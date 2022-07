Un gran escriptor

Neix a Palafrugell el 1897 i es llicencia en dret el 1919 a Barcelona, on va a estudiar i s’endinsa en el món literari i polític dels anys vint. Participa dins el catalanisme conservador essent el 1921 diputat de la Mancomunitat de Catalunya per la Lliga pel Baix Empordà publicant articles i llibres amb èxit de públic. El qui serà l’escriptor més llegit els anys centrals del segle XX comença com a periodista i enceta la seva aportació als diaris en català de Barcelona començant amb L’Instant i L’Opinió, seguirà amb La Publicitat i La Veu de Catalunya. S’havia estrenat en els periòdics de Girona ciutat a la que dedicarà, com a l’Empordà i totes les comarques veïnes, moltes pàgines. El treball com a corresponsal a Europa de La Publicitat el projectarà pels ambients cultes del país. Progressivament s’anirà distanciant d’Acció Catalana i el seu diari fins que el febrer del 1928 els abandonarà i començarà a publicar a La Veu. Les seves cròniques seran publicades amb relleu tant les de la Conferència de Gènova com les relatives a la vida política en capitals que coneix molt bé com Roma, París, Berlín, Lisboa… i que el fan un viatger cosmopolita malgrat la falsa imatge de rústic solitari amb el seu posat desmenjat amb boina.

Cal remarcar la seva gran obra, El quadern gris, en la que hi posarà molta il·lusió i que esdevindrà un dels seus millors llibres. Durant la guerra civil s’exilia a França, col·laborà com Carles Sentís i altres periodistes de La Veu de Catalunya amb els serveis de Francesc Cambó i quan torna fitxa per Destino, revista i editorial, fins a la seva mort. Les col·laboracions i viatges donaran peu a una monumental obra de temàtica ben diversa, en la que excel·leixen els llibres de viatges sigui de països llunyans com Estats Units, Israel o Rússia o d’espais propers com les Illes o la Costa Brava o Girona. S’ocupa de la vida quotidiana amb la descripció d’aspectes del país, de la gastronomia al paisatge passant pels retrats, singulars, literaris, els famosos Homenots, la crònica política com a corresponsal a Madrid durant la Segona República, els articles literaris i també la narrativa, assolint en totes elles un alt impacte per la qualitat narrativa de la seva obra com ha estudiat Josep M. Casasús, autor de la primera tesi doctoral sobre el seu periodisme.

Sense tenir el Premi d’Honor de les Lletres Catalans, poc el podia tenir el qui va fer costat als qui cremaven les biblioteques en català i assassinaven els escriptors com Carles Rahola, el palafrugellenc més conegut i rellevant esdevé l’escriptor més important del segle XX almenys en el que fa al binomi popularitat i qualitat.

Acabada la guerra dirigí, molt poc temps, La Vanguardia, i es refugia al seu mas de Llofriu des d’on elaborà una molt extensa obra viatjant per Destino arreu en unes cròniques que eren seguides amb molt d’interès. La seva escriptura, clara i precisa com una carta a la mare, àgil i fluïda, en un mot amena, feia que el lector el tingués, el tingui, davant com si parlés i així sensacions i conceptes arribaven a assolir un gran efecte en una escriptura podríem dir-ne, com al còmic, de línia clara, tot és entenedor, tot és precís i pot llegir-se a glopades com un bon vi que s’assaboreix i no com aigua estant assedegat. La seva secció «Calendario sin fechas» o en les cròniques de viatges tant podia parlar del tabac com dels salaris, de l’autobús o dels preus del mercat, New Yorker o Rusiñol o de temes vius i d’actualitat, excel·lint en l’observació d’aspectes de la vida quotidiana, com si anés a retratar l’ànima del lloc on era i descrivia. Mor el 1981 i una Fundació projecta el seu llegat amb diverses activitats tant acadèmiques com divulgatives. Pla sempre treia punta del que veia amb una prosa agradable amb llapis esmolat i clar i la seva obra perviu.