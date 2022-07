La meva empresa pot prohibir que porti bermudes i xancletes?

Dos quarts de vuit del matí, juliol, un vagó del metro de Barcelona ple de gent que va a treballar i a l’exterior els termòmetres van agafant temperatura. En aquell moment ja superen els 25 ºC i, quan els passatgers parin per menjar, superaran els 30 ºC. La vestimenta és variada, des de gruixuts vestits d’executiu amb corbata al coll, fins a vestits a mig genoll, passant per polos i pantalons curts. I malgrat que la temptació pogués animar a llançar-se al lli, les sandàlies i la mínima roba possible, els codis de vestimenta -formals o informals- continuen regint l’outfit dels empleats. ¿Pot la meva empresa prohibir-me utilitzar pantalons curts? ¿És legal que l’uniforme sigui d’un determinat tall? ¿Qui defineix quan una peça és adequada o no para treballar?

Determinades indumentàries segueixen sent tabú als centres de treball, algunes per motius de seguretat, altres d’imatge corporativa envers el client i altres per convencions merament estètiques. No és un debat nou, si bé les noves modes i l’augment de les temperatures fruit de la crisi climàtica el reobren de tant en tant a les oficines. I alguns casos acaben en els tribunals.

¿Fins a quin punt l’empresa pot decidir quin ha de ser l’aspecte o vestimenta d’un treballador? «Si la companyia vol que els seus treballadors vagin vestits de determinada manera, ha de proveir-los d’un uniforme. I si deixa que cada un vagi vestit al seu aire, sempre ha de justificar per què exigeix als seus treballadors portar determinada roba o els la prohibeix. El límit està en els drets fonamentals», afirma l’advocat i professor de la UOC Pere Vidal.

Pantalons curts

«Podem venir com vulguem, no tenim cap instrucció específica sobre la roba. Ara que fa calor, sempre vaig en pantalons curts», explica en Josep, un analista de dades d’una important empresa tecnològica amb seu al Poblenou de Barcelona. «Entra dins del sentit comú de cadascú. Si un dia tinc una presentació amb uns clients, em poso un polo i uns pantalons llargs, però tampoc passa res si se’m passa. Mai he viscut cap problema en aquest sentit», afegeix.

Més estrictes es mostren en altres companyies, com és el cas de les consultores o la banca. L’Adriana treballa en una entitat bancària de renom, amb clients internacionals i comptes milionaris. Allà el vestit jaqueta o les bruses i pantalons formals són la norma entre les dones, i el vestit i corbata, obligatori entre els homes. «Has d’anar vestit com si anessis a una entrevista de feina. És una norma no escrita, però tothom la compleix. Al final, ets l’ambaixador del banc quan tractes amb els clients», explica. El criteri de l’empresa i la cultura informal que té instaurada són claus a l’hora de definir quines vestimentes imperen a l’oficina.

Faldilla

La faldilla és una peça habitual entre les dones durant tot l’any, si bé a l’estiu s’escurça per la calor. La longitud de la peça esmentada ha sigut fins ara origen de polèmica als centres de treball, ja fos perquè l’empresa la considerava excessivament curta per a algú que realitzés una atenció al públic o bé perquè la direcció la imposava com a uniforme a les seves empleades.

Aquest últim va ser un cas que va arribar el 2011 fins al Tribunal Suprem. Una empresa que gestionava set residències d’avis obligava les seves infermeres a portar com a uniforme faldilla, davantal, còfia i mitges, mentre que els seus col·legues homes podien anar amb el clàssic pijama sanitari. La direcció va al·legar que amb això pretenia «donar a la clientela una bona imatge de l’empresa» i que en 15 anys de portar aquest uniforme mai abans s’havia queixat formalment cap infermera. L’alt tribunal va sentenciar contra l’empresa, va con-siderar que l’uniforme era discrimina-tori envers les dones i els va obligar a retirar-lo.

