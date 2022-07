Els secrets de l’ànima de la cuina catalana

«La nostra cuina és un reflex del món local en què vivim, vinculada a la terra i al paisatge, a la cultura i les persones, que ens inspira i ens transmet. És part del nostre pòsit creatiu i identitari». Joan Roca, cuiner del restaurant El Celler de Can Roca de Girona, escriu aquestes frases en el seu pròleg del llibre Àpats. L’art i la cultura de menjar i beure a Catalunya, que va néixer amb la intenció de donar a conèixer l’ànima de la cuina catalana i els seus secrets als Estats Units (i per això té una edició en anglès, The catalan table), però que s’ha convertit en un volum que reivindica els plats més tradicionals i populars de la cuina catalana, i n’explica els orígens, la manera d’elaborar-los, i tot d’informacions complementàries, fins a bastir un acurat i molt complet atles de la gastronomia d’aquest territori.

El volum el signa Alba Sunyer Ollé, que ha comptat amb la col·laboració, en la part relacionada amb els vins, de Clara Antúnez Ferrer, i l’han editat conjuntament amb l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa i Parcir Edicions Selectes, de la mateixa ciutat. En el seu pròleg, Toni Massanés, de la Fundació Alícia, defensa que la cuina catalana és «un tresor d’un valor incalculable que el nostre poble ha conreat, renovat i fet créixer al llarg dels anys. Un tresor de salut reconegut per la ciència i un reservori de plaer cobejat pes bocafins d’arreu, amb un futur amenaçat per la inconsciència».

En aquesta situació, afegeix Massanés, «l’Alba ha volgut, des de la seva experiència personal, assumir la responsabilitat de lluitar contra el desconeixement i contra l’oblit, i fer aquesta contribució pensant en els de fora però tant o més en els d’aquí, i escrivint les receptes lligades a les seves vivències amb les tradicions, història i anècdotes que les emmarquen i aporten sentit».

Alba Sunyer Ollé (Sallent, 1972) es va formar com a fisioterapeuta, i en va treballar, però un accident la va privar de continuar en aquesta feina. Aleshores es va reinventar en una activitat que li era una passió, la cuina, que va heretar de la seva mare. Des del 2008 viu als Estats Units: primer a Greenville (Carolina del Sud), on va fundar The Mediterranean Corner («una empresa d’activitats de Team Building i Càtering basada en experiències culinàries», comenta ella mateixa) i més endavant a Detroit, on com també explica a Àpats, continua «la tasca de divulgació i suport a petites empreses catalanes que volen expandir-se als Estats Units».

En la seva estada als Estats Units, s’ha adonat que hi ha un «enorme desconeixement de la cuina catalana», i de fet molta de l’activitat que hi ha desenvolupat ha anat en la línia de mirar de difondre-hi al màxim la gastronomia d’aquí. Àpats suposa un nou pas en aquesta línia, ambiciós perquè és un llibre molt complet, amb molta informació sobre plats i elaboracions: a més de les receptes explicades de manera molt completa i d’unes llamineres fotografies de cada plat obra de Jordi Paricio, hi ha dades històriques, textos literaris, comentaris populars i propostes de maridatges de vins.

Aquest darrer apartat ha anat a càrrec de Clara Antúnez Ferrer, que desenvolupa una àmplia activitat de divulgació de la gastronomia i el vi, amb moltes iniciatives a les comarques gironines a través de La Gastronòmica i diverses col·laboracions en mitjans de comunicació. Segons ella, «el vi és una altra manera d’entendre la cuina, la gastronomia, el paisatge, les tradicions, la cultura i el tarannà dels catalans». També celebra que «els consumidors sembla que, de mica en mica, entenem que tenim una qualitat de vi extraordinària a uns preus difícils d’equiparar amb altres regions vitivinícoles del món. L’any 2020, els vins de les denominacions d’origen catalanes van representar el 41,5% del total de vi venut a Catalunya, una xifra que ha crescut exponencialment els últims deu anys».

Plats amb memòria

Un des apartats que més criden l’atenció del volum són aquelles pàgines en les quals destacats cuiners i cuineres del país expliquen quin és el seu plat preferit, i n’expliquen els motius. Sergi de Meià, per exemple, opta per l’escudella i en diu que «representa el plat de festa més bo, complex i delicat. Un àpat complet, que ens trasllada als dies de família, a la llar. Recordo despertar al matí amb la flaire que envaïa tot l’espai i entrar a la cuina i veure la mare i l’àvia posant l’ingredient més important, l’amor. Un dels plats que millor representa la cuina catalana».

