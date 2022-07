Tallers, xerrades i excursions per seguir descobrint el bandoler

Apart de dibuixant i col·leccionista, Dilmé insisteix en la seva faceta de divulgador, prova d’això és el blog que té actiu des de fa anys, i des d’on difon totes les iniciatives vinculades a Serrallonga. Amb motiu de l’exposició, des de l’abril fins al juny es van organitzar un seguit d’activitats paral·leles dirigides a públics de totes edats per recordar el bandoler des de diferents perspectives. Entre les principals activitats, van destacar en un taller per aprendre a dibuixar el bandoler; tres sessions de cinema amb la pel·lícula Don Juan de Serrallonga (Ricardo Gascón, 1948) la sèrie de TV3 Serrallonga (Esteve Rovira, 2008) i el making off, en el qual va participar el seu director; una conferència sobre les llegendes del bandoler a càrrec del folklorista Xavier Roviró; una conferència cantada sobre la música dels bandolers, la presentació del nou llibre d’en Miquel Borrell dedicat al bandoler i una excursió guiada al mas Serrallonga de Querós. L’exposició, Tresors d’en Serrallonga, es va poder veure a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners del 23 d’abril al 19 de juny, en què els més curiosos van descobrir l’immens món que ha inspirat el bandoler i, de moment, ja s’ha confirmat que una part de la mostra es podrà veure l’estiu vinent a Nyer (Conflent). Segons relata la història, Serrallonga hi va viure una llarga temporada quan fugia d’una persecució.

D’altra banda, enguany se celebren els 25 anys de la Ruta d’en Serrallonga, organitzada pel Centre Excursionista Farners. El recorregut connecta Santa Coloma amb la casa de Serrallonga a Querós. Durant tot aquest temps s’ha organitzat anualment la caminada popular que ha passat per tots els indrets que va trepitjar el bandoler, amb molt d’èxit de públic. El 2020 s’havia de celebrar la 25a edició, però no va ser possible a causa de la pandèmia. Per aquest motiu el Centre Excursionista ha decidit celebrar-ho enguany i fer-ho amb moltes activitats diferents. La ruta d’enguany s’ha dividit en tres. El 4 de juny es va fer la ruta anual, que va passar pel Collsacabra, des de Vidrà fins a Sant Privat d’en Bas. El 9 de juliol es va fer la «Ruta de la fugida», en què es va creuar la frontera, com feia Serrallonga, des de Vallter fins al poble de Nyer. I el 8 d’octubre es farà la «Ruta de la captura» (ruta nocturna i una castanyada), que recordarà la nit que van atrapar Serrallonga pels entorns de Castanyet. Ricard Dilmé ha participat en l’organització de la ruta en moltes edicions. El divulgador s’ha disfressat del bandoler en diverses ocasions, per tal d’amenitzar el recorregut tot i que també ho ha fet en diverses fires on ha difós els seus còmics. Finalment, Ricard Dilmé destaca la seva faceta de divulgador a centres educatius, on fa xerrades i tallers sobre Serralonga, per donar a conèixer la història del bandoler. A mesura que va anar publicant els còmics, també els va presentar a escoles de diferents punts de la geografia catalana. L’explicació del personatge també ha servit perquè alguns d’aquests centres impulsin projectes educatius amb el bandoler com a eix central.