Manual per netejar Espanya de rojos

La història és plena de personatges, fites i documents que, o bé per accident o bé per intenció, es mantenen desdibuixats en el relat del passat malgrat haver-hi tingut un paper transcendental. Passa en els passatges honrosos igual que en els ignominiosos, i també va passar en la Guerra Civil i la dictadura, la narració de la qual va posar el focus en certs noms i fets i en va deixar entre ombres d’altres que no per això van ser menys rellevants.

Un dels franquistes prèmium que van quedar difuminats en la història és Felipe Acedo Colunga. En la memòria política espanyola del segle XX figura com a governador civil de Barcelona, càrrec que va ocupar entre 1951 i 1960, però fins ara es desconeixia, o almenys no s’havia destacat prou, la seva decisiva aportació a la repressió que Franco va exercir sobre els perdedors de la guerra.

La seva missió no va consistir a perseguir desafectes al règim amb el grilló a la mà sinó a dotar el franquisme de fonaments jurídics i penals per portar a terme aquesta tasca, segons es desprèn del llibre Castigar a los rojos (Crítica), recentment publicat pels historiadors Ángel Viñas i Francisco Espinosa i el catedràtic de dret penal Guillermo Portilla.

En les seves pàgines els investigadors rastregen la vida i gestes d’Acedo Colunga -es tracta de la primera investigació centrada en exclusiva en la seva figura- i, sobretot, s’aturen en la seva gran obra, la Memòria del Fiscal de l’Exèrcit d’Ocupació, un document que fins ara s’havia mantingut ocult malgrat la seva rellevància històrica, i que reprodueixen al llibre.

Acedo Colunga el va redactar el gener del 1939, tres mesos abans que s’acabés la guerra, i hi va dissenyar l’estratègia que calia seguir per, segons reconeix obertament, «reprimir i depurar les forces antiespanyoles», un variat batalló d’«enemics de la pàtria» format per tots els polítics, militars, jutges, funcionaris, mestres d’escola, escriptors, periodistes, autors d’himnes i individus de tot ordre i condició que haguessin mostrat simpaties cap a la República, règim considerat per ell com a «il·legítim, comunistoide i moscovita».

Fervor feixista

«El designi va ser la posada en pràctica de l’extermini físic, moral i econòmic de tots els afins a la República», resumeix el jurista Guillermo Portilla, que descriu la Memòria d’Acedo Colunga com un manifest a mig camí entre els opuscles de la Inquisició i els pamflets nazis. No en va, el document és ple d’invocacions al Sant Ofici i el seu autor reconeix que l’escola penal que l’inspira és «l’autoritària que avui (any 1939) constitueix el patrimoni legal de les dictadures europees».

«El seu objectiu era purificar el país i reconstruir l’estat entorn dels valors tradicionals de cabdill, imperi, unitat de la pàtria i religió catòlica», interpreta Portilla. Proclames d’inflamat fervor feixista i vocació revengista contra la República es van firmar moltes en aquells anys, però l’escrit d’Acedo Colunga va tenir la particularitat de dotar d’arguments jurídics les acusacions en els milers de consells de guerra que es van celebrar arreu del país després d’acabar la contesa contra qualsevol que dubtés de les bondats del Glorioso Movimiento Nacional.

«Calia netejar Espanya de rojos i Acedo Colunga es va encarregar d’elaborar el manual d’instruccions per complir aquesta missió», diu Ángel Viñas sobre un document que mesos més tard va servir d’inspiració per redactar la llei de responsabilitats polítiques i la de repressió de la maçoneria i el comunisme.

Repressió «legal»

«En la postguerra hi va haver dues repressions a Espanya. De la il·legal no hi ha registre, només queden les cunetes i les làpides dels cementiris. Però n’hi va haver una altra, la dels consells de guerra sumaríssims, que es va voler revestir de legalitat amb els arguments que Acedo Colunga exposa en la seva Memòria. Als acusats no se’ls afusellava pels seus actes, sinó pel que pensaven. De fet, ho afirma categòric en el text: ‘Les idees dels rojos no són idees, sinó crims’», remarca l’historiador.

Francisco Espinosa va trobar retalls solts del document a finals del segle passat, però no va ser fins al 2019 quan va aconseguir trobar un original complet: 90 pàgines mecanografiades amb la firma del seu autor estampada a l’últim full. Aquest obscurantisme s’explica, segons aquest investigador, perquè el seu destí no era publicitari, sinó servir de guia com a document intern entre els responsables de dirigir la repressió.

Consells de guerra

Felipe Acedo Colunga no improvisava quan va redactar aquell escrit. Advocat i militar de carrera -era tinent coronel d’aviació quan va esclatar la guerra-, Franco el va nomenar director de la Fiscalia de l’Exèrcit d’Ocupació el novembre de 1936 i va dirigir personalment l’acusació en molts dels consells de guerra que es van celebrar en diferents places de la zona nacional durant la contesa. «Aquesta experiència judicial la va convertir en la seva guia d’inquisidors. La seva tesi consistia a donar la volta a la història: segons ell, qui s’havia revoltat contra l’ordre a Espanya havia sigut el govern de la República, no els militars que es van alçar en armes, i era legítim aplicar-los la pena de rebel·lió», explica Viñas.

De marcada ideologia nacionalsocialista, Acedo Colunga ja havia donat mostres del seu caràcter antidemocràtic en el cop d’estat de Sanjurjo de 1932, que no va dubtar en recolzar, i en els successos revolucionaris d’Astúries de 1934, que es va encarregar personalment de reprimir. «Era un ultra entre els més ultres de l’Exèrcit, un autèntic feixista convençut i orgullós de les seves idees», descriu Viñas.

Que el seu nom hagi ressonat poc en el relat de la història concorda, segons l’historiador, amb la seva personalitat. «No li agradava brillar, sinó actuar entre les ombres, moure’s en la maquinària repressora del franquisme. Va acabar amb el pit ple de condecoracions, però ell no necessitava reconeixements històrics. La seva tasca ja estava complerta», conclou l’historiador.