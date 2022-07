Quan es va asseure al seu lloc va poder comprovar que la sala era plena de gom a gom. Entre la gent del voltant havia corregut la veu i s’havien acostat fins el poble. Es va fixar en els seus companys de junta. Tots somreien i es felicitaven. Se’ls podia llegir l’emoció del moment a la seva mirada.

Esteve Pujol Aymerich va néixer el 23 de setembre del 1854 a Bordils, d’on era originària la seva mare, Dolors Aymerich Bardera, que es va casar amb Josep Pujol Tió, propietari de Vidreres.

El fet de ser fill de família benestant va fer possible que després d’acabar el batxillerat a Girona el 1871, Esteve Pujol comencés la carrera medicina a la universitat de Barcelona. Es va llicenciar el 1879 i, una vegada va haver aconseguit el títol, va tornar a la seva vila natal per exercir de metge.

Esteve Pujol ja no es va moure més d’allà i va participar en diverses iniciatives locals, com ara la fundació de l’Agrupació Catalanista de Bordils el desembre del 1898. Després de mesos de converses, un grup de prohoms del poble va seguir l’estela d’altres indrets i crearen l’associació.

Ja feia un temps que gent de diversos àmbits del país s’havien adonat que calia articular una proposta política exclusivament catalana perquè els partits dinàstics de la Restauració, sorgits el 1875 sota la supervisió de Cánovas del Castillo i Sagasta, estaven més pendents del que passava a Madrid que a la resta del territori.

En aquest context van anar sorgint iniciatives com la Unió Catalanista, a la qual es va integrar l’Agrupació de Bordils des del primer moment. El doctor Esteve Pujol va ser vocal de la primera junta directiva, que presidia l’advocat Ignasi Prim de Balle, i que comptava amb un altre metge, Jacint Codina Massot, com a secretari. La festa inaugural de l’entitat se celebrà el primer dia de 1899. Segons la crònica publicada a Lo Geronès el 6 de gener per Alfons Alsina, l’esdeveniment fou molt concorregut, amb gent de tota la contrada.

Sembla que el nostre protagonista va ser membre de la direcció un parell d’anys, i a partir de llavors es va dedicar a la seva professió.

Va morir el 15 de desembre de 1932, quan tenia 78 anys. El seu enterrament es va haver d’endarrerir un parell de dies per culpa d’uns aiguats que van negar el poble, segons relatà a la seves memòries el capellà Esteve Jou Parés i que reprodueix el Banc de Memòria Digital de Bordils al seu lloc web.

Entre els pocs assistents al funeral hi va haver els tres fills del finat: Júlia, Camil i Ricard Pujol Galí. Aquest darrer seria alcalde de Bordils des del 1942 i fins el 1954; i un seu nebot i fill de Camil, Josep Maria Pujol Güell, també va ostentar el càrrec entre 1960 i 1976.