Una gran cita esportiva

Des de començament del present mes i fins al proper diumenge dia 24, al llarg de les tres setmanes que marca una cursa com la que comentem avui, els aficionats al ciclisme en particular i el públic en general, especialment a través de les imatges televisives, estan gaudint d’una nova edició de la competició per excel·lència i amb una major tradició dins d’aquest esport de les dues rodes.

Si repassem en quatre pinzellades la història de l’esdeveniment, val a dir que el dia 1 de juliol del 1903 va ser la data que marcà l’inici del primer Tour de França, arran de la iniciativa que sorgí dels directius de la revista parisenca L’Auto, els senyors Géo Lefevre, Victor Goddet i Henri Desgrande, els quals, en només set mesos, desenvoluparien la creació de la famosa ronda. El primer vencedor de la prova fou Maurice Garín; el primer espanyol en córrer seria el basc Vicente Blasco -any 1910-, i el primer català, Jaume Janer -any 1921-. Aquelles primeres edicions estaven reservades exclusivament per a superhomes, per a vertaders herois que amb la precarietat tècnica de llavors, la manca d’assistències i les carreteres intransitables, havien de recórrer etapes de més de 400 quilòmetres, per la qual cosa sortien de matinada i arribaven a la meta quan ja era ben fosc, per descansar seguidament tot un dia, i continuar l’endemà.

La història del Tour de França presenta un seguit d’anècdotes i de vicissituds, com aquella que entre els anys 1939 i 1948 s’hagué de suspendre amb motiu de la II Guerra Mundial; en d’altres edicions s’hagueren de patir fins i tot trets contra els ciclistes; per normalitzar-se l’activitat ja durant la dècada dels 50, que seria quan s’assoliria la màxima expectació i seguiment per part de la gent, i s’internacionalitzaria gràcies als mitjans informatius i l’interès que suscitaria igualment el concurs i les victòries de campions d’altres països, d’entre ells i per aquell temps les de l’espanyol Federico Martín Bahamontes, per continuar més endavant amb figures inoblidables com Bobet, Anquetil, Poulidor, Merckx, Ocaña, Hinault, Fignon, Lemond, Delgado, Indurain, Armstrong, Contador, i tants d’altres.

El velocípede precursor l’inventaria l’any 1816 el gran duc de Baden, el baró Carl Friedrich von Drais -d’aquí que els primers enginys s’anomenarien «draisines»-, i així fins arribar a l’alta perfecció actual. Reproduïm unes peces de col·lecció, com ara els cartells de dues marques de finals del segle XIX, i una làmina on s’hi veuen dues de les fites destacades, anys 1818 i 1880.