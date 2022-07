Va tornar a Olot carregat de papers, fulletons i revistes. I sobretot amb el cap ple d’idees i projectes. Sabia que el que havia vist a París era el futur de la medicina, i estava decidit a ser el primer de portar tota aquella tecnologia a casa.

Jaume Gassiot Magret va néixer el 19 de novembre de 1876 a Olot, on el seu pare era comerciant. Després de fer els estudis inicials a la Garrotxa, va completar el batxillerat a Girona el 1894 i, a continuació, va cursar la carrera de medicina a Barcelona.

Es va llicenciar el 1901 i després d’exercir breument a Begudà i a Sant Joan les Fonts, es va instal·lar a la seva vila natal. Interessat en les noves tendències mèdiques, va ampliar la seva formació estudiant radiologia a l’Hospital Saint-Antoine de París. Gràcies a aquella experiència, juntament amb el doctor Eveli Barnadas, l’abril de 1909 va obrir el Gabinet d’Electroteràpia, especialitzat en raigs X. Va ser el centre pioner de la demarcació gironina i es va convertir en un referent, tal i com demostra el fet que el 1914 publiqués el llibre manual De semiología radiológica (órganos respiratorios intratorácicos). També va escriure articles per revistes especialitzades com ara Archivo de Terapéutica, Revista de Sanidad Militar i Revista de Medicina y Cirugía.

A part de la seva consulta particular, Gassiot Magret també va ser metge de l’hospital d’Olot i inspector de sanitat, càrrec que ostentava l’octubre de 1936.

Més enllà de les seves ocupacions professionals, abans de la guerra va participar a la política local. El 1897 i el 1904, per exemple, ja havia estat delegat de la Unió Catalanista per Olot i després va formar part del grup d’autonomistes republicans moderats. Com a tal va participar en diverses capçaleres d’informació política com ara Catalunya i, sobretot, Revista Olotina, on va ser el principal redactor durant l’etapa en què es va posar en marxa la candidatura de Solidaritat Catalana el 1906. A més també va enviar alguns textos a La Publicidad de Barcelona.

Segons va publicar Antoni Mayans a El Cartipàs del gener de 2012, aquest metge tenia diferents propietats immobiliàries a Olot, d’entre les quals destacava una preciosa torre d’estil modernista dissenyada per l’arquitecte Alfred Paluzie i construïda entre 1911 i 1912. Malgrat que amb el pas dels anys va canviar de mans, encara ara es coneix amb el nom de la Casa Gassiot.

Jaume Gassiot Magret va morir el 1959, als 83 anys d’edat. A l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa es conserva el fons personal d’aquest pioner de la radiologia format per més de 400 imatges.