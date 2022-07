Quina mena de mare abandona els seus fills?

No poder mantenir-los econòmicament és la raó que porta algunes dones a separar-se dels fills. Però, en cas de tenir prou diners, quina mena de mare abandona la seva prole? La pitjor. La més egoista. La més monstruosa. Segur que això és així? En realitat, no. Ho preguntem una altra vegada: Quina mena de mare abandona el seu fill? La resposta l’ofereix la periodista Begoña Gómez Urzaiz (Tarragona, 1980): Qualsevol classe de mare. I afegeix: «Fins a cert punt és comprensible. Ser mare, a vegades, és insuportable i exigeix ​​una certa distància».

Gómez Urzaiz ha publicat Las abandonadoras (Destino), llibre en què barreja la seva experiència personal com a mare amb les històries de diverses dones que van abandonar la seva prole. Són dones singulars, úniques. Dones d’èxit professional que en el seu moment van arrencar espais de llibertat a costa del que mai no s’espera que una mare pugui fer: desaparèixer. Actrius, escriptores i pedagogues que van trencar motlles en una època en la qual gairebé cap dona trencava gairebé res (molt menys motlles).

La periodista indaga en les seves biografies i descobreix les seves maternitats absents i turbulentes. Ho fa sense jutjar. L’autora no enjudicia ni Ingrid Bergman -que va fugir de la seva filla per viure un tòrrid amor- ni la Nobel Doris Lessing -que va començar una nova vida lluny dels seus dos nadons- ni Mercè Rodoreda -la bèstia literària de la qual diuen que va arribar a desitjar la mort del seu fill-. Tampoc Maria Montessori, famosa pedagoga que va educar milers de nens però no el seu, a qui va entregar a una família de grangers i que va recuperar quan tenia 15 anys. «Les entenc totes», conclou Gómez Urzaiz.

«‘Quina mena de mare abandona el seu fill’ és una frase que té una mica de bíblica. La pregunta m’ha assaltat moltes vegades, juraria que contra la meva voluntat, com si em trobés posseïda per la moralista que crec no ser», respon la periodista, que ha intentat ser generosa i gens dogmàtica buscant els per quès d’aquestes abandonadores. «També vaig voler preguntar-me -admet- per què segueix fent tanta por la idea d’una mare que, durant una estona, vulgui fer com que no ho és».

El 2022, el quarto fosc de la maternitat ja no és tan tabú com anys enrere. Per exemple, gràcies a «un habilíssim màrqueting», la sociòloga israeliana Orna Donath va aconseguir amb el llibre Madres arrepentidas posar sobre la taula el debat sobre les dones a les quals els agradaria poder fer marxa enrere en la seva decisió de tenir fills. El 2005, la guionista Ayelet Waldman es va guanyar la ira de moltíssima gent quan va publicar un article al The New York Times assegurant que estimava el seu marit més que els seus fills.

«Malgrat les ganes públiques per explorar el costat tenebrós de l’experiència materna -comenta l’autora- segueixen sense ser gaire freqüents les històries en primera persona de dones que abandonen els seus fills». Aquestes dones són les males mares malament (de les quals no se’n saben moltes coses) davant de les males mares bé, de les quals se’n sap molt i que són una cosa així com mares en dificultats que «subverteixen entremaliadament les expectatives de la criança de la classe mitjana però sense passar-se». Per descomptat, les quatre dones que segueixen són del primer grup, de les que van posar -veurem en quines condicions- distància entre els seus fills i les seves expectatives vitals.

Mercè Rodoreda:

«relació fallida»

«Sóc una persona insuportable, però els meus llibres no», va dir en una entrevista Mercè Rodoreda. Què havia fet la genial escriptora catalana per sentir aquest automenyspreu? «Segurament –respon l’autora– es referia a la seva vida complexa i les seves relacions difícils. La meva lectura interessada apunta també a la fallida relació amb el seu únic fill, Jordi».

«El seu fill no havia estat motiu d’emoció sinó de disgust i rebuig. Fins i tot em va dir: tant de bo es morís». La frase és d’Anna Murià, la gran amiga de l’autora de La plaça del Diamant en els primers temps de l’exili. Gómez Urzaiz considera legítim preguntar-se per què va dir això l’escriptora, si és que ho va dir de debò. El nen va néixer als nou mesos i 19 dies del casament. El pare de la criatura era l’oncle carnal de l’escriptora, el germà de sa mare. «No costa imaginar Rodoreda, amb 20 anys, veient l’embaràs amb terror, amb autèntica aprensió pel que sortiria d’aquesta unió tan propera a l’incest», reflexiona la periodista.

