Etiquetes publicitàries

La publicitat ha vingut basant-se des de temps immemorials en el paper imprès, i en les seves successives tècniques tant fotogràfiques com il·lustrades, que quan no existia el color s’havia de recórrer a un dels ganxos més artístics i cridaners, com ha estat el de les litografies, una joia per a la vista, i una artesania per altra banda, que modernament ha estat substituïda per un mecanisme molt més pràctic i barat com és l’offset.

Les etiquetes i els embolcalls de productes i establiments comercials de tot tipus, com ara els aliments, embotits, formatges, materials i líquids de neteja i bellesa, etc., compten amb una amplíssima varietat iconogràfica, en tant que la seva il·lustració manté una relació i una simbologia directa amb el producte que se serveix al client, degudament envasat, i fins i tot mostrant fesomies geogràfiques, etnogràfiques i culturals dels llocs on s’elaboren. Litografies, cromolitografies, reproduccions fotomecàniques, gofrats, gravats, sobre paper bàsicament. En aquest punt, prendrien un gran predicament i projecció les teules de xocolata, que tant a Banyoles com en altres indrets catalans serien ben populars. I galetes, dolços, caramels, llaminadures de tota mena. Quant a les etiquetes sobre ampolles que contenen tota varietat de begudes -licors, vins, escumosos, espirituosos, refrescos, aigües ... – el relat resultaria interminable, i sobre el qual n’hauríem de parlar altres dies de manera monogràfica. I sense oblidar-nos de les litografies/habilitacions de les capses de cigars, o de les miniatures dels envasos de mistos. I fruites, hortalisses, confitures, llegums, olives, conserves de tota classe. I de la producció tèxtil i d’estris per a la llar... Aquestes etiquetes, a més de presentar el producte i cridar a la seva compra, s’aprofiten per informar de la composició, del lloc de producció i embalatge, de la caducitat, i de tots aquells apunts que el fabricant, i la legislació, considerin adients per a un major coneixement per part dels consumidors potencials. Hi ha envasos on, a més de les etiquetes exteriors, s’hi poden afegir d’altres d’interiors, molt cercades igualment pels col·leccionistes, i amb el plus de poder comptar amb una conservació impecable, i en formats que poden ser rectangulars, quadrats, circulars, troquelats, en relleu, amb afegits..., en definitiva, tot un món. Reproduïm una etiqueta de generós format de les fàbriques Berenguer, de Barcelona; i un exemplar que seria ara de bona actualitat, la «Legia Fut-bol», «sin rival, no hay igual, la más insuperable para las coladas, con regalo».