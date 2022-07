Maneres d’aplacar el foc

Entenc que per al duc de Bedford, autor d’algunes de les més divertides teories sobre l’esnobisme, fos un destorb referir-se als restaurants. Encara més molest als anys seixanta, que era quan escrivia prenent com a punt de partida aquell Regne Unit en el qual resultava indispensable esmorzar tres vegades al dia si el que un pretenia era menjar. Bedford, deixant de banda qualsevol finalitat gastronòmica, parlava simplement de compartir un dinar o un sopar decents amb convidats i amics en una atmosfera apropiada, i concloïa resignat que el millor lloc per rebre era la pròpia casa. Els restaurants, com tot a la vida, han evolucionat encara que no és clar si l’evolució ha estat totalment positiva.

La molèstia més gran per als que hi van de manera habitual, possiblement no per als que hi van com si es tractés d’una novetat extraordinària, són els menús llargs. Cada any, coincidint curiosament amb les dates, m’entren ganes de tornar-hi. L’atmosfera una mica envarada encara que comprimida del luxe als menjadors de l’alta cuina durant una mica més de la primera meitat del segle passat -el cambrer apostat a una distància discreta de la taula per servir el vi sense interrompre els clients- fa temps que ha estat reemplaçada per la fastigosa insistència d’imposar silencis cada cinc o deu minuts per presentar els plats i els seus ingredients, moltes més vegades de les desitjades i abusant d’una absurda solemnitat. Probablement hi hagi algú que no pugui viure sense aquest tipus de presentacions altisonants, però també hi ha molts altres resignats comensals que enyoren una conversa com cal sense que els interrompin constantment. Caldria distingir els uns dels altres i fer alguna cosa. Els caps de sala se n’haurien d’ocupar, no tots els clients són igual d’avesats ni tenen les mateixes prioritats quan visiten un restaurant dels anomenats gastronòmics.

Els menús llargs de dotze, quinze o vint passos en detriment de la carta no contribueixen precisament a l’harmonia ambiental. Cada cop són més els cuiners disposats a ensenyar-nos tot el que saben fer en un interminable menú de degustació i de manera fugaç, com si el client no tornés mai a posar els peus al seu negoci. Una infinitat de mossegades petites i successives no ajuda, però, a fixar el record culinari a la memòria. Confesso, i no ho diu algú que no estigui atent, que al vuitè passi ja m’he oblidat del primer que havia menjat. M’he fet gran, llenço la tovallola i només em resignaré a menjar el que esculli un cuiner de la més absoluta confiança, perfectament testat, i amb la condició que no m’atabalin gaire explicant-me les potingues i el frufrú de cada plat.

Tornem, sisplau, a la carta civilitzada en què cadascú demana el que vol i amb un límit. Queden els menús llargs de degustació de noms cursis per als partidaris de les visites guiades decidits a exercir el paper de cobaies del xef amb ínfules de torn. La crisi i la proliferació de les graelles pot ser un bon moment per fer un nou gir a la restauració. De fet molts cuiners de prestigi ja fa temps que, a més del restaurant michelin ruïnós, han emprès altres camins més funcionals per captar clientela: bistrots, gastrobars, tavernes foodies i qualsevol cosa que se’ls acudeix.

Rene Redzepi, sense anar més lluny, ha anunciat un canvi de rumb després de registrar pèrdues el seu premiat Noma, de Copenhaguen. El restaurant, cinc vegades proclamat millor del món, va ser reobert el 2018 després d’una gira pop-up per diversos llocs del món, entre ells Mèxic. La idea de Redzepi, sembla, és tornar a la cuina nòmada per més tard complir una última etapa abans de tancar definitivament el seu famós però poc rendible negoci danès.

A la gastronomia en general, i possiblement també a l’hostaleria, li aniria bé un canvi de concepte, una mudança dels plantejaments perquè el client comencés a percebre en l’anomenada cuina d’autor una simplificació i despullar-la així de l’halo de cerimònia fingida, que preval fins i tot quan el cambrer pretén semblar informal, dotant-la de veritable autenticitat. És el que els clients reclamen? Potser no. Almenys de moment no tots, però sí que contribuiria a fer dels restaurants que prediquen amb l’alta cuina llocs menys excepcionals i més d’acord amb el producte i el servei que en realitat ofereixen als seus clients. Per això, els restaurantistes, propietaris, xefs, caps de sala, haurien de poder alliberar-se de la tirania que dicten les publicacions com Michelin, i els clients, al seu torn, de la imposada a través dels absurds i llargs menús que semblen confeccionats més que per agradar i satisfer el comensal, per demostrar-li d’una asseguda tot allò que el cuiner sap o és capaç de fer, com si no existís un demà.

El tractament per a aquesta malaltia consisteix en minimalisme, menys ínfules i pretensions, preus acomodats a les circumstàncies, menús més curts i carta perquè el client pugui triar el que vol o està en condicions de menjar. Tracte atent i menys discursos buits a les taules, tret que siguin sol·licitats pels que s’hi asseguin. A la gastronomia se l’ajuda fomentant la bona informació sobre els aliments, els productes i els productors, i deixant de banda aquest concepte d’espectacle que ha encimbellat tant els xefs mereixedors d’elogis com els que no se’ls mereixen. I que suposa, a més, una pesadesa inesgotable i una lenta tortura imprevisible.