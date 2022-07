Girona i Josep Pla, un vincle indestructible

Les ciutats inspiren. Si més no, a Josep Pla la ciutat de Girona li va deixar un reguitzell de records impregnats que va voler plasmar categòricament en paper. Ara, amb motiu del 60è aniversari de l’obra Girona, un llibre de records (Ed. Selecta, 1962), la Fundació Josep Pla i l’Ajuntament de Girona han recuperat la ruta literària Josep Pla. «Busquem oferir una experiència enriquidora a partir del contacte directe amb els espais que apareixen en la narració. A vegades el participant coneix l’espai i això acaba enriquint l’experiència del conjunt de participants. També veiem que afavoreix la descoberta i la redescoberta de la ciutat. Gent que no coneix el lloc i hi arriben atrets per l’obra de Josep Pla i d’altres que coneixen la vinculació o l’espai però no l’havien observat amb aquesta mirada. Això ens ha passat molt a Girona», explica Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla.

Montero, filòleg i devot de l’autor palafrugellenc, rememora l’impacte que aquesta obra li ha suscitat: «Penso que Girona, un llibre de records hauria de ser una obra obligada als instituts a batxillerat gironí i s’hauria d’alternar amb Josafat de Prudenci Bertrana. Té uns procediments narratius que l’equiparen a una novel·la i és un llibre fantàstic per estimar aquesta ciutat. Jo mateix quan el vaig llegir no vivia aquí i a través de Pla vaig aprendre a estimar aquest lloc. Crec que Pla aconsegueix que mirem Girona amb els seus propis ulls i això la fa engrandir i la fa créixer». Montero afegeix que la represa d’aquesta ruta literària (el 5 de juny es va fer la primera) és una oportunitat única per conèixer una faceta de l’autor desconeguda per a molts i farcida d’anècdotes i detalls: «L’usuari no només veu pedres o façanes, veu espais que van acompanyats d’experiències. La literatura ens ajuda a redescobrir aquells espais que sovint hem transitat. De fet, creiem que aquestes visites també estan adreçades al públic gironí perquè pugui reviure la seva ciutat».

Viatge al passat

«La plaça del Vi és una plaça rectangular, de proporcions divines, amb porxos a dreta i esquerra i el carrer de Ciutadans al fons. Davant d’aquests porxos comprenguérem que ens trobàvem cara a cara de l’obra magna dels nostres avantpassats, que la nostra tradició arrencava de les corbes d’aquells carreus, que Girona era la capital de la nostra humanitat i de la nostra naturalitat màximes. En veure’ls quedàrem absorts i d’una manera instintiva anàrem a tocar les pedres de les voltes i posàrem l’esquena sobre les pesants columnes, lleugerament corbades, que les aguanten. No cal dir que la forma de l’esquena coincidí amb la curvatura de la columna i aquesta relació exacta ens féu sentir que més tard, a l’hora de la mort, el nostre cos s’ajustaria a aquesta terra clement i hospitalària», així descrivia Pla la plaça del Vi en el llibre Girona, un llibre de records. Han passat els anys i, qui li hauria de dir a Pla que aquelles columnes, uns quants anys més tard, esdevindrien testimonis de l’eufòria col·lectiva pels ascensos esportius que enguany ha viscut la ciutat.

De la plaça del Vi Pla també parla dels cafès que la presidien, com el Cafè Vila o el Cafè Norat, ambdós d’estil noucentista i on, segons detalla, s’hi vivien escenes peculiars: «En aquests cafès, s’hi tanquen els tractes, s’hi troben els parents més absurds, les coneixences més vagues, s’hi senten converses estentòries, secrets de família, escàndols entortolligats i s’hi veuen escenes de fredor i de menyspreu que us posen els pèls de punta i us deixen glaçats».

