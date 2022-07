Hi ha temàtiques del col·leccionisme no gaire conegudes pel motiu que no s’ha conservat prou material a l’abast de la gent interessada, i consegüentment no les podem catalogar com a «populars», però que representen tal com la filatèlia, la numismàtica, o la cartofília, una ciència auxiliar de la història. Un d’aquests vessants o modalitats és la dels coneixements d’embarcament, uns documents ben regulats i controlats, sense els quals no podrien circular en aquest cas els vaixells. En altres èpoques, els navilis tant admetien càrrega com passatge, i cap a les darreres dècades del segle XIX es prodigarien abundosament en la ruta cap al Carib, per connectar amb les possessions espanyoles de Cuba i Puerto Rico. La ruta cap a la igualment espanyola Filipines, a molta més distància, restava inferior quant al trànsit corresponent.

El plec complet d’un coneixement representava tot un compendi documental, amb una primera pàgina on s’oferia la il·lustració de la naviliera i els seus vaixells, a més del nom del buc, del seu capità, del trajecte, les dates, cunys diversos, signatures, i segells habilitats per a taxes, s’hi acompanyava l’assegurança obligada, la liquidació del nòlit, exemplars de les factures del remitent de les mercaderies, i de vegades altres papers relatius a la tramesa. A través d’aquests documents podem fer un seguiment acurat de tot aquell moviment transatlàntic de mercaderies i de persones, i assabentar-nos de la llarga relació de vaixells, navilieres, companyies asseguradores, agents de duanes, bona part de tots ells radicats a la capital catalana. Pel que fa a les companyies, la més important fou la d’Antonio López, amb una bona flota de velers i vapors-correus transatlàntics; per altra banda, asseguradores com la britànica Lloyd, Alianza de Aseguradores, Centro Barcelonés de Seguros Marítimos, Guardian, o Cia. Ibérica de Seguros. Navilieres, a més de l’esmentada de López, com la Cia. Transatlàntica, la Transmediterránea, la Ybarra, la Marítima, la Bética i la J. Roca. I bucs com els Cristóbal Colón, Cataluña, Hernán Cortés, Alfonso XII, España, Ciudad Condal, Habana ... Reproduïm els originals d’un coneixement d’embarcament del 9 d’octubre del 1824, de la goleta S. Trinidad, en viatge de Barcelona a Cartagena; i un altre del vaixell Ciudad de Cádiz, del 2 d’octubre del 1880, en viatge de Barcelona a Puerto Rico, amb el nom del capità, el segell de l’assegurança, un timbre postal i tres signatures dels responsables, entre d’altres .