Una nova terra, una nova pàtria per sempre

Fet i fet, l’arribada dels refugiats va donar vida a una institució que llavors amb prou feines sobrevivia: ‘Aleshores l’Orfeó era materialment ben poca cosa. Una sala atapeïda de retrats de catalans il·lustres, unes taules de dòmino, uns billars, una modesta biblioteca i una cantina on servien tequila amb acompanyament de llimona i sal ( ... ). Però ens bastava que aquella casa fos la casa dels catalans i que durant la guerra s’haguessin comportat els que la mantenien com autèntics catalans, per trobar-nos-hi bé i a despit dels bancs atrotinats, de les goteres i d’aquells rengles de retrats que donaven a la sala l’aspecte d’un aparador de la Virreina.’ [Cita de Lluís Aymamí] Els refugiats van fer viure a l’Orfeó els dies de major esplendor. La institució va voler continuar sent la casa de tots els catalans de Mèxic, per sobre de les diferències polítiques o d’altra índole, com ja era la seva tradició. 1 v ser així, sobretot en aquell període. En paraules d’un dels refugiats, el 1942 -any de la seva arribada a Mèxic-, l’Orfeó era el ‘quarter general’ de tots els catalans que vivien a la capital mexicana. ‘Hi havia dies, cap al tard, que allí no s’hi podia donar un pas. Ni a la sala del cafè -que també és teatre- ni al bar, ni als billars.’ [Cita de Bladé Desumvila]

(...) En acabar la Segona Guerra Mundial l’esperança de la tornada es va veure pràcticament cancel·lada. Es va obrir en la vida dels exiliats una nova i llarga etapa. El desterrament era, d’ara endavant, una realitat sense final previsible. Hi havia dues alternatives: consumir-se de nostàlgia o, abandonant la idea de la tornada alliberant el passat, instal·lar-se definitivament a la nova terra, desplegant totes les capacitats que es tinguessin per a fer-ho. Una altra alternativa, que potser no es va presentar com a tal, sinó que dia a dia va anar esdevenint realitat, va ser que, sense abandonar la idea de la tornada, a poc a poc els refugiats es van veure atrapats a la nova terra: la feina, els fills, els records ja ‘mexicans’ i el molt o poc de ‘mexicà’ que ells mateixos ja eren els ancoraven al país receptor. Tots aquests anys es va consolidar, en termes socials, el perfil definitiu de l’exili; es van fer cada cop menys necessaris, i per tant van debilitar-se o van desaparèixer, els organismes que s’havien creat als primers temps; la participació política va perdre força del seu sentit; i tothom va reconèixer com a propis elements culturals mexicans que a l’arribada havien resultat aliens: sense deixar de ser catalans i refugiats, eren també ja alguna cosa més. De tot plegat, ens n’ocuparem en aquest capítol. (...) Una altra forma d’expressió important van ser les revistes. La Revista dels Catalans d’Amèrica es va publicar de l’octubre del 1939 al febrer del 1940. El 1943 va aparèixer Quaderns de l’Exili, que es va publicar fins al desembre del 1947. Lletres va aparèixer del maig del 1944 al gener del 1948. La Nostra Revista va sortir a la llum al gener del 1946 i va durar tant com la vida del seu impulsor Avel·lí Artís, és a dir, fins al 1954. La va succeir La Nova Revista, que es va publicar del gener del 1955 a l’octubre del 1958. El 1952 va aparèixer Pont Blau, que va sortir fins al desembre del 1963. La va succeir Xaloc, que va començar a publicar-se al gener del 1964 i va durar fins al 1981. Aquestes no van ser les úniques publicacions periòdiques de l’exili català a Mèxic, ja que se n’hi afegeixen altres fins a assolir un total de 68. D’aquestes, 29 són de caràcter polític, generalment vinculades a les formacions polítiques de l’exili, ’de caràcter cultural i/o literari.