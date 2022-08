Un exili dedicat a Pau Casals

Josep Maria Corredor estava cridat a ser un intel·lectual prestigiós, havia estudiat magisteri i a la Universitat de Barcelona i a la de Madrid, les classes de Joaquim Xirau l’impactaren positivament. Va escriure a les tribunes republicanes rellevants de les comarques gironines (Acció Ciutadana, L’Autonomista, Víctors...) i de Barcelona (La Humanitat, L’Opinió...). Mantingué amb Girona una relació exquisida i se l’ha considerat com a intel·lectual de referència. La guerra li canvià la vida. Exiliat, per republicà, catalanista, es doctorà a la Universitat de Montpeller i seguí els lligams amb la cultura catalana col·laborant en publicacions de l’exterior com Tramontane, L’Indépendant, Sant Joan i Barres o de l’interior (Serra d’Or, Avui, La Vanguardia...) mantenint sempre un to ferm, coherent, lúcid i valent. Com a assagista participa en els premis en català del moment: Institut d’Estudis Catalana amb un assaig sobre Almirall, Aedos de biografia amb una visió de Joan Maragall (1960), l’Yxart d’assaig amb El món actual i el nostre país (1961). Fins la seva tràgica i sobtada mort es vinculà amb activitats docents al Lycée Aragó de Perpinyà i com a traductor per les Nacions Unides. L’exili però, amb solitud, patiment pel país, etc. passa factura i en plena maduresa digué prou. La seva obra centrada en Valentí Almirall, Joan Maragall i especialment Pau Casals té un toc de profunditat i interès com s’ha palesat en el col·loqui que se li va dedicar.

Sobre Casals a més de les Converses li va dedicar una breu i clara aproximació biogràfica (1967) amb set reedicions. Part dels seus escrits d’exili s’han aplegat en llibre, així De casa i d’Europa (1971) i recentment per Francesc Montero en un molt ben elaborat i editat volum Contra la valoració de la mediocritat (A Contravent, 2012). Darrerament se li ha fet justa memòria i homenatge especialment el 2013, arran del seu centenari. Hi hagué exposicions com la del Museu d’Història de Girona amb un reeixit catàleg, a cura de F. Montero i O. Ponsatí Murlà. En parla la premsa: dossier, excel·lent, a la Revista de Girona (1991), i en aquest Diari de Girona l’historiador Joaquim Nadal en va escriure l’1 i el 2 de març de 2013 eloqüentment. Un simposi, consultable al web de la Universitat de Girona, feu el contrapunt acadèmic a una figura molt vinculada no només a Girona sinó a tot el país català. Tanmateix aquests actes foren molt rellevants i són tot un exemple de com la política modèlica institucional intercomarcal pot ajudar a difondre les personalitats d’un ahir que sovint s’ha intentat difuminar. Aspirar a mantenir la presència intel·lectual de l’obra, més enllà del simple record, del que el franquisme intentà d’esborrar. Josep M. Corredor és un exemple modèlic de servei a Catalunya des de la seva simple i solitària labor que ha ultrapassat fronteres per la gran qualitat.