Hi va haver un dia que li va semblar que ja en tenia prou. Havia voltat per mitja Europa perquè havia volgut aprendre com treballaven els metges francesos, alemanys, belgues... però ara li venia de gust trobar un lloc on fer arrels, a ser possible a prop del mar que tant li agradava i que tant havia enyorat mentre era a l’estranger.

Joan Baptista Mas Casamada va néixer a Girona el 16 de novembre de 1875 però va formar-se a Barcelona, on primer va estudiar el batxillerat i després va fer la carrera de medicina. Es va llicenciar el 1899 i, posteriorment, va obtenir el doctorat a la universitat central de Madrid (l’única que podia donar aquell títol aleshores) amb la tesi Trayecto de las fibras pedunculares en el interior del hemisferio cerebral. A continuació va viatjar per Europa, ampliant la seva formació a París, Munic i Brecht. I després de tot aquest periple encara va dedicar un temps a exercir de metge al transatlàntic «Montserrat». Finalment va decidir buscar un lloc tranquil per exercir la seva professió i va aconseguir plaça de metge titular a Begur mentre s’instal·lava a Palafrugell, on va obrir una consulta privada. El doctor Mas Casamada es va implicar molt en la vida palafrugellenca. A més d’oferir els seus serveis professionals a la majoria d’entitats de la localitat, també va ser metge forense, jutge de pau i alcalde durant un breu període de temps entre 1916 i 1917. El 1919 va deixar la plaça de Begur per esdevenir metge titular de Palafrugell. Allà, l’any següent va ser un dels fundadors d’una escola bressol per acollir les criatures dels obrers del suro, que aleshores era la principal font econòmica de la zona. Més enllà del municipi, i pel que fa a la política, abans de l’adveniment de la Segona República va ser diputat provincial per Girona els primers mesos de 1931 i, una vegada derrocada la monarquia borbònica, va formar part de la llista de la candidatura del Partit Catalanista Republicà per a les eleccions del Parlament de 1932. Després de la guerra civil, les autoritats de la dictadura no li van reconèixer els seus mèrits professionals i el 1941, amb 64 anys, va haver de tornar a passar les oposicions per recuperar la plaça de metge de Palafrugell, que va mantenir fins que es va retirar al fer-ne 75. Després es va instal·lar a Barcelona, on va passar els últims anys de la seva vida i on va trobar la mort en un fatal atropellament que va acabar amb la seva vida el 5 de maig de 1958, quan tenia 82 anys.