El casament -celebrat el 10 d’octubre del 1928- aviat es va convertir en un turment per a Rodoreda, que tenia 14 anys menys que el seu oncle i era una noia inusualment inquieta culturalment. Ell era un paio dèspota i de mal caràcter que només volia que ella fes el que ell manava, segons va confessar l’escriptora al seu diari. És obvi que a l’autora d’Aloma «li costava separar el nen del pare i del matrimoni infeliç i claustrofòbic que l’havia generat», reflexiona Gómez Urzaiz, que subratlla que, als llibres de Rodoreda, la maternitat té un component tèrbol quan no sinistre.

El 1937, després de l’explosió de la guerra civil, Rodoreda -amb fama de frívola i adúltera- va agafar el seu fill i va abandonar el seu marit. Quan va tenir l’oportunitat d’exiliar-se a França, va deixar el fill amb la seva mare. Més endavant, després de la contesa, va ser enviat a un col·legi intern. Ella creia que se n’anava durant uns mesos i va trigar gairebé una dècada a tornar a Barcelona. Les cartes que es van creuar demostren que entre tots dos hi havia «un afecte sense rampells ni retrets explícits».

Aliè a la pulsió artística de la seva mare, Jordi va treballar en una ferreteria i va tenir quatre fills. El 1971, després de la mort del seu pare biològic, Rodoreda i el seu fill van discutir per l’herència. No es van tornar a parlar mai. Diagnosticat d’esquizofrènia, Jordi va estar quatre dècades en institucions psiquiàtriques. El van treure de la clínica, desorientat i malalt, per assistir al sepeli de la seva mare.

Doris Lessing:

el seny o els fills

Doris Lessing també va tenir un do especial per a l’escriptura. Va guanyar el Nobel. Però va fer una cosa «imperdonable»: abandonar els seus dos nadons. John tenia 3 anys, i Jean, un i mig. El 1943, quan tenia 21 anys, va fugir de la casa familiar sense mirar enrere. Per què? Per tenir una altra vida. Si s’hi hagués quedat, potser s’hauria convertit en alcohòlica. No suportava la presó domèstica, no suportava la vida convencional. Las abandonadoras recorda frases seves demolidores com «no hi ha res més avorrit per a una dona intel·ligent que passar un temps interminable amb nens petits» i «la maternitat és l’himàlaia del tedi».

El 1946, l’autora d’El cinquè fill va parir com a mare soltera el seu tercer fill. Va bolcar-hi tot l’amor (fins i tot asfixiant) que no va tenir amb els altres dos, als quals amb prou feines tenia permís per visitar. Urzaiz recorda com als anys 70 es va convertir en una mena de mare universal per a adolescents esgarriats.

Maria MontessorI:

uns grangers van criar el

seu fill extramatrionial

Doris Lessing no va ser l’única mare universal que es va ocupar de molts nens menys dels seus. La famosa pedagoga Maria Montessori es va quedar embarassada -sense estar casada- el 1898, quan tenia 28 anys i havia aconseguit el que molt poques dones a la seva època: llicenciar-se en Medicina i especialitzar-se en Pediatria. La seva mare va ser la primera a insistir-li que no podia llençar la seva carrera per la borda. Així que el nen, Mario, va ser lliurat a una família de grangers.

Montessori va ser una mare absent, però es va encarregar de l’educació de milers de nens, als quals va guiar amb un mètode que «no consistia tant a aprendre jugant sinó a desadultitzar l’ensenyament», recorda Urzaiz, que també destaca que la pedagoga tenia una vida espiritual arrabassada que la va fer viure en una espècie de comuna femenina gens eròtica, completament lliurada a la seva professió. Després de morir la seva mare, Montessori va decidir recuperar el fill abandonat. Havien passat 15 anys, però Mario va respondre a la seva crida dient que havia esperat aquell moment tota la vida.

Ingrid Bergman:

fugir sense mirar enrere

de la casa familiar

També Ingrid Bergman va ser una mare absent que va intentar recuperar la seva filla quan aquesta tenia 18 anys. Als anys 50, amb una vida domèstica que l’enfonsava en la tristesa, l’actriu sueca va fugir sense mirar enrere per viure un tòrrid amor amb el cineasta Roberto Rossellini. Bergman va tenir més fills, però va decidir instal·lar-se a París i deixar-los tots a Roma amb diverses nannies. «Els seus fills la van absoldre dels abandons successius», explica Urzaiz.

En una recent entrevista, Isabella Rossellini va dir que la seva mare va estar molt present en la seva infància. «S’escapava dels rodatges per veure’ns, l’anàvem a visitar nosaltres. Ser una dona treballadora va ser un gran exemple».