrapats com gossos». És un dard escoltar això de qui dóna per fet que té un fill al fons del mar, però coincideix amb el testimoni de Samuel Kwesie Koufie, un dels tres supervivents (el tercer, Eduardo Rial, és el nebot del patró). «Que en cap moment –diu la interlocutòria de l’Audiència Nacional– el capità va donar ordre de posar-se els vestits de supervivència, encara que ell i el seu nebot sí que els portaven, cosa que el va sorprendre».

Samuel va resistir més de cinc hores dret, sobre el bot salvavides, lligant amb caps als mariners que anaven morint de fred.

Al «Playa Menduiña Dos», el pesquer que els va rescatar, va demanar no compartir cabina amb Padín i Rial. Els tenia por.