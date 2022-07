Una cosa va caure del cel de Roswell

El 2 de juliol de 1947, el granger William W. Mac Brazel recollia el seu ramat d’ovelles quan va descobrir una estranya runa dispersa pel seu ranxo de Roswell, Nou Mèxic; una cosa semblant a tires de gomes, escuradents i paper d’alumini. Alarmat per la possibilitat que fossin les restes d’un accident aeri, Brazel va comunicar la seva troballa al xèrif del comtat, que ho va traslladar a les autoritats militars de la base aèria de Roswell. La missió de recollida de runa va ser assignada al major Jesse Marcel. Ell va ser el primer de veure el que havia caigut del cel a Roswell. Fins al dia de la seva mort, Marcel va afirmar que era un plat volador.

El 8 de juliol, l’oficina de premsa de la base aèria va anunciar que havien recuperat les restes d’un disc volador. El Roswell Daily Record va informar en portada de la sorprenent troballa: «Les forces aèries capturen un plat volador en un ranxo de la regió». La notícia va córrer com la pólvora i va desencadenar la febre marciana per tot el país. L’endemà, la base aèria de Carswell va rectificar i va informar que les restes trobades a Roswell pertanyien a un globus meteorològic. Final de la història. O, almenys, això va semblar durant més de 30 anys en què el cas Roswell va caure en un cert oblit. La vida va seguir el seu curs.

El cas Roswell, del qual ahir es van complir els 75 anys, és probablement l’enigma ufològic més apassionant de la història atesa la seva condició de pedra angular del folklore modern dels objectes voladors no identificats i de les teories de la conspiració més guillades: el mutisme governamental, l’Àrea 51, els homes de negre, la tecnologia inversa. ¿Era una nau extraterrestre el que es va estavellar al ranxo? ¿Es van recuperar, potser, els cossos agonitzants dels seus tripulants alienígenes? ¿És possible que els avenços científics més grans de la segona meitat del segle XX es deguin al conscienciós estudi de les restes de l’ovni sinistrat?

Seductores preguntes que van alimentar la passió dels amics del misteri i que van convertir la petita població rural de Roswell en lloc de peregrinació, però per a les quals, oficialment, només hi ha una antipàtica resposta: el platet era només un globus-espia llançat a l’espai el juny de 1947 dins d’un projecte d’alt secret destinat a esbrinar si els russos havien realitzat proves nuclears.

Investigacions en marxa

El 75è aniversari del cas Roswell arriba en un moment excitant, en el qual les forces armades nord-americanes admeten l’augment significatiu d’artefactes no identificats en zones de maniobres militars. En els últims temps, el Capitoli ha desclassificat nombrosos documents sobre albiraments i, tot i que per ara no hi ha respostes convincents, sí que sembla haver-hi un interès seriós per acostar-se a la veritat. En aquest sentit, el cas Roswell, com a icona de l’imaginari pulp i dels deliris conspiranoics, ha caigut gairebé en el paròdic, però mereix el respecte del pioner: amb Roswell va començar tot, o gairebé tot.

Des de temps immemorial s’ha parlat de fenòmens al cel d’origen desconegut, inclosos episodis bíblics com la inquietant roda d’Ezequiel, però no és fins el 1947 que es va encunyar el terme flying saucer (plat volador). Va ser el pilot nord-americà Kenneth Arnold, que es va referir amb aquest terme als nou artefactes que va albirar des de la seva avioneta mentre sobrevolava la muntanya Rainer, a l’estat de Washington.

Això va passar el 24 de juny de 1947, tot just una setmana abans de l’incident de Roswell. També només dos anys després del final de la Segona Guerra Mundial amb el llançament de sengles bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. L’especulació es va fer inevitable: tanta visita alienígena es devia al temor, per part de civilitzacions més avançades, que la humanitat fes un ús pervers i irreversible de l’energia nuclear. No en va, el 16 de juliol de 1945 els EUA havien realitzat al desert de White Sands, a Alamogordo, a tot just 180 quilòmetres de Roswell, el Trinity Test, o primera prova d’una arma nuclear, abans d’aplicar-la letalment al Japó.

