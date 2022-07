Un segle i mig de cava

Durant aquests dies s’està commemorant una fita històrica, una xifra rodona, ni més ni menys que un segle i mig de la producció a Catalunya dels primers caves, aquells que amb el temps igualarien i en alguns casos superarien els xampanys francesos de tota la vida, i que gràcies a marques emblemàtiques de Sant Sadurní d’Anoia, ja fa temps que popularitzarien el cava català com un referent aquí i a nivell internacional.

La firma més que centenària Codorniu, estretament lligada des del primer dia a la família Raventós, ha volgut fer novament història, i ha convocat un concurs com aquell que fa 125 anys organitzà per donar a conèixer la marca a través dels cartells publicitaris tan en boga per aquella època del modernisme, i pedrera de tants i il·lustres pintors i grafistes. La convocatòria de llavors va ser l’any 1898, amb una bossa de premis de 2.550 pessetes a repartir entre els cinc primers guanyadors, i entre els participants hi havia artistes consolidats i ben coneguts com Ramon Casas, Julià Tubilla, Antoni Utrillo i Alexandre de Riquer, entre d’altres.

Dins dels actes que la casa Codorniu ha organitzat per recordar aquests 150 anys de vida dels seus primers caves, entenem que ha tingut l’encert de rememorar un costum força habitual per aquella època, quan encara no havien nascut els mitjans de comunicació i publicitat que coneixem actualment. El premi actual serà de 10.000 euros per al guanyador, mentre que els restants quatre finalistes n’obtindran 2.000 per cap. Hi haurà per altra banda reconeixements als precursors de la firma, amb Josep Raventós al capdavant, i l’emissió d’ampolles de recordatori i de la màxima qualitat i vellesa serà força generosa.

Els cartells naixerien a finals del segle XIX i vindrien a cobrir dos buits primordialment, el publicitari i l’artístic. Aquells vistosos reclams donaven a conèixer tot tipus de productes de consum i de serveis, especialment els referits a l’alimentació i la beguda, i tant per encàrrec directe com mitjançant concursos, hi participarien artistes internacionals com Alphonse Mucha, o catalans no menys importants com Alexandre de Riquer, Ramon Casas, Antoni Utrillo, Gaietà Cornet, Julià Tubilla, José Triadó, Ricard Opisso, Santiago Rusiñol, Josep Obils, i molts més.

Reproduïm el cartell de l’any 1897 de Tubilla, així com unes postals que mostren una col·lecció de ceràmiques al·legòriques a l’elaboració del vi, i un dels antics i tan coneguts i visitats cellers de Codorniu.