Corbata

La corbata és una peça habitual en molts uniformes masculins. És el cas d’una de les aerolínies amb més història a Espanya, on els seus pilots i copilots tenen l’obligació de portar-la nuada en tot moment. «Quan et contracten et donen tot l’uniforme: gorra, camises, corbata, clip de corbata, galons, americana, pantalons, sabates i fins i tot mitjons. I se suposa que has de portar-ho en tot moment», explica Óscar, pilot. No obstant, reconeix que una vegada entren a la cabina l’exigència es relaxa i solen quedar-se en mànigues de camisa.

Pitjor ho tenen els tripulants de cabina, que durant tot el vol estan de cara al públic i mantenen un estricte codi de vestimenta. «Dins de l’avió hem de portar talons de quatre centímetres, i a fora, de set», explica la Laura. Especialment els nous: el sobrecàrrec, després de cada desplaçament, ha de redactar un informe i destaca si algú no porta tots els components o no va pulcrament vestit. «En una altra aerolínia en la qual vaig treballar, el mocador al coll era obligatori i havia d’estar a 4,5 centímetres. La sobrecàrrec venia amb una regla i el mesurava», afegeix.

Xancletes

És obligació de l’empresari avaluar i prevenir els riscos laborals que puguin produir-se en un centre de treball. En entorns industrials o de la construcció són obligatoris calçats específics de protecció i l’ús de xancletes està prohibit pel tipus d’activitat que es desenvolupa. És necessari que l’empresa proveeixi al treballador de botes o sabates d’especial protecció. No obstant, si portar xancletes no comporta un risc identificat per als empleats i no existeix un codi de vestimenta previ que ho prohibeixi explícitament, l’empresa no pot legalment vetar aquest tipus de calçat a l’oficina. Això s’aplica a les xancletes i a qualsevol altra peça de roba.

Barba

Històricament, la barba ha sigut motiu de veto en determinats oficis. I objecte de conflicte des de fa anys, no només des de la irrupció de l’estètica hipster. El 2000, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ja va haver de pronunciar-se en el cas d’un cuiner a qui la seva empresa li havia prohibit deixar-se perilla al·legant qüestions d’higiene.

El treballador es va escudar que feia diversos anys que treballava en la companyia, que no hi havia queixes prèvies en aquest sentit i que tots aquells anys havia lluit un frondós bigoti, sense que això hagués sigut motiu de censura. Finalment, els magistrats van determinar que el restaurant no tenia motius, ja que l’empleat desenvolupava la seva tasca «amb la deguda higiene i cura», segons diu la sentència.

Maquillatge

Algunes aerolínies continuen tenint una política estricta quant a maquillatge, i és obligatori per a les tripulants de cabina. «A Air Nostrum havíem de portar els llavis pintats d’un color determinat, amb prou to perquè es notés», afirma la Laura. En altres companyies són menys estrictes i no tenen un codi d’imatge establert al respecte.

Cada empresa està obligada a entregar als seus empleats (o tenir-la penjada a la intranet) una normativa d’imatge personal sobre aquestes qüestions. Algunes companyies, amb l’objecte d’evitar conflictes amb els treballadors o judicialitzar l’assumpte, estableixen que el maquillatge ha de ser «discret».

Tatuatges

Els tatuatges continuen sent tabú en determinats oficis. Hi ha reputats hotels de la ciutat de Barcelona que no contracten cambrers si l’uniforme els deixa a la vista. Les agències de treball temporal que contracten aquest personal inclouen preguntes d’aquest tipus en les seves entrevistes i descarten automàticament els candidats que porten tatuatges.

En sectors com la banca, els tatuatges continuen sent una rara avis, a més que la formalitat del codi indumentari deixa per si mateix poc espai per lluir aquestes tintes. «Des de l’1 de juny estan permesos en la meva aerolínia, però no poden su- perar els tres centímetres si estan a la vista. En altres companyies, els empleats se’ls tapaven amb esparadrap o fent coincidir el rellotge», explica una tripulant de cabina.