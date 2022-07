Alba Sunyer es va decidir a fer Àpats després de molts anys de viure als Estats Units i constatar que «hi ha un desconeixement impressionant de la nostra gastronomia, i el poc que en coneixen està sota el paraigua de la cuina espanyola». Per tot plegat, considera «una urgència que hi hagi eines i recursos per actuar en la divulgació». Àpats (The catalan table, si es vol) respon a aquesta necessitat.

Entre les coses que ha explicat als americans sobre la cuina catalana, n’hi ha que directament les rebutgen: «Estan al·lucinats amb els menuts, no els agraden gens ni mica, no entenen com pot ser que en mengem». De fet, la part del llibre relativa a aquestes elaboracions no hi és en la versió anglosaxona. «Hem tret receptes com el cap i pota, les galtes, el conill en escabetx...». En aquest sentit, Sunyer admet que «volem tenir la màxima difusió possible, i per això el llibre és american friendly, de manera que si hi ha ingredients que sabem que aquí són difícils de trobar, els substituïm per uns altres que hi són més habituals. No és el mateix, però l’important és fer arribar el missatge».

A l’altra banda, també hi ha elaboracions catalanes que obtenen molt èxit entre els americans: «El pa amb tomàquet! Una vegada que un americà ha tastat el pa amb tomàquet, et puc assegurar que n’ha de continuar menjant», assegura Alba Sunyer.

Aquestes preparacions més assequibles i senzilles d’elaborar són les que més funcionen per a l’objectiu bàsic de la proposta d’Alba Sunyer: «Que coneguin la cuina catalana, i que la comencin a practicar». En aquesta proposta, les nombroses receptes que inclou el llibre («n’hi ha de la meva mare, d’altres de meves, algunes extretes de tractats antics de cuina, altres són de cuiners reconeguts i les adapto amb matisos...»), s’usen com a «vehicle per arribar a tenir més informació sobre la cuina catalana, i també sobre tradicions, costums, productes...».

Igualment, Alba Sunyer considera que a Catalunya hi ha molta feina a fer, en aquest sentit: «Malgrat que ens sembla que tenim la lliçó apresa hem de posar l’olla a bullir. Tots hauríem de saber què és un fricandó, però falla la transmissió de la cuina catalana, sobretot als nostres fills, perquè això no es perdi». I afegeix que «en la restauració pública a Catalunya hi ha aspectes que no es toquen. On es pot menjar escudella? Hi ha sopafòbia, perquè porta molta feina, i perquè no està de moda. S’han de fer iniciatives fresques i renovades, com això que proposem al llibre, perquè la cuina catalana ens defineix dins de la globalitat que suposa el món».