Com dèiem abans, l’incident de Roswell va caure en l’oblit després de l’anunci que el que s’hi va precipitar no era més que un globus aerostàtic. Va haver d’esperar-se fins entrats els 70 perquè l’episodi tornés a atraure l’atenció ufològica general i esdevingués pedra angular del fenomen. Un dels principals causants del revival seria Jesse Marcel, sí, el militar que havia recollit les restes d’allò que va caure del cel a Roswell.

El sempre àvid interès pels extraterrestres era a la cresta de l’onada a finals dels 60. Hi havia furor pels éssers d’un altre món, com ho demostraven l’èxit dels llibres d’Erich von Daniken sobre suposades influències extraterrestres en les cultures humanes primitives; o de sèries televisives (avui de culte) com UFO (1970), sobre una agència militar secreta, la SHADO, destinada a defensar la Terra d’una imminent invasió alienígena; o Proyecto UFO: Investigación Ovni (1978), protagonitzada per dos agents del projecte Llibre Blau, els estudis (reals) realitzats per la Força Aèria nord-americana entre 1952 i 1969 per determinar si els plats voladors eren una amenaça per a la seguretat nacional. I és clar, el de pel·lícules com el clàssic Encontres a la tercera fase (1977), que van despertar la fascinació per la figura, aquesta vegada sí, de l’alienígena bo.

En aquest context propici va aparèixer la figura del físic nuclear i ufòleg Stanton T. Friedman, obsessionat des de mitjans dels 60 per la investigació, aparentment rigorosa, del vell incident de Roswell. Segons la seva teoria, el que va caure a Nou Mèxic no va ser un globus, sinó un «vehicle electrodinàmic» propulsat per «matèria interestel·lar» procedent del «sistema binari d’estrelles Zete Reticuli», que s’hauria precipitat sobre la Terra a causa d’un llamp. El 1980, el científic va aconseguir la que semblava la prova definitiva: abans de morir, el major Jesse Marcel li va explicar al complet la història del que hauria vist a Roswell aquella nit de juliol de 1947. Allò, segons Marcel, no podia ser altra cosa que una nau espacial d’origen desconegut.

«Era una peça de metall, fina com un cigarret. Vaig agafar un martell i la vaig colpejar. El martell va rebotar a la peça. Allò no era cap globus meteorològic. Era una nau. ¿Quin tipus de nau? No ho sé», va explicar Marcel. Freedman i el vell militar havien tornat Roswell a la pole position del moviment ufològic. Es van publicar desenes de llibres i documentals. Els teòrics de la conspiració disposaven d’un material fascinant, inclòs el vídeo d’una suposada autòpsia a un cadàver d’alienígena trobat a Roswell, que va fer córrer rius de tinta el 1995 fins que es va descobrir que era un frau. Roswell tornava a ser sinònim del, suposadament, encobriment més gran de trobada amb alienígenes de la història.

Un globus espia secret

El 1997, les forces aèries nord-americanes van publicar un informe de títol demolidor que posava fi, o almenys ho pretenia, a mig segle d’especulacions i teories conspiradores: «L’informe Roswell, cas tancat». Allà s’explicava que el que va caure a Nou Mèxic era un globus, sí, però pertanyent al misteriós Projecte Mogul. A falta encara de satèl·lits artificials i d’avions espia tipus U-2, Mogul utilitzava globus capaços d’arribar a grans altures per recollir informació sobre les proves nuclears de la Unió Soviètica just després de la Segona Guerra Mundial. No és que els globus poguessin penetrar a l’espai aeri enemic, però sí arribar a la tropopausa, o capa de transició entre la troposfera i l’estratosfera. En cas que l’URSS fes detonar un dispositiu nuclear, el globus podia sentir-ho a distància, ja que la tropopausa actua com a conductor acústic.

