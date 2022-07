La partida del segle

Dins dels esports anomenats de saló, des de temps immemorials i possiblement el més practicat, hagi estat els escacs, amb una major incidència a Rússia i altres països de l’Europa de l’Est, però igualment comptant amb milions de jugadors, grans mestres i campions inclosos, de la resta del món. Com en tot tipus d’activitat, i no només esportiva, el sentit piramidal no hi és aliè, amb uns col·lectius que s’inicien en agrupacions locals, per anar progressant cap a federacions regionals i estatals.

Durant aquests dies del mes de juliol s’està commemorant el mig segle d’aquell famós campionat mundial, segurament el de major transcendència de l’època moderna, que tingué lloc a la capital d’Islàndia, entre el campió vigent d’aleshores, el rus Boris Spasski, i el candidat nord-americà, Bobby Fischer, la figura emergent del moment i que finalment resultaria guanyador del «matx», després d’una llarga sèrie de jornades i partides. Un altre dels punts d’atenció de l’esdeveniment representaria metafòricament parlant la lluita i la competència entre els dos blocs mundials, el soviètic i l’occidental, per ésser aquest últim el que finalment posaria fi temporal a la superioritat de l’est, que al cap d’uns anys la recuperaria, a través de primeres figures com Kàrpov, Kàsparov, Kortxnoi, o Topalov. D’aquell gran esdeveniment mundial conservem el sobre filatèlic oficial què reproduïm, en carta circulada el dia 2 de juliol del 1972, a l’interior de la qual hi ha escrits d’un dels organitzadors. Aquest efecte només és una mostra de la gran quantitat d’emissions realitzades a tot arreu, de filatèlia, numismàtica i cartofília bàsicament, com ara aquesta targeta còmica de 1948 que ensenya una inacabable partida; i el revers d’una altra postal, on s’hi poden apreciar els moviments que ofereix un jugador a un seu corresponsal, i que gràcies al correu es podien seguir importants i llargues jugades. Concretament aquesta targeta fou expedida a Leipzig el 22 de juliol del 1954, amb destinació a una altra ciutat alemanya, Stadeln. Gairebé la totalitat de les nacions de l’est d’Europa serien històricament molt proclius a propagar els escacs a través del correu, i ja en menor volum racons de l’Europa Occidental, dels Estats Units, i de Cuba fins i tot, que va gaudir en el seu moment d’un gran mestre, el tercer campió del món -anys 1921 a 1927- José Raúl Capablanca Graupera (1888-1942) també escriptor i diplomàtic, possiblement d’ascendència catalana, i que fou considerat com el «Mozart dels escacs».