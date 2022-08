El fotògraf Amadeu Mauri

Parlant dels grans fotògrafs i retratistes gironins d’abans, cal recordar especialment noms com Valentí Fargnoli, Foto Lux, Unal, i per sobre de tots, i atenent a la seva ubicació en l’escalafó biogràfic, la figura d’Amadeu Mauri i Aulet, nascut a Palamós l’any 1862, i dedicat definitivament a la fotografia de ben jove, després de tenir feines de firataire, i entre elles la més coneguda popularment com la del «joc del billar romà», i així fins a completar aquella recta final del segle XIX.

El jove Mauri aniria a viure a La Bisbal, i treballaria en una de les indústries emblemàtiques de la comarca, la surera, i més concretament en la dels taps. Al cap de poc temps, s’inicià en una altra activitat, diguem-ne més artística i creativa com sempre ha estat la de la fotografia, fins al punt que el podem considerar com un dels primers fotoperiodistes gironins. Ja l’any 1899 edità la seva primera col·lecció de targetes postals, tan en boga aleshores, i amb importades influències de la resta de l’Europa occidental. Amadeu Mauri s’acostumà, i possiblement seria el referent per als companys que el seguirien, a realitzar reportatges complets, eminentment topogràfics de localitats punteres de la Costa Brava, i així mateix de l’interior, essent destacades les instantànies de La Bisbal, Sant Feliu de Guíxols -on aniria a viure i fundaria la galeria coneguda com la «Fotografia Moderna»- , Palafrugell, Girona, i tantes altres localitats. Just en arribar el segle XX i atenent a la puixança que tenia la indústria surera al Baix Empordà especialment, se li acudí de fotografiar i editar una majestuosa làmina, de 57x70 cms., dedicada a la «Industria Corcho-Taponera», amb la mostra de quaranta imatges de diverses localitats on la indústria surera era la primera ocupació, i amb el detall de tots els processos de manufacturació des de la matèria primera del suro fins a la presentació final del tap i d’altres productes. La publicitat més coneguda de Mauri era aquella de «Amadeo Mauri, Fotógrafo-Editor. Autor de la lámina Indústria Corcho-Taponera. Tarjetas postales ilustradas y vistas de la provincia de Gerona. Se encarga de la confección de clichés, fotograbados y trabajos de imprenta y litografía. Precios sumamente económicos». Com a representació de la seva obra reproduïm una targeta circulada el 25 de maig del 1900, del dia de la inauguració del Centre Catalanista de La Bisbal; una vista general del port de Sant Feliu de Guíxols; i el record de la col·locació de la primera pedra del nou port de Palamós.