El canvi de sexe d’un nen de vuit anys

Asempre s’ha sentit un nen, sempre ha estat un nen, en definitiva, però a la partida de naixement encara hi figurava com a «dona». Ara, un jutge ha concedit el canvi registral de sexe sol·licitat pels pares perquè la parcel·la administrativa s’adapti a la identitat d’aquest menor de 8 anys d’Ourense, a Galícia. Darío-Carpio Estévez Pérez, el magistrat encarregat del Registre Civil d’Ourense, té en compte «l’alt grau de maduresa» del nen, una «notòria i manifesta estabilitat emocional i sensitiva», així com una «situació estable de transsexualitat». Amb aquest context personal, familiar i social, «la minoria d’edat no pot ser motiu per despullar-lo dels drets que l’assisteixen», subratlla l’autoritat.

Aplicant doctrina del Constitucional i el Suprem, el jutge adoptava la decisió amb data 10 de juny. Es coneixia el mateix dia que la llei trans va arribar al Consell de Ministres, la vigília de la celebració de l’Orgull LGTBI+. La norma en tràmit contempla, de partida, la possibilitat de modificar el sexe al Registre sense un dictamen mèdic o psicològic a partir dels 12 anys, amb determinades condicions, i des dels 16 d’una manera autònoma.

«En mi es va produir una sensació agredolça en conèixer la resolució», introdueix la mare, María José Rodríguez. «Per a mi A. sempre va ser un nen, així que no tinc la necessitat que un jutge ho digui, però per viure en societat sí que és necessari». El jutge, a qui qualifica de «meravellós i encantador», ha resolt «només entrevistant A., sense necessitat que li aportem cap informe. Reconèixer la seva identitat és un dret fonamental, i el jutge ho argumenta a la perfecció. És com si els avenços socials fossin per davant de les lleis i la política», assenyala.

Per a María José Rodríguez, la llei trans es queda «curta» i va «per darrere» dels canvis socials en marxa. «No és només que no reculli els nens, sinó tampoc les persones migrants o no binàries, que sí que estaven contemplades a la primera llei. Aquesta tindrà un munt de pegats a base d’esmenes, quan podien haver fet les coses bé des del principi», creu.

Canvi de nom amb 5 anys

«Des de petit, des que sap parlar, A. es referia a si mateix en masculí», recorda la mare. «En el moment en què és conscient que socialment és llegit com a nena i el molesta, decidim fer aquesta transició social: activem el protocol d’educació de la Xunta, comença a portar uniforme masculí a l’escola i amb 5 anys li canviem el nom a el DNI». I el jutge decideix ara que es rectifiqui l’acta registral del menor i la indicació de sexe, que ha de ser «home» i no «dona». Accedeix a la petició formulada el 2021 pels pares del menor. Amb anterioritat, en un altre expedient –quan el menor tenia 5 anys–, ja s’havia modificat el nom, del femení al masculí A.

Assessorats en aquest procés per l’entitat Eufòria Famílies Trans-Aliades, els pares no ho han tingut fàcil. Inicialment, el setembre de 2021, el Registre Civil, amb un altre jutge al càrrec, va resoldre en contra. Després d’un recurs, la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública va ordenar, el febrer del 2022, revocar aquesta desestimació i retrotreure les actuacions per escoltar el menor. El magistrat Darío-Carpio Estévez es va entrevistar distesament amb ell el mes de març passat, per avaluar-ne el grau de maduresa respecte a la sol·licitud de canvi de la indicació de sexe. «Em sento nen des de sempre», li va dir A.

Com recorda el jutge d’Ourense, «el dret a la identitat de gènere està íntimament relacionat amb la dignitat de tot ésser humà i el seu dret a assolir el lliure desenvolupament de la personalitat. Per tant, es pot dir que per a les persones transsexuals l’existència de dissonància implica que la seva identitat no es correspon amb el seu sexe psicològic, amb les corresponents repercussions negatives que comporta». El jutge indica que «hi ha prou dades per col·legir que, en la seva faceta escolar, es tracta d’un menor molt despert que, en el seu àmbit acadèmic, obté molt bones notes». A més –continua– és «d’importància notòria que està envoltat d’uns ambients determinats, tal com ell mateix ha referit, que s’han de considerar certament positius».

L’autoritat afegeix que aquest nen «pensa des de fa moltíssim temps com a home, tal com ha manifestat a aquest entrevistador, coincidint amb el mateix que havia manifestat i plantejat als seus pares».

El magistrat aprecia un «elevat grau de maduresa com a persona que pensa i actua com a home des de fa anys». Presenta tmbé una «notòria i manifesta estabilitat emocional i sensitiva». El jutge del Registre Civil d’Ourense conclou que el menor es troba, «sens dubte, en una situació estable de transsexualitat per poder dur a terme el canvi de sexe en la correcció de la seva acta assentada al Registre, cosa que es desprèn de les dades obtingudes, tant en el seu ambient escolar com familiar i grupal de companys i amics».

Les seves activitats de lleure i esport les porta a terme amb altres nens. El jutge observa que «totes i cadascuna de les actuacions del menor indiquen amb claredat que pensa i actua, des de sempre, com a home. La identitat de gènere, efectivament i veritablement sentida, pel sol·licitant és, sens dubte, la d’home».

Situacions indesitjables

En aquesta línia, el magistrat Darío-Carpio Estévez expressa que «no tindria sentit que se’l condemnés a continuar constant a la seva acta registral com a dona, cosa que podria provocar situacions que poguessin ser indesitjables. Pensem en la vida quotidiana de l’inscrit a qui demanen la seva documentació, i en el DNI del qual figura com a dona quan en realitat ja posseeix nom d’home, i que, a més, com ja es reitera, pensa, actua, i se sent noi, i en aquesta qualitat actua, des de fa anys», exposa.

«No hi ha cap motiu perquè segueixi patint la distorsió que existeix i pateix entre la indicació de sexe ‘dona’ al seient registral amb el nom d’home i el que pensa i com pensa», afegeix el magistrat.

El canvi al Registre Civil «de moment no li canviarà la vida», creu la mare. «Li va fer més il·lusió el canvi al DNI i el fet que el seu nom fos reconegut. Que en qualsevol lloc públic pogués ser anomenat per l’altre nom li generava angoixa». La mare lloa en qualsevol cas el jutge: «Que hagi fet això és una passada, ajudarà un munt de persones que facin el mateix». La dona recorda el cas d’una nena de 9 anys de Fuerteventura a qui un magistrat va concedir el canvi de sexe registral, però que posteriorment la Fiscalia va recórrer. «La d’Orense està en termini però creiem que no ho farà».

La resolució del jutge Darío-Carpio Estévez «és un avenç molt important per a la lluita pels drets del col·lectiu trans», subratlla Natalia Aventín, presidenta d’Eufòria Famílies Trans-Aliades. Destaca que el canvi registral de sexe «s’ha dictat sense presentar informes mèdics de cap mena i per a un nen de vuit anys». Segons l’associació, tot i que des dels registres civils se solen demanar informes de diagnòstic i tractament mèdic, en aquest cas la família va argumentar la negativa a presentar-los, una actitud que va ser ratificada per l’informe forense recollit a la primera interlocutòria: «L’Organització Mundial de la Salut no considera la transsexualitat com una malaltia o patologia, sinó com una condició consistent en una incongruència entre el gènere assignat i el gènere sentit».