De fet, algunes de les descripcions que l’autor plasma en el llibre podrien perfectament ser escenes de l’actualitat, com la que fa en el mateix llibre d’una de les estampes més gironines, les cases de l’Onyar: «Tot aquest munt immens de matèria té un aire de desferra suada i de ruïna viva. Tot sembla aguantar-s’hi en equilibri inestable, però tot s’hi aguanta dret i la vida hi posa aquella mica de moviment que necessita: es veu un gos que lladra entre els barrots d’un balcó, un gat que dorm a la repisa d’un terrat, unes criatures pàl·lides que juguen dins del marc d’una finestra, un home que surt solemnement d’una porteta cordant-se la bragueta, una mica de fum que puja d’una lluerna...».

Les rutes literàries

La ruta Josep Pla s’inicia als Jardins de la Infància, passa pel pont de Pedra i s’atura a la plaça del Vi per recordar els cafès nostrats de «gent de país», on Pla hi va tastar el primer gust amarg de les olives i on va fumar el primer cigar de l’Havana. A partir de la plaça del Vi, l’activitat s’endinsa cap al cor del Barri Vell per anar al carrer de la Pia Almoina (on Pla va viure internat fent el batxillerat al col·legi Maristes), després hi ha una parada a l’actual facultat de lletres i també a la caserna de Sant Domènec. Un dels punts més imponents és la Catedral, on Pla evoca la presència imponent de la construcció i l’impacte que li va generar. Deixant endarrere la Catedral, la ruta continua per la plaça de l’Institut Vell, Sant Feliu, el Pont de Sant Agustí (per contemplar les cases de l’Onyar) i la Rambla. Tot plegat amb la dinamització a càrrec de la Cooperativa La Sirga.

La Fundació Josep Pla ha preparat dues visites més: dissabte que ve, 30 de juliol, a dos quarts de set de la tarda, i el diumenge 2 d’octubre a les 11 del matí. Els interessats a participar han de reservar plaça a través de la pàgina web de la Fundació (fundaciojoseppla.cat) o al telèfon 972 305 577. La visita té un cost de vuit euros i unes dues hores de durada. A la mateixa web també es pot trobar el detall dels divuit indrets de Girona pels quals passa la el la ruta.

La Fundació, amb seu a la casa natal de Pla a Palafrugell, també organitza rutes literàries en diversos indrets de la Costa Brava, com ara Palafrugell, Llofriu, Cadaqués, L’escala o Ullastret. En el marc de les activitats per a la difusió del patrimoni literari de l’autor, l’entitat promociona, entre d’altres, un espai de literatura als jardins de Cap Roig conegut com «El Jardí de la Dorothy».

Pla, una vida de lletres

Josep Pla i Casadevall (1897-1981) va néixer a Palafrugell en una família benestant. L’any 1909 s’instal·la a Girona per estudiar el batxillerat a l’Institut de Girona i viu intern al Col·legi dels Maristes. Aquests anys de la seva vida són els que plasma principalment a Girona, un llibre de records. El darrer curs (1912-13) s’examina per lliure perquè és expulsat de l’internat després d’anar al barri «xino», conegut per ser l’indret de la ciutat que acollia els prostíbuls. L’any 1913 comença els estudis de Ciències a la Universitat de Barcelona, però a mig curs decideix canviar a Lletres. Farà els cinc cursos de Dret amb matrícula oficial.

L’any 1917 inicia la publicació de les primeres proses literàries en diversos mitjans: Ofrena, Cenacle, Diario de Gerona i L’Instant. Un any més tard comença a freqüentar l’Ateneu Barcelonès i Alexandre Plana es converteix en el seu mentor literari. L’any 1919 es llicencia en Dret i comença a treballar a Las Noticias i poc després a l’edició de nit de La Publicidad. L’abril de 1920 se’n va a París com a corresponsal de La Publicidad. El mes de juliol és despatxat per un plagi en un article, però el mes de setembre es reincorpora perquè els seus articles havien obtingut un gran èxit.

La trajectòria periodística el va portar a recórrer Europa i col·laborar amb nombrosos mitjans. L’any 1939 torna a Espanya, però és obligat a escriure en castellà i acaba marxant a Palafrugell, on passarà l’última etapa de la seva vida.