També relaciona cuina i família, en concret la seva àvia Quimeta i la crema de carbassa, Quim Casellas, xef del restaurant Casamar de Llafranc: «Tinc un record preciós d’anar amb ella a recollir les carabasses que havíem cuidat de feia dies... I després la bona estona que passàvem junts preparant-la»

Albert Raurich, del restaurant Dos Palillos a Barcelona, parla del suquet de peix, «una de les receptes més mediterrànies que puguin existir; els romans ja la feien fa més de 2.000 anys, òbviament sense patata, tomàquets ni pebrot». I també el vincula al record familiar: «La meva família és de Cadaqués, i el suquet d’escórpora és una elaboració tradicional cadaquesenca que la meva mare i la meva àvia han cuinat tota la vida».

Fermí Puig, amb establiment amb el seu nom a Barcelona, defensa que «la riquesa de la cuina catalana ha estat sempre la capacitat d’integrar en el seu receptari el llegat de les distintes civilitzacions que han poblat el territori. Grecs, romans, àrabs, jueus... També de la cuina francesa i italiana, i la millor síntesi en són els canelons de rostit amb beixamel, el plat que més ens il·lusiona compartir a taula».

Albert Adrià aposta per un plat molt popular, els fideus a la cassola, si bé alerta que no és fàcil trobar-lo en la restauració pública: «Aquest és un plat que m’encantava quan era nen. La meva mare n’era una especialista i sempre li demanava que el cuinés per a nosaltres a casa. És per això que m’agrada cuinar-lo avui en dia, em porta records molt bonics. Curiosament, no és fàcil trobar bons exemples d’aquesta recepta fora de l’àmbit de la llar...».

Maria Nicolau, cuinera d’El Ferrer de Tall de Vilanova de Sau (i autora del llibre Cuina! o barbàrie, en el qual reivindica que es torni a cuinar a les cases), elegeix una preparació ben simple: «Trio el pa amb tomàquet! El pa és central a tots els rituals religiosos i pagans i a tots els alçaments revolucionaris de la Història. Sinònim d’aliment, antònim de gana. El pa amb tomàquet, amb la seva simplicitat, és l’axioma de la cuina catalana i de la seva història d’aprofitament, gaudi i modernitat». En la mateixa línia, Ferran Adrià apunta que «aquesta recepta em porta records d’infantesa, és un plat minimalista, màgic. I un dels símbols de la cuina catalana».

La cuinera Iolanda Bustos es decanta per «l’arròs cultivat al meu poble de Pals, la dolça olor del sofregit fosc de ceba de Figueres i el brou de peix de platja. Aquesta és, sens dubte, la recepta que millor explica la nostra cuina de mar i muntanya de l’Empordà».

Fina Puigdevall, de Les Cols d’Olot, tria els calamars farcits i explica que «he escollit aquest plat perquè m’evoca la festa. La meva mare és molt bona cuinera i solia cuinar-los en dies molt assenyalats. És un dels plats que més m’agrada».

També connecta amb la cuina familiar i amb l’esperit festiu Joan Roca, quan pensa en la crema catalana: «Era l’olor que ens rebia els divendres a casa els pares, a Can Roca. Tornàvem de l’escola, i la carícia de l’aroma de la canyella i la pela de la llimona feia festa i rebuda».

Tornar a cuinar

Bona part dels cuiners que apareixen al llibre d’Alba Sunyer (n’hi ha més, a banda dels esmentats en aquestes dues pàgines) connecten els seus plats preferits amb records de la infància que tenen a veure amb la cuina que feien a casa els seus avantpassats (sobretot àvies i mares). Però és un fet que a les cases cada vegada es cuina menys, com denuncia Maria Nicolau, i que això a la llarga pot acabar amb aquella connexió sentimental entre memòria i menjar evocada pels xefs.

«Si et penses que a Catalunya no es cuina, als Estats Units estem morts», s’exclama Alba Sunyer, que afegeix que «als Estats Units hi ha la necessitat d’una Maria Nicolau de presidenta, perquè si nosaltres som a l'UCI en aquesta matèria ells encara cuinen menys, es cuina zero a les cases». En aquest sentit, l’autora d’Àpats lamenta que «és una pena que a Catalunya s’hagi arribat a aquest extrem amb el tresor heretat de les àvies que tenim».

De fet, defensa que el seu llibre «no és només per ajudar a fer que la gent cuini més, sinó perquè coneguin la cuina catalana». En aquest sentit, insisteix que la cuina catalana és molt desconeguda als EUA: «L’únic que va fer alguna coseta va ser als anys 80 en Colman Andrews». Alba Sunyer postil·la que «si parteixes d’una societat que no cuina, no pots pretendre que et facin un pollastre amb llagosta. De moment que sàpiguen què és, i que a l’hora de cuinar facin coses simples, fàcils i bones. Seria un primer pas».