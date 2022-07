L’embrió perfecte d’una biblioteca

Josep Pla coneixia molt, molt bé, Cadaqués, de fet hi va viure i en les seves estades parlava amb la gent i tot li era útil per a escriure, fos de personatges pintorescos, com el Tetus, d’indrets de tot tipus, de topans a corriols -fins indica d’on es poden veure les millors vistes de la vila- i és clar, de tot, ocells i plantes, topònims i personatges en una successió de tant bon llegir que converteixen Cadaqués en un dels millors llibres del mateix Pla i, per extensió, de les lletres catalanes. Explica històries i referències, fa la descripció, suau i gairebé perfumada de tant intensa que és, en el valor de les referències, del poble i els contorns, configurant una obra molt bella.

Cadaqués apareix el març del 1947 en català, l’any de l’entronització de la Mare de Deu de Montserrat, la censura era ferrenya i els criteris restrictius. Amb 250 pàgines, el criteri franquista era tolerar obres en català que fossin de temes intranscendents, en tirada ínfima i quan diem ínfima volem dir cent exemplars i de preu força alt. El recurs era l’edició de bibliòfil. Pla havia escriu sobre Cadaqués a «Calendario sin fechas» al setmanari de Vergés Destino, i en llibres com la famosa Guia de la Costa Brava (1941) o Viatge per Catalunya (1946), el seu primer llibre en català des del 1939. L’editor Josep Zendrera li demana un llibre sobre Cadaqués, i l’aconsegueix. Editorial Juventud edita sobretot en castellà, però el publica per Pla en català. La reedició de l’edició en facsímil que tenim a les mans, en el pulcre treball d’Ara Llibres i la Biblioteca de Catalunya, apareix el 2012 i seran 124 exemplars en paper de fil i dos mil en paper especial. Numerats, el nostre té el número 35 i és ornat, com proclama el colofó amb xil·lografies d’Enric Cristòfor Ricart que s’ocupà també de la tan bonica coberta amb la noia amb el càntir figuerenc tot mirant el poble més bonic del món, si fem cas de Dalí. Citem també l’edició del 1987 a Olot, de Miquel Plana, amb vint artistes que ho il·lustren. O sigui tenim deu edicions de Cadaqués, de les quals dues en castellà: 1947, 1964, 1970, 1980, 1982, 1985, 1987, 1997, 1998, 2012. La dinastia Zendrera, els fills continuen l’empenta del pare Josep, a més, edità un volum, El Cadaqués de Pla (1996), amb fotografies de Kim Castells. Josep Vergés pogué editar Cadaqués dins el volum 27 de l’Obra Completa el 1985 amb un peculiar títol, Un petit món del Pirineu, amb altres textos com ara d’Andorra, i els estudiosos s’hi ha abocat. L’obra ha estat molt estudiada, nombrosos articles acadèmics i tesis doctorals com la d’Alfons Quera sobre Pla i la literatura en català o la de Rosa Català que es fixen en el paisatge. El tríptic informatiu de l’obra escrivia: «Un llibre únic per tenir-lo en un lloc privilegiat de la nostra biblioteca i assaborir-lo lentament al pas de les hores.» Actualment, que molts joves no volen tenir la seva biblioteca, aquesta obra seria un perfecte embrió d’una superba biblioteca de les millors obres de les lletres gironines per a assaborir el plaer d’anar girant les pàgines i si pot ser, mirant el mar o els pins costaners res millor.