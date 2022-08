De Banyoles al Pompidou, i de París a casa

Un tastet de les exposicions monogràfiques que el Centre Pompidou i el Museu del Disseny de Barcelona han dedicat a Josep Miàs i el despatx Mias Architects es pot veure ara a Banyoles a la mostra Escultures transitables, repartida entre Can Tarrades i l’espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina. Organitzada conjuntament per l’Ajuntament i la Fundació Coromina, l’exposició recull una trentena de maquetes, fotografies i escultures dels projectes més importants de Miàs en vint anys de trajectòria, part dels quals formen part del fons permanent del Pompidou.

A Can Tarradas s’hi exposen maquetes i fotografies d’alguns dels projectes icònics de Miàs. A més de la reforma del centre històric de Banyoles, hi ha representat el projecte del Mercat de la Barceloneta o el Golf de Fontanals de Cerdanya, per exemple.

Pel que fa a l’Espai Eat Art, s’hi exhibeixen les peces més íntimes, amb dibuixos convertits en objectes tridimensionals de metall. «Són petites joies que són més escultures que edificis», explicava el comissari de la mostra i director de la Fundació Lluís Coromina, Ricard Planas, fa uns mesos, en la presentació.

El Puntal -Laboratori de les Arts de la Fundació Lluís Coromina- acull l’altra branca de l’homenatge de la ciutat al seu arquitecte: l’exposició L’origen de les idees, que vol ser el reflex del pensament artístic i arquitectònic de l’autor. Ho fa amb impressions sobre vidre de grans dimensions que emulen els papers vegetals translúcids amb què treballen els arquitectes.

Els orígens de l’Albèniz

les tres exposicions han anat acompanyades d’activitats paral·leles entorn de la figura de Josep Miàs, com ara l’espectacle Arquitectura, polifonia i dansa urbana, del coreògraf i ballarí Blai Costa i la formació banyolina Cor de Teatre que es va poder veure al juliol al claustre del monestir de Sant Esteve.