Llançat des d’Alamogordo el 4 de juny de 1947, el Mogul número 4 seria, segons les dades desclassificades, el que es va estavellar un mes després al ranxo de Mac Brazel. Atès que el projecte era ultrasecret i, si es coneixia, podia provocar un conflicte irreversible amb l’URSS, es va mantenir ocult fins i tot per als responsables de la base aèria de Roswell, cosa que hauria donat peu a la confusió que va originar la llegenda de l’incident alienígena. Tot i que qualsevol amic de la conspiració respondrà que aquest informe desclassificat és una basta manipulació per ocultar la Gran Veritat. I així fins a l’infinit, en un bucle sense fi de sospita i paranoia que avui, 75 anys després del fascinant incident, encara perdura.

Làsers de gran potència podrien vehicular molta informació en una comunicació interestel·lar. La recerca de pulsacions lluminoses d’aquest tipus -la denominada «SETI òptica»- és a l’agenda dels programes més ambiciosos.

Una altra paraula de moda és tecnosignatures. El 2015, es van detectar unes enormes i irregulars baixades de lluminositat d’un astre llunyà, l’«estrella de Tabby». Es va especular que hi devia haver grans estructures tecnològiques al seu voltant que l’ofuscaven a mesura que anaven operant. Seria un exemple potencial de tecnosignatura -tot i que finalment es creu que la causa podrien ser enormes núvols de pols-.

Un altre exemple potencial va ser l’observació d’Oumuamua, un objecte que va passar pel Sistema Solar el 2017. La seva insòlita forma, semblant a la d’una nau espacial, i altres característiques van fer sospitar que pogués ser una sonda alienígena, tot i que avui preval la idea que es tracta d’un asteroide especial. Altres senyals clars de tecnologia serien observar fonts lluminoses a la cara fosca d’un exoplaneta -una cosa que els telescopis seran capaços de fer aviat, segons Lazio- o mesurar un excés de temperatura en una estrella -cosa que suggeriria que al seu sistema solar hi ha tecnologia que dissipa calor, com passa amb la tecnologia terrestre-.

Terra trucant a ET

Una altra manera de buscar alienígenes és no esperar el seu missatge, sinó mirar d’enviar-los el nostre. És la METI (les inicials angleses d’enviar missatges a intel·ligències extraterrestres). Per exemple, el 2017, el festival Sónar i l’Institut de Ciències Espacials van enviar música i informació des d’un radiotelescopi noruec fins a una estrella a 12 anys llum de la Terra. Si hi ha algú allà, la seva resposta podria arribar-nos cap al 2042.

Hi ha qui s’han alarmat per missatges com aquest. ¿És prudent que ens fem notar per a civilitzacions que no sabem si són amistoses? Ignasi Ribas treu ferro a l’assumpte: fa un segle que enviem objectes i senyals, així que una civilització avançada ja ens hauria trobat de tota manera. Jordi José, astrofísic de la UPC i apassionat de la ciència-ficció, observa que tampoc es pot excloure l’escenari oposat: alienígenes bons que ens ensenyin com fer vacunes o energies netes. Tanmateix, hi ha altres preguntes més subtils, segons Lazio. Per exemple, ¿qui té dret de parlar en nom la humanitat? ¿Quins missatges caldria enviar?

Shostack creu que la capacitat d’observar milions d’estrelles podria donar resultats interessants per a la SETI d’aquí a un parell de dècades. «Soc en aquest àmbit des que tenia 24 anys i no voldria que m’enterressin abans de trobar ET», fa broma.

Caballero creu que «de civilització n’hi ha una». «Tenim una gran responsabilitat envers aquests molts planetes amb vida que probablement hi ha a la galàxia», afirma. ¿Què passaria si per error contaminéssim un exoplaneta habitat, per exemple, amb bacteris? Podríem acabar amb un món sencer. «No som capaços de tenir cura ni del nostre planeta. ¿Continuarem esgotant els altres planetes on anem? Al contrari, hauríem de ser els jardiners d’aquests altres mons», acaba Caballero.