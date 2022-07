Cadaqués com a illa

Si algun dia -us recomano l’excursió- pugen als Simonets, que són les puntes més altes del dors del Pení i per tant els llocs més elevats del territori a què faig referència, difícilment us podreu sostreure a la il·lusió que us trobeu en una illa. Dels Simonets estant, la vostra mirada abassegarà una circumferència limitada, en un vuitanta per cent, pel cel i la mar. Hi sentireu, sobretot, les sensacions que donen les illes: una obsessió -de recolliment-, una seguretat -real o fictícia- i un sentiment de llunyania, la convicció, tan satisfactòria, que la gent que no té la sort de viure-hi és d’una infelicitat completa.

Però el territori de Cadaqués no és pas una illa: és una península. És una península que té com a característica essencial la d’ésser difícilment assequible per terra, d’una comunicació amb l’interior desproveïda d’amenitat, incomodíssima durant segles: per a anar de Cadaqués a l’Empordà no hi ha hagut més que camins de cabres, corriols impossibles. Pení i els Bufadors han tancat totes les sortides terrestres de Cadaqués, donant al pas per les Cruïlles una consideració gairebé mítica. Per anar o venir de Cadaqués, no hi hagué altra manera, durant anys i panys, que anar a peu. Així doncs, el fet de trobar-se Cadaqués en una península no li ha servit, a penes, per a res. Potser encara l’ha aïllada més i ha accentuat en els seus habitants els sentiments insulars. Del cantó de terra sempre hi ha hagut la por de veure venir gent estranya, lleis incomprensibles, el temor de veure’s involucrat en qüestions extravagants, doloroses o inexplicables, desproveïdes, en tot cas, de sentit.

L’única porta de sortida de Cadaqués fou, doncs, la mar. Per la mar li arriba tot: les penes i les glòries, els planys i la bona vida. Cadaqués és una illa: la seva història i la seva manera d’ésser només poden comprendre’s considerant aquest país com una illa.

(...)

La badia de Cadaqués és el port natural millor del nostre litoral, l’únic en realitat que tenim. Amb gropades de mestral, de nord o de provences, polsant la boca de la badia de barra a barra, es Cucurucuc, i el far de Calanans encegats pel polsim de l’aigua, a la riba de Cadaqués és calma. Amb temporals de llevant, àdhuc amb aquells aparatosos temporals de llevant les ones dels quals descompassen la Farnera de Portlligat i fan a l’Oliguera i als Caials un soroll inaguantable, un vaixell es manté als pilons de la riba, entre el Pianc i el Poal, un cap en terra, amb l’àncora a pic. Per al fondeig, el fons de la badia no té rival: grapissa, alga, pedruscall i sorra. Les àncores no guerregen mai. Amb vents del segon i del tercer quadrant, la badia és una mica més castigada, però ni els xalocs ni els vents de garbí no són ací els dominants, excepte potser, alguns anys, per la Quaresma, quan del llebeig en diuen el vent de la Pàssia o vent anxover, perquè és el vent que porta l’anxova a les cales. En tot cas, aquests vents són de maneig més fàcil. Fa més vent un dia de mestral fresc, que deu dies de llargada.

La badia és, doncs, magnífica i degué tenir un lloc en l’experiència dels navegants antics, com més tard tingué un lloc en els portolans. Per a la navegació llavors era molt rara, així es que llurs aparicions degueren ésser esporàdiques i d’un compàs molt llarg.

De vegades, a les nits d’hivern, encara sembla flotar, a l’aire de Cadaqués, una vaga ressonància de l’absoluta solitud antiga.