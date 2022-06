La Girona esportiva

Al’eufòria sana i legítima que aquests dies estem vivint els gironins amb motiu de la conquesta de la màxima categoria estatal per part dels clubs de futbol i de bàsquet, voldríem sumar-hi una tasca sovint desapercebuda però que modestament ajuda a l’assoliment de fites importants. Hi ha un seguit de persones que a títol personal i sense majors pretensions traslladen la seva sensibilitat cultural i històrica cap a la recerca, el manteniment i la difusió documental de qualsevol vessant de la societat. La tasca de formigueta fa que poques situacions restin en l’oblit, i encara menys quan es tracta de fites extraordinàries com les que es van conquerir diumenge passat, via futbol i bàsquet.

Les redaccions esportives de tota la premsa, i de manera destacada la del Diari de Girona, dediquen bona part de la seva producció editorial a glossar aquests triomfs, tot ajudant a mantenir viva la flama esportiva. Per altra banda, hi ha actuacions igualment potents, pràctiques i efectives com les que desenvolupen els col·leccionistes temàtics, socis i seguidors de llurs entitats esportives. En aquest punt, voldríem parar l’atenció especialment en un gironí que ja ens deixà, impressor de professió, i així mateix directiu i futbolista, què realitzà un treball remarcable. Estem parlant de Jaume Curbet i Boj, qui a través de dos volums editats per l’Ajuntament de Girona, recreà amb tot detall la història del futbol a la ciutat de l’Onyar. El primer llibre abasta dels anys 1904 al 1957, i va ser presentat l’abril del 1992. Gràcies a la seva dèria podem saber que l’any 1903 l’Agrupación Juventud presentaria en societat el llavors anomenat foot-ball. Posteriorment, l’any 1906, es crearia el F.C. Gironí; a continuació el Strong F.C.; el 1919, el Centre Deportiu Gironenc; i el 13 de febrer del 1921, la Unión Deportiva Gerona, embrió de l’actual club. En una propera ocasió, haurem de parlar del bàsquet gironí, l’altre esport de masses, juntament amb les disciplines atlètiques del GEiEG. De l’arxiu personal reproduïm aquestes fotografies: una, corresponent al dia 18 de febrer de 1921, amb el partit celebrat a benefici dels soldats gironins destinats a l’Àfrica, al camp de la Devesa, essent el resultat davant del Calella de 5 a 2 a favor dels locals; la segona instantània mostra una alineació del Girona, del 1933, ja en el nou camp de Vista Alegre; i pel que fa al bàsquet, aquí veiem la formació oficial del Casademont per a la temporada 2001/2002.